En medio de la interna en el Gobierno, Milei recibe a Adorni para repasar agenda de gestión

El presidente Javier Milei recibirá este jueves al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos para una nueva reunión de trabajo en medio de la polémica abierta por entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en redes sociales, por la interna partidaria.

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“Es un desayuno de trabajo”, sintetizaron a la Agencia Noticias Argentinas desde la Jefatura de Gabinete. La última reunión de este estilo tuvo lugar el pasado viernes que, en el segundo tramo del encuentro, se sumó además el canciller Pablo Quirno.

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El encuentro se dará mientras se espera la demorada presentación de la declaración jurada de Adorni, quien sigue envuelto en el escándalo por sus viajes al exterior y por sus propiedades, sin que haya dado áun explicacions sólidas en sus intervenciones públicas.

Pese a las reiteradas promesas del Ejecutivo, el funcionario argumentó que no hará públicos detalles sobre su patrimonio para no “entorpecer” la acción de la Justicia, una postura que generó fuertes ruidos internos dentro del Gobierno libertario.

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Mientras el Presidente mantiene el apoyo firme a su exvocero, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, le marcó la cancha el jefe de Gabinete al anticipara la presentación de su declaración.

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Fue un nuevo gesto de presión al ministro coordinador, al quien de esta fora apuró para que hiciera pública la suya en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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