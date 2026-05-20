Cruce en Diputados: un legislador de UxP llamó “borderline” a Milei y desató una fuerte pelea con libertarios

Un fuerte cruce político se produjo este miércoles en la Cámara de Diputados luego de que el legislador de Unión por la Patria Jorge Araujo Hernández calificara al presidente Javier Milei como un “borderline” durante un discurso en el recinto. La declaración provocó una inmediata reacción del diputado libertario Santiago Santurio y derivó en una fuerte discusión entre oficialismo y oposición.

El episodio ocurrió mientras se debatían cuestiones vinculadas a la ley de Zonas Frías. En ese contexto, Araujo Hernández sostuvo: “Como psiquiatra forense que soy, pido que cuiden al Presidente, porque es un borderline, que hoy está en la realidad y mañana está en la irrealidad. Miren si se queda en la irrealidad hablando con Conan o las Fuerzas del Cielo”.

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Las palabras del diputado peronista generaron la inmediata respuesta de Santurio, dirigente alineado políticamente con el asesor presidencial Santiago Caputo. “No se puede hablar de salud mental con esa ligereza. Psiquiátricos son ustedes, con una persona que se enriqueció con los hoteles del sur mientras pasaba toda su vida en la función pública”, lanzó, en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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El legislador libertario redobló las críticas contra el kirchnerismo y afirmó: “El delirio viene porque ustedes empobrecieron jubilados y niños, no generaron trabajo y se vienen a llenar la boca acá. Se afanaron a la Argentina y vienen a dar clase de economía, de política y de derechos humanos, cuando hicieron una cuarentena violenta y cruel. Son los profetas de la catástrofe y los jinetes del Apocalipsis”.

En medio del escándalo tomó la palabra el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien vinculó a Santurio con supuestos intereses económicos en Tierra del Fuego. “Hablamos de los negocios de Tierra del Fuego y saltó el diputado de un asesor presidencial que tiene intereses en el puerto de esa provincia”, sostuvo.

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Martínez profundizó luego sus cuestionamientos hacia Caputo y expresó: “Estimado, mándele saludos al asesor presidencial, dígale que firme los actos administrativos, porque bien que cuando andaban como novios con la otra bandita del Gobierno acá no se le decía nada. Los únicos que criticábamos a tu jefe, a Santiago Caputo, a ese ladrón de guante blanco, éramos nosotros. Atorrante”.

El término “borderline” hace referencia al trastorno límite de la personalidad, una enfermedad de salud mental caracterizada por una marcada inestabilidad emocional, impulsividad, alteraciones en la autoimagen y un fuerte miedo al abandono, factores que suelen afectar las relaciones personales y la vida cotidiana de quienes lo padecen.

RG/DCQ