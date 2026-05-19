martes 19 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
La amenaza de Putin

Rusia moviliza su arsenal nuclear y advierte sobre un choque "catastrófico" con la OTAN

En medio de crecientes tensiones por la guerra en Ucrania, el Kremlin inició este martes ejercicios militares masivos con más de 65.000 soldados. Mientras Moscú exhibe sus temibles misiles "apocalípticos", Vladimir Putin viajó a China para blindar su alianza estratégica con Xi Jinping.

Vladimir Putin
Vladimir Putin, presidente de Rusia | AFP

El riesgo de un enfrentamiento directo y frontal entre Rusia y la OTAN crece a un ritmo alarmante y amenaza con desencadenar consecuencias "catastróficas" para el planeta. La dura advertencia la lanzó este mismo martes la cúpula diplomática del Kremlin, blanqueando el nivel extremo de tensión que atraviesa el conflicto. Con esas palabras como telón de fondo, el presidente Vladimir Putin puso en marcha una serie de ejercicios militares masivos que involucran directamente el uso de armas nucleares.

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