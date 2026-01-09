Córdoba activa un operativo sanitario para frenar al mosquito del dengue

El Ministerio de Salud de la Provincia pondrá en marcha desde el lunes 12​ hasta el viernes 16 de enero un nuevo operativo de monitoreo aédico en barrios de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de evaluar los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, chikungunya y zika. Las tareas se realizarán entre las 9:00 y las 13:00 horas y estarán sujetas a posibles modificaciones por condiciones climáticas.

Durante el operativo, promotores y promotoras del Ministerio de Salud recorrerán los barrios casa por casa para identificar potenciales criaderos de mosquitos y recolectar muestras de larvas, que luego serán analizadas en el laboratorio de entomología de la División de Manejo Integrado de Vectores. Además, brindarán asesoramiento a los vecinos sobre cómo eliminar los focos de reproducción y prevenir las picaduras.

La directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud de la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, Sonia Nievas, explicó que “se revisan las viviendas y, si hay algunos potenciales criaderos como bebederos de animales, canaletas o floreros, se brindan todas las medidas de control y los pasos a seguir para su eliminación”.

Además de la toma de muestras, los equipos brindarán información sobre los síntomas compatibles con las enfermedades transmitidas por mosquitos y la importancia de acudir de manera inmediata a un centro de salud ante cualquier signo de alarma. El monitoreo forma parte de una estrategia integral que también se desarrolla en otras localidades de la provincia.

Cronograma de barrios

Lunes 12/1: Gral. Bustos, Crisol Sud, Providencia, Talleres Oeste, Alta Córdoba y Alberdi.

Martes 13/1: Los Paraísos, Patricios, San Martín, Panamericano, Centro América y Marqués de Sobremonte.

Miércoles 14/1: Villa Walcalde, Villa Cornú, La France, Mercantil, Las Magnolias y Argüello.

Jueves 15/1: San Carlos de Horizonte, Talleres Sud, Deán Funes, Coronel Olmedo, Acosta y José Ignacio Díaz.

Viernes 16/1: Parque República, Santa Isabel 2ª Sección, Las Palmas, Las Flores, Los Naranjos y Villa El Libertador.