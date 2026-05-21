“Se resuelve en el vestuario”, Martín Menem habló sobre la interna con Santiago Caputo

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre la interna en el Gobierno con Santiago Caputo. En una entrevista en Radio Rivadavia sostuvo: "Yo que creo que en cualquier organización, gobierno o equipo de fútbol siempre surgen diferencias. A veces más marcadas, a veces menos pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario adentr. A cielo abierto nada. Y bueno a veces pasan este tipo de situaciones pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo".

En desarrrollo