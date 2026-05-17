Ébola: cuáles son los síntomas más peligrosos y cómo viven los sobrevivientes tras superar la enfermedad

La declaración de “emergencia de salud pública de importancia internacional” por parte de la Organización Mundial de la Salud volvió a poner al ébola en el centro de la preocupación sanitaria global. El brote detectado en la República Democrática del Congo y expandido hacia Uganda está impulsado por la cepa Bundibugyo, una variante para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente.

La OMS declaró la emergencia internacional por el brote de ébola en África

Las autoridades sanitarias internacionales advirtieron que el contexto humanitario, la circulación de personas entre regiones fronterizas y la presencia de contagios en zonas urbanas aumentan el riesgo de propagación. Según datos difundidos por la OMS y medios internacionales como la BBC, el brote ya dejó decenas de muertos y cientos de casos sospechosos en la provincia congoleña de Ituri.

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Pero además del elevado índice de mortalidad, el virus genera preocupación por las graves consecuencias que puede dejar en quienes sobreviven.

Cuáles son los primeros síntomas del ébola

El virus del ébola suele comenzar con síntomas que pueden confundirse inicialmente con otras enfermedades infecciosas comunes, lo que dificulta la detección temprana.

De acuerdo con la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los primeros signos aparecen entre los 2 y los 21 días posteriores al contagio.

Entre los síntomas iniciales más frecuentes se encuentran:

- Fiebre alta repentina

- Dolor muscular intenso

- Debilidad extrema

- Fatiga severa

- Dolor de cabeza

- Dolor de garganta

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A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer manifestaciones mucho más agresivas:

- Vómitos

- Diarrea intensa

- Erupciones cutáneas

- Deshidratación

- Problemas hepáticos y renales

- Hemorragias internas y externas

En los casos más graves, el virus provoca fallas multiorgánicas, shock y muerte.

Cómo se transmite el virus del ébola

La OMS remarcó que el ébola no se contagia por el aire como ocurre con enfermedades respiratorias. La transmisión se produce por contacto directo con:

- Sangre

- Sudor

- Saliva

- Vómitos

- Orina

- Semen

Otros fluidos corporales de personas infectadas

También puede transmitirse a través de objetos contaminados, como agujas, ropa o superficies expuestas a fluidos infectados.

Los especialistas sostienen que uno de los mayores desafíos es que el virus puede permanecer durante meses en determinadas partes del cuerpo de los sobrevivientes, especialmente en fluidos como el semen o en tejidos oculares.

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La cepa Bundibugyo y el temor internacional

El brote actual corresponde a la variante Bundibugyo, identificada por primera vez en Uganda en 2007. Aunque históricamente mostró una mortalidad menor que otras cepas del ébola, los expertos advierten que sigue siendo extremadamente peligrosa.

La OMS señaló que todavía existen “incertidumbres significativas” sobre el número real de personas infectadas y sobre el alcance geográfico del brote.

Además, la presencia de casos en ciudades y zonas mineras genera preocupación por la alta movilidad de trabajadores y comerciantes entre países africanos fronterizos.

Las secuelas físicas que sufren los sobrevivientes

Superar el ébola no siempre implica una recuperación completa. Diversas investigaciones médicas realizadas tras los brotes de África occidental entre 2014 y 2016 revelaron que muchos pacientes continúan padeciendo síntomas durante meses o incluso años.

La comunidad científica denomina este fenómeno como “síndrome post-ébola”.

Entre las secuelas más frecuentes aparecen:

- Dolor crónico en articulaciones y músculos

- Problemas de visión

- Inflamación ocular

- Fatiga persistente

- Pérdida auditiva

- Trastornos neurológicos

- Insomnio

- Dolores de cabeza recurrentes

Uno de los cuadros más estudiados es la uveítis, una inflamación ocular que puede provocar pérdida parcial o total de la visión si no recibe tratamiento adecuado.

Investigaciones publicadas por revistas médicas como The Lancet y New England Journal of Medicine documentaron que algunos sobrevivientes desarrollaron problemas inmunológicos y persistencia viral incluso después de haber sido dados de alta.

El impacto psicológico y social del ébola

Además de las consecuencias físicas, los sobrevivientes suelen enfrentar un fuerte impacto emocional y social.

La OMS y organizaciones humanitarias alertaron que muchas personas padecen:

- Ansiedad

- Depresión

- Estrés postraumático

- Aislamiento social

- Estigmatización comunitaria

En distintos brotes registrados en África, numerosos sobrevivientes denunciaron discriminación y rechazo incluso después de recuperarse completamente.

Los especialistas explican que el miedo histórico asociado al ébola, sumado a la elevada mortalidad del virus, genera temor en las comunidades afectadas y dificulta la reintegración social de quienes lograron sobrevivir.

Por qué el ébola sigue siendo una amenaza global

El ébola fue detectado por primera vez en 1976 en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Desde entonces, África registró múltiples brotes, algunos devastadores.

El episodio más mortífero ocurrió entre 2014 y 2016 en África occidental, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona, y dejó más de 11.000 muertos.

Según datos de organismos internacionales, más de 15.000 personas fallecieron por ébola en el continente africano en los últimos 50 años.

Aunque actualmente existen vacunas efectivas para algunas variantes del virus, la cepa Bundibugyo aún no cuenta con inmunización aprobada, lo que aumenta la preocupación sanitaria internacional frente al nuevo brote.