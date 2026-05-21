Leila Gianni cruzó a Leandro Santoro con una frase inesperada: “¿Querés saber con quién me acuesto?”

El miércoles por la noche hubo una acalorada discusión en el programa "A Dos Voces" emitido por TN, donde la concejala de La Matanza Leila Gianni y el legislador porteño Leandro Santoro, fueron invitados para debatir sobre la gestión económica y sus antecedentes políticos. En un momento, el debate comenzó a tener más confrontación cuando Santoro, de Fuerza por Buenos Aires, recordó que la concejala de La Libertad Avanza también había formado parte de la administración de Alberto Fernández. “Cállate la boca para escuchar. Recién dijiste: ‘Es de fascista no dejar terminar’. Entonces, shhh... Por favor, me dejas terminar de hablar”, insistió Gianni.
El debate escaló aún más cuando mientras Gianni repasaba los logros de la gestión de Milei, Santoro comenzó a reírse y la funcionara libertaria no dudó en preguntarle "¿No sé de qué te reís?". Sin quedarse atrás, Santoro disparó: “¿A mí me preguntas? Que fuiste funcionaria del gobierno anterior, vos. Yo lo conozco a (Juan) Cabandié. Lo conozco a Guido, te conozco a vos". Ese fue el disparador para que la concejala lanzara una inesperada pregunta:¿Qué querés hablar de mis ex parejas? ¿Quéres saber con quién me acuesto y con quién no? Entonces, cállate la boca y no seas irrespetuoso conmigo“.
