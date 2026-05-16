Un nuevo bote de Ebola causó ya 80 muertes en África

La provincia de Ituri, en el Congo, se ha convertido en un páramo donde lo único que se mueve son los sepelios. El brote de Ebola, la enfermedad que mata hasta al 90% de los infectados, surgió a la superficie mediática esta semana, pero lleva días generando muertos entre los pobladores congoleños de esta zona, acostumbrada a la violencia de grupos armados.

Hasta el momento, "se notificaron 246 casos sospechosos y 80 muertes", según un comunicado del Ministerio de Salud congoleño difundido este sábado de madrugada. Mientras tanto, Uganda oficializa un muerto y la epidemia amenaza extenderse de forma incontrolada por países de África.

“Cada día las personas mueren, y esto está ocurriendo hace como una semana. En un solo día, enterramos a uno, a dos, a tres o a más personas”, dijo Jean Marck Asimwe, residente de Bunia, en el Congo, a la agencia AP.

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La Organización Mundial de la Salud ha movilizado a su personal especializado hacia Ituri. "Un equipo de expertos de la OMS ha comenzado a colaborar con las autoridades sanitarias nacionales y provinciales para reforzar las medidas de control del brote y prevenir una mayor propagación del virus", añade un comunicado de este sábado de la OMS.

Cómo se comporta el virus del Ébola

El Ébola es un virus que tiene distintas variantes y causa fiebre alta y hemorragias internas muchas veces letales. La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida.

Las personas pueden infectarse por contacto directo, a través de lesiones en la piel o de las mucosas, con:

sangre o líquidos corporales de personas enfermas o fallecidas por ébola; y

objetos o superficies contaminados por líquidos o secreciones corporales (como sangre, heces y vómitos) de un enfermo de ébola o de alguien que haya fallecido por esta enfermedad.

Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

Los análisis de laboratorio realizados durante el brote actual concluyeron que se trata de la cepa Bundibugyo del virus.

Preocupación sanitaria

El ébola se detectó por primera vez en 1976, cuando se produjeron dos brotes simultáneos: uno de enfermedad por el virus del Sudán en Nzara (en el actual Sudán del Sur) y otro de enfermedad por el virus del Ébola en Yambuku, en la actual República Democrática del Congo. Este último se produjo en un pueblo cercano al río Ébola, del que toma su nombre la enfermedad.

Existe una vacuna para el virus del Ébola de una variante común, pero no existe vacuna contra esta variante (Bundibugyo) ni tampoco "tratamiento específico", recordó este sábado en rueda de prensa el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba. "Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50%", señaló el ministro.

El último episodio de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, declarado en agosto de 2025 en el centro del país y contenido en diciembre, dejó al menos 34 muertos.

La epidemia más mortífera en República Democrática del Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 2018 y 2020, según consignó la agencia AFP.

Una amenaza persistente

"El brote nos recuerda la amenaza persistente que suponen los brotes de enfermedades para la salud humana y la importancia de la cooperación y la solidaridad para fortalecer continuamente la seguridad sanitaria mundial", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra. La OMS recordó que la región donde se declaró el brote es muy inestable, la población sufre una crisis humanitaria por un conflicto armado y el movimiento de personas es constante por el comercio y los refugiados.