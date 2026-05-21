jueves 21 de mayo de 2026
POLITICA
TRIUNFO OFICIALISTA

Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la Ley de Zonas Frías

Tras la media sanción, el proyecto ahora debe ir al Senado, donde el oficialismo intentará sancionar la ley.

diputados zonas frias 20052026
LLA le primereó la agenda a la oposición en Diputados. | Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto que cambia la Ley de Zonas Frías, diseñada para ofrecer subsidios al gas en zonas de bajas temperaturas. Fue con 132 votos a favor, 105 votos en contra, 15 ausencias y cuatro abstenciones.

De esta forma, La Libertad Avanza logró un avance muy importante en su intención de dar de baja la ampliación que impulsó Máximo Kirchner en 2021.

El oficialismo consiguió el apoyo del radicalismo, el PRO y el MID; por su parte, Unión por la Patria y los diputados de la izquierda rechazaron la iniciativa. Los tres integrantes de Independencia votaron a favor, como prácticamente todo Innovación Federal, mientras el bloque de Provincias Unidas estuvo dividido. Por su parte, los tres integrantes del bloque Elijo Catamarca (Fernanda Ávila, Fernanda Monguillot y Sebastián Noblega, que responden al gobernador Raúl Jalil) decidieron abstenerse.

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Además votó a favor, de manera insólita, la monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría. Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acataron las órdenes de sus respectivos gobernadores y se plegaron al oficialismo.

Tras este resultado, el proyecto debe ir al Senado. Dado que el Gobierno llegaba al recinto con dudas sobre el quorum y la aprobación del proyecto, había sellado un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas, a quienes se les prometió un esquema de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

Diputados que votaron a favor de los cambios en la Ley de Zonas Frías

  1. Guillermo César Agüero, UCR
  2. Sabrina Ajmechet, LLA
  3. Carlos Alberto Almena, LLA
  4. Lisandro Almirón, LLA
  5. Bárbara Andreussi, LLA
  6. Pablo Ansaloni, LLA
  7. Damián Arabia, LLA
  8. Martín Ardohain, PRO
  9. Lourdes Micaela Arrieta, PU
  10. Alberto Arrúa, IF
  11. Belén Avico, LLA
  12. Jorge Antonio Ávila, PU
  13. Atilio Basualdo, LLA
  14. Mónica Becerra, LLA
  15. Beltrán Benedit, LLA
  16. Bertie Benegas Lynch, LLA
  17. Emmanuel Bianchetti, PRO
  18. Alejandro Bongiovanni, LLA
  19. Gabriel Bornoroni, LLA
  20. Adrián Brizuela, LLA
  21. Eliana Bruno, LLA
  22. Mariano Campero, LLA
  23. Sergio Eduardo Capozzi, PU
  24. Alejandro Carrancio, LLA
  25. Giselle Castelnuovo, LLA
  26. Abel Chiconi, LLA
  27. Gerardo Cipolini, UCR
  28. Facundo Correa llano, LLA
  29. Fernando De Andreis, PRO
  30. María Florencia De Sensi, PRO
  31. Romina Diez, LLA
  32. Nicolás Emma, LLA
  33. Eduardo Falcone, MID
  34. Alejandro Fargosi, LLA
  35. Daiana Fernández Molero, PRO
  36. Elia Marina Fernández, IND
  37. Alida Ferreyra, LLA
  38. Sergio Figliuolo, LLA
  39. Alejandro Finocchiaro, PRO
  40. María Gabriela Flores, LLA
  41. Alicia Fregonese, PRO
  42. Maira Frías, LLA
  43. María Virginia Gallardo, LLA
  44. Álvaro García, LLA
  45. Carlos García, LLA
  46. José Luis Garrido, PSC
  47. Antonela Giampieri, PRO
  48. Silvana Giudici, LLA
  49. Rosario Goitia, LLA
  50. Alfredo Gonzales, LLA
  51. María Luisa González Estevarena, LLA
  52. Álvaro González, PRO
  53. Diógenes Ignacio González, UCR
  54. Gerardo Gustavo González, IF
  55. Maura Gruber, LLA
  56. Jairo Guzmán, LLA
  57. Diego Hartfield, LLA
  58. Óscar Herrera, IF
  59. Patricia Holzman, LLA
  60. Gerardo Huesen, LLA
  61. Gladys Humenuk, LLA
  62. María Cecilia Ibáñez, LLA
  63. Carlos Gustavo Jaime Quiroga, PyT
  64. Andrés Ariel Laumann, LLA
  65. Lilia Lemoine, LLA
  66. Andrés Leone, LLA
  67. Mercedes Llano, LLA
  68. Enrique lluch, LLA
  69. Johanna Sabrina Longo, LLA
  70. Lorena Macyszyn, LLA
  71. Álvaro Martínez, LLA
  72. Nicolás Massot, EF
  73. Karina Maureira, LN
  74. Nicolás Mayoraz, LLA
  75. Gladys Medina, IND
  76. Julieta Metral Asensio, LLA
  77. Soledad Molinuevo, LLA
  78. Soledad Mondaca, LLA
  79. Guillermo Montenegro, LLA
  80. Juan Pablo Montenegro, LLA
  81. Francisco Morchio, LLA
  82. Julio Moreno Ovalle, LLA
  83. Gabriela Luciana Muñoz, LLA
  84. Lisandro Nieri, UCR
  85. Miriam Niveyro, LLA
  86. Javier Noguera, IND
  87. Joaquín Ojeda, LLA
  88. Pablo Outes, IF
  89. Sebastián Pareja, LLA
  90. Marcos Patiño Brizuela, LLA
  91. Santiago Pauli, LLA
  92. Agustín Pellegrini, LLA
  93. Federico Agustín Pelli, LLA
  94. José Peluc, LLA
  95. Luis Petri, LLA
  96. María Lorena Petrovich, LLA
  97. Luis Albino Picat, LLA
  98. Nancy Viviana Picón Martínez, PyT
  99. María Celeste Ponce, LLA
  100. Manuel Quintar, LLA
  101. Valentina Ravera, LLA
  102. Adrián Ravier, LLA
  103. Verónica Razzini, LLA
  104. Karen Reichardt, LLA
  105. Gastón Riesco, LLA
  106. Cristian A. Ritondo, PRO
  107. Gonzalo Roca, LLA
  108. Laura Elena Rodríguez Machado, LLA
  109. Miguel Rodríguez, LLA
  110. Yamila Ruíz, IF
  111. Javier Sánchez Wrba, PRO
  112. Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA
  113. Santiago Santurio, LLA
  114. Darío Schneider, UCR
  115. Laura Soldano, LLA
  116. Yamile Tomassoni, LLA
  117. Rubén Darío Torres, LLA
  118. Aníbal Tortoriello, LLA
  119. José Federico Tournier, LLA
  120. César Treffinger, LLA
  121. Hernán Urien, LLA
  122. Daniel Vancsik, IF
  123. Patricia Vásquez, LLA
  124. Yolanda Vega, IF
  125. Andrea Fernanda Vera, LLA
  126. Pamela Fernanda Verasay, UCR
  127. Lorena Villaverde, LLA
  128. Gino Visconti, LLA
  129. Martín Yeza, PRO
  130. Óscar Zago, MID
  131. Carlos Raúl Zapata, LLA
  132. María Inés Zigarán, PU

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Diputados que votaron en contra de los cambios en la Ley de Zonas Frías

  1. Hilda Aguirre, UxP
  2. Ernesto "pipi" Alí, UxP
  3. Claudio Álvarez, IF
  4. Cristian Andino, UxP
  5. Javier Andrade, UxP
  6. Jorge Neri Araujo Hernández, UxP
  7. Martín Aveiro, UxP
  8. Karina Banfi, ADB
  9. Marcelo Barbur, UxP
  10. Luis Eugenio Basterra, UxP
  11. Carolina Basualdo, PU
  12. Bernardo Biella, IF
  13. Gustavo Bordet, UxP
  14. Alejandrina Borgatta, UxP
  15. Myriam Bregman, FIT-U
  16. Juan Fernando Brügge, PU
  17. Santiago Cafiero, UxP
  18. Celia Campitelli, UxP
  19. Julieta Marisol Campo, UxP
  20. Lucía Cámpora, UxP
  21. Florencia Carignano, UxP
  22. Sergio Guillermo Casas, UxP
  23. Carlos Daniel Castagneto, UxP
  24. Jorge Chica, UxP
  25. Carlos Cisneros, UxP
  26. María Graciela De la Rosa, UxP
  27. Natalia De la Sota, DC
  28. Nicolás Del Caño, FIT-U
  29. Romina Del Plá, FIT-U
  30. Fernanda Díaz, UxP
  31. Sergio Dolce, UxP
  32. Gabriela Beatriz Estévez, UxP
  33. Pablo Farías, PU
  34. Emir Félix, UxP
  35. Jorge Fernández, PSL
  36. Abelardo Ferrán, UxP
  37. Andrea Freites, UxP
  38. Sebastián Galmarini, UxP
  39. Ignacio García Aresca, PU
  40. María Teresa García, UxP
  41. Diego A. Giuliano, UxP
  42. José Glinski, UxP
  43. José Gómez, UxP
  44. Juan Grabois, UxP
  45. Carlos Gutiérrez, PU
  46. Raúl Hadad, UxP
  47. Itai Hagman, UxP
  48. Ana María Ianni, UxP
  49. Pablo Juliano, PU
  50. Moira Lanesan Sancho, UxP
  51. Aldo Leiva, UxP
  52. Cecilia López Pasquali, UxP
  53. Jimena López, UxP
  54. Juan Pablo Luque, UxP
  55. Marcelo Mango, UxP
  56. Mario Manrique, UxP
  57. Marianela Marclay, UxP
  58. Varinia Lis Marín, UxP
  59. Juan Marino, UxP
  60. Germán Pedro Martínez, UxP
  61. Guillermo Michel, UxP
  62. Fernanda Miño, UxP
  63. Juan Carlos Molina, UxP
  64. Matías Molle, UxP
  65. Roxana Monzón, UxP
  66. Cecilia Moreau, UxP
  67. Hugo Antonio Moyano, UxP
  68. Jorge Mukdise, UxP
  69. Estela Mary Neder, UxP
  70. Kelly Olmos, UxP
  71. Blanca Inés Osuna, UxP
  72. Sergio Ómar Palazzo, UxP
  73. Claudia María Palladino, UxP
  74. María Graciela Parola, UxP
  75. Esteban Paulón, PU
  76. Gabriela Pedrali, UxP
  77. Paula Andrea Penacca, UxP
  78. Horacio Pietragalla Corti, UxP
  79. Néstor Pitrola, FIT-U
  80. Lorena Pokoik, UxP
  81. Luciana Potenza, UxP
  82. Agustina Lucrecia Propato, UxP
  83. Ariel Rauschenberger, UxP
  84. Santiago Luis Roberto, UxP
  85. Agustín Óscar Rossi, UxP
  86. Marina Dorotea Salzmann, UxP
  87. Nancy Sand, UxP
  88. Gisela Scaglia, PU
  89. Sabrina Selva, UxP
  90. Adriana Cristina Serquis, UxP
  91. Vanesa Raquel Siley, UxP
  92. Julia Strada, UxP
  93. Jorge Taiana, UxP
  94. Rodolfo Tailhade, UxP
  95. Caren Tepp, UxP
  96. Paulo Agustín Tita, UxP
  97. Pablo Todero, UxP
  98. Alejandra Torres, PU
  99. Nicolás Alfredo Trotta, UxP
  100. Eduardo Félix Valdés, UxP
  101. M. Elena Velázquez, UxP
  102. Luana Volnovich, UxP
  103. Pablo Raúl Yedlin, UxP
  104. Natalia Zaracho, UxP
  105. Christian Alejandro Zulli, UxP

Diputados que se abstuvieron de votar

  1. Fernanda Ávila, EC
  2. Maximiliano Ferraro, CC
  3. Fernando Monguillot, EC
  4. Sebastián Nóblega, EC

Diputados que estuvieron ausentes de la votación

  1. Rocío Bonacci, LLA
  2. Mariela Coletta, PU
  3. Ricardo Daives, UxP
  4. Mónica Frade, CC
  5. Ramiro Gutiérrez, UxP
  6. Máximo Kirchner, UxP
  7. Martín Llousteau, PU
  8. José Núñez, PU
  9. Marcela Marina Pagano, CO
  10. Miguel Ángel Pichetto, EF
  11. Jorge Rizzotti, PU
  12. Juan Schiaretti, PU
  13. Guillermo Snopek, UxP
  14. Victoria Tolosa Paz, UxP
  15. Hugo Yasky, UxP.

HM/ML

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