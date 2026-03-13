La Organización Mundial de la Salud (OMS) colocó nuevamente en el centro del debate internacional el concepto de "Enfermedad X". El término funciona como un marcador de posición para un patógeno desconocido que tiene potencial de provocar una epidemia internacional grave.

Tedros Adhanom Ghabreyesus, director general de la OMS, explicó que la inclusión de la "Enfermedad X" en la lista de patógenos prioritarios para la investigación tiene como fin la anticipación. La estrategia se basa en preparar sistemas de salud, suministros médicos y tecnologías de vigilancia previo a la amenaza.

Alerta sanitaria en Salta: ya se registran más de 150 casos de chikungunya en la temporada de verano

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según los documentos técnicos del organismo, la falta de preparación frente a un evento podría superar los daños sociales y económicos registrados durante el COVID-19. Por ello, el organismo busca que los Estados miembros aceleren la firma de un tratado de preparación pandémica.

Vigilancia e inversión sanitaria

La discusión en Ginebra radica en la necesidad de financiamiento sostenidos para plataformas tecnológicas de respuesta rápida. Se destacan la inversión en vacunas de ARN mensajero y que los centros de fabricación regionales cuenten con la capacidad para producir dosis.

El concepto de "Enfermedad X" fue introducido en 2018 para referirse a una patología causada por un agente que actualmente se desconoce los efectos sobre los seres humanos. La lista incluye el Ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa y el Zika.

Día Mundial del Riñón 2026: claves para prevenir la enfermedad renal crónica y mejorar el acceso al tratamiento

Expertos señalaron que el origen de este patógeno podría ser zoonótico, vinculado al salto de un virus desde el mundo animal a las personas. Las investigaciones subrayan que factores como la urbanización acelerada y el comercio de vida silvestre aumentan las probabilidades de que este fenómeno ocurra.

Soberanía nacional y el nuevo tratado internacional

El proceso de tratado global enfrenta desafíos respecto al intercambio de datos genéticos y el acceso a suministros médicos. Algunos países manifestaron preocupaciones sobre la soberanía nacional y la obligatoriedad de cumplir con directivas de la OMS.

A pesar de la naturaleza técnica de la simulación, el término generó repercusión en las redes sociales. La OMS debió aclarar que no existe un brote en curso y que el trabajo consiste estrictamente en modelos de prevención para fortalecer la resiliencia de los hospitales.

Así fue el primer vuelo de un pichón de águila coronada para abandonar su nido

La presión para alcanzar un acuerdo definitivo responde a la necesidad de implementar mecanismos de alerta temprana que funcione de manera coordinada. El organismo detalló que la vigilancia en tiempo real es una de las herramientas más críticas para detectar variantes antes de una propagación.

Según los informes de la Junta de Monitoreo de la Preparación Global, la capacidad de respuesta actual todavía presentan brechas en el acceso de diagnósticos. Por ello, la OMS busca acelerar un acuerdo en conjunto