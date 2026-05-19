La OMS evalúa usar vacunas y medicamentos experimentales frente al aumento de muertes por ébola en el Congo

Los referentes mundiales de la salud están evaluando si las vacunas experimentales y los medicamentos en desarrollo podrán usarse para combatir el ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC). Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mostró su preocupación por el tamaño del brote y la velocidad a la que se está expandiendo.

Según el diario inglés The Guardian, el médico subrayó que se han registrado, por lo menos, 500 casos sospechosos de ébola y 130 muertes que habrían sido provocadas por esta enfermedad desde que comenzó este nuevo brote en el Congo, un incremento muy importante teniendo en cuenta que el viernes pasado había 200 casos y 65 muertes reportados.

Luego aclaró que el número de casos y fallecimientos sufrirá variaciones “a medida que se intensifiquen las operaciones sobre el terreno, incluyendo el fortalecimiento de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio”.

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Por su parte, el doctor Mesfin Teklu Tessema, director sénior de salud del Comité Internacional de Rescate (IRC) que trabaja en la provincia de Ituri (RDC), el sitio donde se notificaron la mayor parte de los infectados, le dijo a The Guardian que los casos conocidos son solo la punta del iceberg, y agregó que la enfermedad pronto podría propagarse a Sudán del Sur por la falta de infraestructura médica en la zona.

Añadió que el personal sanitario que trabaja en la región sufre escasez de elementos básicos para protegerse como máscaras, lentes y guantes.

El médico además explicó que “el ébola es una enfermedad muy mortal; esta cepa tiene una tasa de mortalidad de entre el 30% y el 50%, pero eso ocurre cuando se dispone de atención médica; cuando no se dispone de atención médica y la gente llega tarde, el riesgo de mortalidad puede ser todavía mayor”.

Hay diferentes cepas del virus que causan el ébola; la cepa Bundibugyo, que provocó el actual brote, no tiene ni vacuna ni tratamiento aprobado.

Este lunes, científicos de la República Democrática del Congo y Uganda dieron a conocer el genoma del virus y los especialistas que analizaron los datos genéticos señalaron que el brote se originó cuando un ser humano se infectó de un animal enfermo y, desde entonces, el ébola se propagó de persona a persona.

David Matthews, profesor de Virología de la Universidad de Bristol, explicó, en declaraciones recogidas por The Guardian, que “esto es útil porque sugiere que este brote podría rastrearse e interrumpirse, como ha ocurrido en el pasado. Los contagios repetidos e independientes provenientes de una fuente animal complicarían los esfuerzos para detener el brote”.

Sin embargo, Anne Ancia, representante de la OMS para la República Democrática del Congo, fue más pesimista durante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra con los periodistas que la entrevistaron: “No creo que en dos meses hayamos terminado con este brote. A nivel internacional, estamos analizando qué vacunas o tratamientos candidatos están disponibles y si alguno podría ser útil en este brote”.

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En Uganda se le pidió a la población que evite abrazarse o, simplemente, darse la mano, además se cancelaron celebraciones tradicionales como el Día de los Mártires de Uganda, que se realiza el 3 de junio y suele convocar a millones de personas.

En este contexto, países como Estados Unidos han decidido prohibir la entrada a viajeros procedentes de la zona y Ruanda cerró sus fronteras con la República Democrática del Congo.

Según The Guardian, se confirmaron treinta casos en Ituri a través de pruebas de laboratorio, y un fallecimiento y un caso en Kampala, Uganda.

Paciente estadounidense con ébola se tratará en Alemania

Un ciudadano estadounidense que se infectó con el virus del ébola en la República Democrática del Congo (RDC) será tratado en el hospital Charité de Berlín.

El paciente está siendo trasladado este martes 19 de mayo a Alemania por pedido expreso de Estados Unidos. Seis personas identificadas como sus contactos de alto riesgo también serán llevadas a Berlín para observación.

Reem Alabali Radovan, ministra federal alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, definió el brote en África como “extremadamente grave”, y adelantó que planea entregar 500 trajes de protección la semana que viene.

HM