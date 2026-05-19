El riesgo de un enfrentamiento directo y frontal entre Rusia y la OTAN crece a un ritmo alarmante y amenaza con desencadenar consecuencias "catastróficas" para el planeta. La dura advertencia la lanzó este mismo martes la cúpula diplomática del Kremlin, blanqueando el nivel extremo de tensión que atraviesa el conflicto. Con esas palabras como telón de fondo, el presidente Vladimir Putin puso en marcha una serie de ejercicios militares masivos que involucran directamente el uso de armas nucleares.

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