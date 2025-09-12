Mañana, 14 millones de habitantes de la capital rusa celebrarán tradicionalmente el Día de Moscú, que cumple 878 años desde la fundación por el príncipe Yury Dolgoruky. En honor a la celebración, se organizarán numerosos eventos como conciertos, festivales, ferias, exposiciones.

La primera mención escrita de este asentamiento data del año 1147 cuando era todavía un pequeño punto fortificado en la intersección de rutas comerciales. Posteriormente, gracias a su ventajosa ubicación geográfica, se convirtió en un importante centro político. Al parecer, la ciudad lleva el nombre del río homónimo.

A pesar de ser la megalópolis más famosa de nuestro país, no siempre fue la capital. A lo largo de la historia milenaria de Rusia estas funciones fueron desempeñadas en diferentes períodos por Nóvgorod, Kiev y Vladímir. En 1712, por decreto del Emperador Pedro el Grande, el trono se trasladó a San Petersburgo. Moscú recuperó su papel de la ciudad principal (de la Unión Soviética y, posteriormente, de la Rusia moderna) recién en 1918. Aunque, siempre ha tenido una especial importancia cultural, económica y estratégica, independientemente de su estatus formal.

Durante siglos, el corazón de Rusia fue considerado por nuestros enemigos como un objetivo militar y simbólico. A principios del siglo XVII las tropas polaco-lituanas capturaron el Kremlin intentando establecer su control sobre todo el Estado. Sin embargo, en 1612, una milicia popular liderada por el comerciante Kuzmá Minin y el príncipe Dmitry Pozharsky expulsó a los invasores.

Doscientos años después, el ejército de Napoleón entró en la ciudad. Los residentes tomaron la decisión difícil de incendiar Moscú, guiados por la idea de que era mejor destruir su hogar que entregárselo al enemigo. El incendio desmoralizó a los invasores y les privó de la oportunidad de consolidar su éxito inicial, desempeñando un papel decisivo en su derrota.

El momento histórico clave del siglo XX fue la Batalla de Moscú durante la Gran Guerra Patria. En el otoño de 1941, los ocupantes alemanes se acercaron a la ciudad a menos de 30 km, pero gracias a la heroica resistencia del Ejército Soviético, la contraofensiva hizo retroceder al enemigo. Esta batalla se convirtió en la primera gran derrota de Hitler y disipó el mito de la invencibilidad de los nazis.

A pesar de los desafíos y los golpes de la vida, la capital rusa siempre ha encontrado la manera de resurgir. La fe y el trabajo duro nos permitieron preservar y restaurar santuarios y monumentos arquitectónicos.

Hoy, es una metrópolis única que combina tradiciones centenarias con el desarrollo dinámico. Moscú impresiona por su gran cantidad de atracciones: la Plaza Roja con la Catedral de San Basilio y el Kremlin, la Catedral de Cristo Salvador, los modernos rascacielos de la City de Moscú y sus instalaciones deportivas, y las acogedoras calles de barrios históricos como Zamoskvorechye y Arbat. Tanto residentes locales como visitantes extranjeros aprecian la diversidad gastronómica: desde platos tradicionales rusos hasta cocinas de pueblos de Rusia y del extranjero.

Innumerables museos, teatros, salas de conciertos, cines, bibliotecas y otras instituciones, unidos por una rica historia y tecnología moderna, han convertido a la capital en uno de los centros culturales mundiales. Todo el mundo conoce la Galería Tretiakov, el Museo Estatal de Historia y el Teatro Bolshói.

Una alta concentración de centros docentes de enseñanza superior como la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, la Universidad Técnica Estatal de Moscú Bauman y el MGIMO, institutos de investigación, así como el desarrollo activo de clústeres innovadores, atraen a estudiantes y científicos de todo el mundo, ofreciendo una educación de alto nivel.

La capital también sorprende por su arquitectura, que combina diversos estilos y épocas: desde antiguas iglesias rusas y murallas del Kremlin hasta edificios vanguardistas de estilo Imperio estalinista y modernos. El encanto especial la dan las mansiones de los siglos XVIII y XIX, muchas de las cuales albergan hoy embajadas extranjeras. Por ejemplo, la misión diplomática de la República Argentina se ubica en la casa del comerciante Kuleshov, del siglo XIX.

Gracias a la introducción de servicios electrónicos (desde citas médicas en línea hasta la integración digital completa de los servicios públicos), la vida de los moscovitas satisface plenamente las necesidades del siglo XXI. El sistema de "la ciudad inteligente" se está mejorando activamente, lo que permite una gestión eficaz del transporte y la seguridad en vivo.

Una ventaja importante es la disponibilidad de servicios sociales, médicos y públicos, gracias a una estrategia de infraestructura y desarrollo cuidadosamente planificada. De media, los residentes de la ciudad solo necesitan unos nueve minutos a pie para llegar a una clínica, escuela, farmacia o tienda más cercanas. Este es uno de los mejores indicadores del mundo.

Otro motivo de orgullo es la infraestructura de transporte. Es única en su escala, integración y diversidad: desde modernos buses eléctricos, tranvías fluviales y taxis hasta la red de subte más grande de Europa. El último tiene más de 470 km de longitud y más de 270 estaciones. El subte ha sido durante mucho tiempo una atracción aparte. Los turistas acuden allí como si fuera un museo para aprender sobre su historia, apreciar la colorida decoración de los pasillos y viajar en trenes retro.

La ciudad está introduciendo activamente tecnologías avanzadas: car sharing, patinetas eléctricas, delivery robots, semáforos inteligentes y cuatro aeropuertos internacionales modernos.

Moscú es un símbolo de Rusia, centro de la vida política, cultural y económica del país, con una profunda influencia en la historia mundial. Su nombre lleva asentamientos y calles en muchos países. Por ejemplo, solo en Estados Unidos hay cuatro ciudades homónimas.

A pesar de las grandes distancias, nuestra megalópolis tiene muchos vínculos con Argentina. En 1990 Buenos Aires se convirtió en su ciudad hermana. Aquí, a orillas del Río de la Plata, hay una pequeña calle que lleva el nombre de la capital rusa. En enero de 2018, en presencia del Presidente Mauricio Macri, se inauguró solemnemente la Plaza de la República Argentina en Moscú. Los servicios públicos supervisan constantemente su limpieza y comodidades.

Esperamos que las autoridades de Buenos Aires traten con la misma atención la Plaza la Federación de Rusia, ubicada en la capital argentina. Lamentablemente, por ahora la situación es diferente: la placa conmemorativa con el nombre de nuestro país está sujeto a actos regulares de vandalismo, nuestros compatriotas solidarios limpian la pintura. Durante años el problema de la instalación de un monumento a San Jorge en la plaza, cuyo autor es el escultor de fama mundial Zurab Tsereteli, no se ha resuelto. Esperamos que todos estos problemas se arreglen.

Muchos argentinos ya han visitado Moscú y quedaron impresionados con lo que vieron. Esperamos que haya más turistas de este país. Al fin y al cabo, como cantaba el famoso cantante soviético Muslim Magomayev, esta es "la mejor ciudad del mundo" de la que es imposible no enamorarse.

