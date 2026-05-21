Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la Ley de Zonas Frías

La Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto que cambia la Ley de Zonas Frías, diseñada para ofrecer subsidios al gas en zonas de bajas temperaturas. Fue con 132 votos a favor, 105 votos en contra, 15 ausencias y cuatro abstenciones.
De esta forma, La Libertad Avanza logró un avance muy importante en su intención de dar de baja la ampliación que impulsó Máximo Kirchner en 2021.
El oficialismo consiguió el apoyo del radicalismo, el PRO y el MID; por su parte, Unión por la Patria y los diputados de la izquierda rechazaron la iniciativa. Los tres integrantes de Independencia votaron a favor, como prácticamente todo Innovación Federal, mientras el bloque de Provincias Unidas estuvo dividido. Por su parte, los tres integrantes del bloque Elijo Catamarca (Fernanda Ávila, Fernanda Monguillot y Sebastián Noblega, que responden al gobernador Raúl Jalil) decidieron abstenerse.
Brügge advirtió sobre el impacto "cruel" de eliminar subsidios por "zona fría": "Es una visión estrictamente economicista"
Además votó a favor, de manera insólita, la monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría. Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acataron las órdenes de sus respectivos gobernadores y se plegaron al oficialismo.
Tras este resultado, el proyecto debe ir al Senado. Dado que el Gobierno llegaba al recinto con dudas sobre el quorum y la aprobación del proyecto, había sellado un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas, a quienes se les prometió un esquema de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.
Diputados que votaron a favor de los cambios en la Ley de Zonas Frías
- Guillermo César Agüero, UCR
- Sabrina Ajmechet, LLA
- Carlos Alberto Almena, LLA
- Lisandro Almirón, LLA
- Bárbara Andreussi, LLA
- Pablo Ansaloni, LLA
- Damián Arabia, LLA
- Martín Ardohain, PRO
- Lourdes Micaela Arrieta, PU
- Alberto Arrúa, IF
- Belén Avico, LLA
- Jorge Antonio Ávila, PU
- Atilio Basualdo, LLA
- Mónica Becerra, LLA
- Beltrán Benedit, LLA
- Bertie Benegas Lynch, LLA
- Emmanuel Bianchetti, PRO
- Alejandro Bongiovanni, LLA
- Gabriel Bornoroni, LLA
- Adrián Brizuela, LLA
- Eliana Bruno, LLA
- Mariano Campero, LLA
- Sergio Eduardo Capozzi, PU
- Alejandro Carrancio, LLA
- Giselle Castelnuovo, LLA
- Abel Chiconi, LLA
- Gerardo Cipolini, UCR
- Facundo Correa llano, LLA
- Fernando De Andreis, PRO
- María Florencia De Sensi, PRO
- Romina Diez, LLA
- Nicolás Emma, LLA
- Eduardo Falcone, MID
- Alejandro Fargosi, LLA
- Daiana Fernández Molero, PRO
- Elia Marina Fernández, IND
- Alida Ferreyra, LLA
- Sergio Figliuolo, LLA
- Alejandro Finocchiaro, PRO
- María Gabriela Flores, LLA
- Alicia Fregonese, PRO
- Maira Frías, LLA
- María Virginia Gallardo, LLA
- Álvaro García, LLA
- Carlos García, LLA
- José Luis Garrido, PSC
- Antonela Giampieri, PRO
- Silvana Giudici, LLA
- Rosario Goitia, LLA
- Alfredo Gonzales, LLA
- María Luisa González Estevarena, LLA
- Álvaro González, PRO
- Diógenes Ignacio González, UCR
- Gerardo Gustavo González, IF
- Maura Gruber, LLA
- Jairo Guzmán, LLA
- Diego Hartfield, LLA
- Óscar Herrera, IF
- Patricia Holzman, LLA
- Gerardo Huesen, LLA
- Gladys Humenuk, LLA
- María Cecilia Ibáñez, LLA
- Carlos Gustavo Jaime Quiroga, PyT
- Andrés Ariel Laumann, LLA
- Lilia Lemoine, LLA
- Andrés Leone, LLA
- Mercedes Llano, LLA
- Enrique lluch, LLA
- Johanna Sabrina Longo, LLA
- Lorena Macyszyn, LLA
- Álvaro Martínez, LLA
- Nicolás Massot, EF
- Karina Maureira, LN
- Nicolás Mayoraz, LLA
- Gladys Medina, IND
- Julieta Metral Asensio, LLA
- Soledad Molinuevo, LLA
- Soledad Mondaca, LLA
- Guillermo Montenegro, LLA
- Juan Pablo Montenegro, LLA
- Francisco Morchio, LLA
- Julio Moreno Ovalle, LLA
- Gabriela Luciana Muñoz, LLA
- Lisandro Nieri, UCR
- Miriam Niveyro, LLA
- Javier Noguera, IND
- Joaquín Ojeda, LLA
- Pablo Outes, IF
- Sebastián Pareja, LLA
- Marcos Patiño Brizuela, LLA
- Santiago Pauli, LLA
- Agustín Pellegrini, LLA
- Federico Agustín Pelli, LLA
- José Peluc, LLA
- Luis Petri, LLA
- María Lorena Petrovich, LLA
- Luis Albino Picat, LLA
- Nancy Viviana Picón Martínez, PyT
- María Celeste Ponce, LLA
- Manuel Quintar, LLA
- Valentina Ravera, LLA
- Adrián Ravier, LLA
- Verónica Razzini, LLA
- Karen Reichardt, LLA
- Gastón Riesco, LLA
- Cristian A. Ritondo, PRO
- Gonzalo Roca, LLA
- Laura Elena Rodríguez Machado, LLA
- Miguel Rodríguez, LLA
- Yamila Ruíz, IF
- Javier Sánchez Wrba, PRO
- Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA
- Santiago Santurio, LLA
- Darío Schneider, UCR
- Laura Soldano, LLA
- Yamile Tomassoni, LLA
- Rubén Darío Torres, LLA
- Aníbal Tortoriello, LLA
- José Federico Tournier, LLA
- César Treffinger, LLA
- Hernán Urien, LLA
- Daniel Vancsik, IF
- Patricia Vásquez, LLA
- Yolanda Vega, IF
- Andrea Fernanda Vera, LLA
- Pamela Fernanda Verasay, UCR
- Lorena Villaverde, LLA
- Gino Visconti, LLA
- Martín Yeza, PRO
- Óscar Zago, MID
- Carlos Raúl Zapata, LLA
- María Inés Zigarán, PU
La Mediterránea respalda el recorte de subsidios al gas, pero alerta por el impacto social en Córdoba
Diputados que votaron en contra de los cambios en la Ley de Zonas Frías
- Hilda Aguirre, UxP
- Ernesto "pipi" Alí, UxP
- Claudio Álvarez, IF
- Cristian Andino, UxP
- Javier Andrade, UxP
- Jorge Neri Araujo Hernández, UxP
- Martín Aveiro, UxP
- Karina Banfi, ADB
- Marcelo Barbur, UxP
- Luis Eugenio Basterra, UxP
- Carolina Basualdo, PU
- Bernardo Biella, IF
- Gustavo Bordet, UxP
- Alejandrina Borgatta, UxP
- Myriam Bregman, FIT-U
- Juan Fernando Brügge, PU
- Santiago Cafiero, UxP
- Celia Campitelli, UxP
- Julieta Marisol Campo, UxP
- Lucía Cámpora, UxP
- Florencia Carignano, UxP
- Sergio Guillermo Casas, UxP
- Carlos Daniel Castagneto, UxP
- Jorge Chica, UxP
- Carlos Cisneros, UxP
- María Graciela De la Rosa, UxP
- Natalia De la Sota, DC
- Nicolás Del Caño, FIT-U
- Romina Del Plá, FIT-U
- Fernanda Díaz, UxP
- Sergio Dolce, UxP
- Gabriela Beatriz Estévez, UxP
- Pablo Farías, PU
- Emir Félix, UxP
- Jorge Fernández, PSL
- Abelardo Ferrán, UxP
- Andrea Freites, UxP
- Sebastián Galmarini, UxP
- Ignacio García Aresca, PU
- María Teresa García, UxP
- Diego A. Giuliano, UxP
- José Glinski, UxP
- José Gómez, UxP
- Juan Grabois, UxP
- Carlos Gutiérrez, PU
- Raúl Hadad, UxP
- Itai Hagman, UxP
- Ana María Ianni, UxP
- Pablo Juliano, PU
- Moira Lanesan Sancho, UxP
- Aldo Leiva, UxP
- Cecilia López Pasquali, UxP
- Jimena López, UxP
- Juan Pablo Luque, UxP
- Marcelo Mango, UxP
- Mario Manrique, UxP
- Marianela Marclay, UxP
- Varinia Lis Marín, UxP
- Juan Marino, UxP
- Germán Pedro Martínez, UxP
- Guillermo Michel, UxP
- Fernanda Miño, UxP
- Juan Carlos Molina, UxP
- Matías Molle, UxP
- Roxana Monzón, UxP
- Cecilia Moreau, UxP
- Hugo Antonio Moyano, UxP
- Jorge Mukdise, UxP
- Estela Mary Neder, UxP
- Kelly Olmos, UxP
- Blanca Inés Osuna, UxP
- Sergio Ómar Palazzo, UxP
- Claudia María Palladino, UxP
- María Graciela Parola, UxP
- Esteban Paulón, PU
- Gabriela Pedrali, UxP
- Paula Andrea Penacca, UxP
- Horacio Pietragalla Corti, UxP
- Néstor Pitrola, FIT-U
- Lorena Pokoik, UxP
- Luciana Potenza, UxP
- Agustina Lucrecia Propato, UxP
- Ariel Rauschenberger, UxP
- Santiago Luis Roberto, UxP
- Agustín Óscar Rossi, UxP
- Marina Dorotea Salzmann, UxP
- Nancy Sand, UxP
- Gisela Scaglia, PU
- Sabrina Selva, UxP
- Adriana Cristina Serquis, UxP
- Vanesa Raquel Siley, UxP
- Julia Strada, UxP
- Jorge Taiana, UxP
- Rodolfo Tailhade, UxP
- Caren Tepp, UxP
- Paulo Agustín Tita, UxP
- Pablo Todero, UxP
- Alejandra Torres, PU
- Nicolás Alfredo Trotta, UxP
- Eduardo Félix Valdés, UxP
- M. Elena Velázquez, UxP
- Luana Volnovich, UxP
- Pablo Raúl Yedlin, UxP
- Natalia Zaracho, UxP
- Christian Alejandro Zulli, UxP
Diputados que se abstuvieron de votar
- Fernanda Ávila, EC
- Maximiliano Ferraro, CC
- Fernando Monguillot, EC
- Sebastián Nóblega, EC
Diputados que estuvieron ausentes de la votación
- Rocío Bonacci, LLA
- Mariela Coletta, PU
- Ricardo Daives, UxP
- Mónica Frade, CC
- Ramiro Gutiérrez, UxP
- Máximo Kirchner, UxP
- Martín Llousteau, PU
- José Núñez, PU
- Marcela Marina Pagano, CO
- Miguel Ángel Pichetto, EF
- Jorge Rizzotti, PU
- Juan Schiaretti, PU
- Guillermo Snopek, UxP
- Victoria Tolosa Paz, UxP
- Hugo Yasky, UxP.
HM/ML