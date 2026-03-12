Alerta sanitaria en Salta: ya se registran más de 150 casos de chikungunya en la temporada de verano

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó un nuevo reporte epidemiológico sobre la circulación del virus de la fiebre chikungunya en la provincia, que registra 154 casos confirmados y 9 probables desde el 1 de octubre de 2025 hasta hoy. A este punto, la mayor concentración de contagios se registra en General San Martín, que reúne 104 casos.

Sin embargo, dentro de esa zona, la localidad fronteriza de Salvador Mazza aparece como el principal foco del brote con 96 infecciones confirmadas. En el departamento Orán se contabilizan 37 casos, con mayor incidencia en Aguas Blancas (24) y San Ramón de la Nueva Orán (13). También se registraron contagios en Salta y Embarcación, además de Tartagal y Joaquín V. González, junto con episodios en Cerrillos, Rosario de la Frontera, Las Lajitas y Campo Quijano.

Ante el avance del virus en zonas limítrofes, autoridades sanitarias anunciaron un encuentro de coordinación entre Salvador Mazza y la ciudad boliviana de Yacuiba para fortalecer la vigilancia y las tareas de control del mosquito.

También, la estrategia busca replicar el esquema de cooperación aplicado recientemente en el corredor fronterizo entre Aguas Blancas y Bermejo, con operativos conjuntos de fumigación y monitoreo sanitario.

El equipo sanitario recordó que la principal medida de prevención es el descacharrado domiciliario, es decir, eliminar recipientes que acumulen agua donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti, vector también del dengue y del zika.

Algunos de los síntomas más frecuentes de la enfermedad son:

Fiebre alta de inicio repentino.

Dolores articulares intensos, especialmente en manos y pies.

Dolor abdominal, vómitos persistentes o sangrados.

El Ministerio de Salud recomendó no automedicarse ante la aparición de estos síntomas y acudir al centro de salud más cercano para recibir diagnóstico y tratamiento adecuados. El uso de ciertos antiinflamatorios sin indicación médica puede agravar el cuadro clínico en enfermedades transmitidas por mosquitos.

MV / EM