Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la Ley de Zonas Frías

La Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto que cambia la Ley de Zonas Frías, diseñada para ofrecer subsidios al gas en zonas de bajas temperaturas. Fue con 132 votos a favor, 105 votos en contra, 15 ausencias y cuatro abstenciones.

De esta forma, La Libertad Avanza logró un avance muy importante en su intención de dar de baja la ampliación que impulsó Máximo Kirchner en 2021.

El oficialismo consiguió el apoyo del radicalismo, el PRO y el MID; por su parte, Unión por la Patria y los diputados de la izquierda rechazaron la iniciativa. Los tres integrantes de Independencia votaron a favor, como prácticamente todo Innovación Federal, mientras el bloque de Provincias Unidas estuvo dividido. Por su parte, los tres integrantes del bloque Elijo Catamarca (Fernanda Ávila, Fernanda Monguillot y Sebastián Noblega, que responden al gobernador Raúl Jalil) decidieron abstenerse.

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Además votó a favor, de manera insólita, la monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría. Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acataron las órdenes de sus respectivos gobernadores y se plegaron al oficialismo.

Tras este resultado, el proyecto debe ir al Senado. Dado que el Gobierno llegaba al recinto con dudas sobre el quorum y la aprobación del proyecto, había sellado un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas, a quienes se les prometió un esquema de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

Diputados que votaron a favor de los cambios en la Ley de Zonas Frías

Guillermo César Agüero, UCR Sabrina Ajmechet, LLA Carlos Alberto Almena, LLA Lisandro Almirón, LLA Bárbara Andreussi, LLA Pablo Ansaloni, LLA Damián Arabia, LLA Martín Ardohain, PRO Lourdes Micaela Arrieta, PU Alberto Arrúa, IF Belén Avico, LLA Jorge Antonio Ávila, PU Atilio Basualdo, LLA Mónica Becerra, LLA Beltrán Benedit, LLA Bertie Benegas Lynch, LLA Emmanuel Bianchetti, PRO Alejandro Bongiovanni, LLA Gabriel Bornoroni, LLA Adrián Brizuela, LLA Eliana Bruno, LLA Mariano Campero, LLA Sergio Eduardo Capozzi, PU Alejandro Carrancio, LLA Giselle Castelnuovo, LLA Abel Chiconi, LLA Gerardo Cipolini, UCR Facundo Correa llano, LLA Fernando De Andreis, PRO María Florencia De Sensi, PRO Romina Diez, LLA Nicolás Emma, LLA Eduardo Falcone, MID Alejandro Fargosi, LLA Daiana Fernández Molero, PRO Elia Marina Fernández, IND Alida Ferreyra, LLA Sergio Figliuolo, LLA Alejandro Finocchiaro, PRO María Gabriela Flores, LLA Alicia Fregonese, PRO Maira Frías, LLA María Virginia Gallardo, LLA Álvaro García, LLA Carlos García, LLA José Luis Garrido, PSC Antonela Giampieri, PRO Silvana Giudici, LLA Rosario Goitia, LLA Alfredo Gonzales, LLA María Luisa González Estevarena, LLA Álvaro González, PRO Diógenes Ignacio González, UCR Gerardo Gustavo González, IF Maura Gruber, LLA Jairo Guzmán, LLA Diego Hartfield, LLA Óscar Herrera, IF Patricia Holzman, LLA Gerardo Huesen, LLA Gladys Humenuk, LLA María Cecilia Ibáñez, LLA Carlos Gustavo Jaime Quiroga, PyT Andrés Ariel Laumann, LLA Lilia Lemoine, LLA Andrés Leone, LLA Mercedes Llano, LLA Enrique lluch, LLA Johanna Sabrina Longo, LLA Lorena Macyszyn, LLA Álvaro Martínez, LLA Nicolás Massot, EF Karina Maureira, LN Nicolás Mayoraz, LLA Gladys Medina, IND Julieta Metral Asensio, LLA Soledad Molinuevo, LLA Soledad Mondaca, LLA Guillermo Montenegro, LLA Juan Pablo Montenegro, LLA Francisco Morchio, LLA Julio Moreno Ovalle, LLA Gabriela Luciana Muñoz, LLA Lisandro Nieri, UCR Miriam Niveyro, LLA Javier Noguera, IND Joaquín Ojeda, LLA Pablo Outes, IF Sebastián Pareja, LLA Marcos Patiño Brizuela, LLA Santiago Pauli, LLA Agustín Pellegrini, LLA Federico Agustín Pelli, LLA José Peluc, LLA Luis Petri, LLA María Lorena Petrovich, LLA Luis Albino Picat, LLA Nancy Viviana Picón Martínez, PyT María Celeste Ponce, LLA Manuel Quintar, LLA Valentina Ravera, LLA Adrián Ravier, LLA Verónica Razzini, LLA Karen Reichardt, LLA Gastón Riesco, LLA Cristian A. Ritondo, PRO Gonzalo Roca, LLA Laura Elena Rodríguez Machado, LLA Miguel Rodríguez, LLA Yamila Ruíz, IF Javier Sánchez Wrba, PRO Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA Santiago Santurio, LLA Darío Schneider, UCR Laura Soldano, LLA Yamile Tomassoni, LLA Rubén Darío Torres, LLA Aníbal Tortoriello, LLA José Federico Tournier, LLA César Treffinger, LLA Hernán Urien, LLA Daniel Vancsik, IF Patricia Vásquez, LLA Yolanda Vega, IF Andrea Fernanda Vera, LLA Pamela Fernanda Verasay, UCR Lorena Villaverde, LLA Gino Visconti, LLA Martín Yeza, PRO Óscar Zago, MID Carlos Raúl Zapata, LLA María Inés Zigarán, PU

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Diputados que votaron en contra de los cambios en la Ley de Zonas Frías

Hilda Aguirre, UxP Ernesto "pipi" Alí, UxP Claudio Álvarez, IF Cristian Andino, UxP Javier Andrade, UxP Jorge Neri Araujo Hernández, UxP Martín Aveiro, UxP Karina Banfi, ADB Marcelo Barbur, UxP Luis Eugenio Basterra, UxP Carolina Basualdo, PU Bernardo Biella, IF Gustavo Bordet, UxP Alejandrina Borgatta, UxP Myriam Bregman, FIT-U Juan Fernando Brügge, PU Santiago Cafiero, UxP Celia Campitelli, UxP Julieta Marisol Campo, UxP Lucía Cámpora, UxP Florencia Carignano, UxP Sergio Guillermo Casas, UxP Carlos Daniel Castagneto, UxP Jorge Chica, UxP Carlos Cisneros, UxP María Graciela De la Rosa, UxP Natalia De la Sota, DC Nicolás Del Caño, FIT-U Romina Del Plá, FIT-U Fernanda Díaz, UxP Sergio Dolce, UxP Gabriela Beatriz Estévez, UxP Pablo Farías, PU Emir Félix, UxP Jorge Fernández, PSL Abelardo Ferrán, UxP Andrea Freites, UxP Sebastián Galmarini, UxP Ignacio García Aresca, PU María Teresa García, UxP Diego A. Giuliano, UxP José Glinski, UxP José Gómez, UxP Juan Grabois, UxP Carlos Gutiérrez, PU Raúl Hadad, UxP Itai Hagman, UxP Ana María Ianni, UxP Pablo Juliano, PU Moira Lanesan Sancho, UxP Aldo Leiva, UxP Cecilia López Pasquali, UxP Jimena López, UxP Juan Pablo Luque, UxP Marcelo Mango, UxP Mario Manrique, UxP Marianela Marclay, UxP Varinia Lis Marín, UxP Juan Marino, UxP Germán Pedro Martínez, UxP Guillermo Michel, UxP Fernanda Miño, UxP Juan Carlos Molina, UxP Matías Molle, UxP Roxana Monzón, UxP Cecilia Moreau, UxP Hugo Antonio Moyano, UxP Jorge Mukdise, UxP Estela Mary Neder, UxP Kelly Olmos, UxP Blanca Inés Osuna, UxP Sergio Ómar Palazzo, UxP Claudia María Palladino, UxP María Graciela Parola, UxP Esteban Paulón, PU Gabriela Pedrali, UxP Paula Andrea Penacca, UxP Horacio Pietragalla Corti, UxP Néstor Pitrola, FIT-U Lorena Pokoik, UxP Luciana Potenza, UxP Agustina Lucrecia Propato, UxP Ariel Rauschenberger, UxP Santiago Luis Roberto, UxP Agustín Óscar Rossi, UxP Marina Dorotea Salzmann, UxP Nancy Sand, UxP Gisela Scaglia, PU Sabrina Selva, UxP Adriana Cristina Serquis, UxP Vanesa Raquel Siley, UxP Julia Strada, UxP Jorge Taiana, UxP Rodolfo Tailhade, UxP Caren Tepp, UxP Paulo Agustín Tita, UxP Pablo Todero, UxP Alejandra Torres, PU Nicolás Alfredo Trotta, UxP Eduardo Félix Valdés, UxP M. Elena Velázquez, UxP Luana Volnovich, UxP Pablo Raúl Yedlin, UxP Natalia Zaracho, UxP Christian Alejandro Zulli, UxP

Diputados que se abstuvieron de votar

Fernanda Ávila, EC Maximiliano Ferraro, CC Fernando Monguillot, EC Sebastián Nóblega, EC

Diputados que estuvieron ausentes de la votación

Rocío Bonacci, LLA Mariela Coletta, PU Ricardo Daives, UxP Mónica Frade, CC Ramiro Gutiérrez, UxP Máximo Kirchner, UxP Martín Llousteau, PU José Núñez, PU Marcela Marina Pagano, CO Miguel Ángel Pichetto, EF Jorge Rizzotti, PU Juan Schiaretti, PU Guillermo Snopek, UxP Victoria Tolosa Paz, UxP Hugo Yasky, UxP.

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