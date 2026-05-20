En una tarde que expuso al máximo la tensión política dentro del Congreso, este miércoles un virulento intercambio entre diputados de Unión por la Patria y La Libertad Avanza alteró por completo el clima del recinto y obligó a intervenir a Martín Menem. A medida que el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade hacía uso de la palabra en una cuestión de privilegio, comparaba las condiciones de detención de la expresidenta Cristina Kirchner con los beneficios procesales de los que gozan diversos represores de la última dictadura militar.

Sin más, fue en ese instante cuando el tucumano libertario Gerardo Huesen lo interrumpió a los gritos desde el fondo de las bancas. "¿Quién es el facho que habla?", protestó ofuscado Tailhade, interrumpiendo su propia intervención. Inmediatamente después, lanzó un dardo directo al bloque oficialista: "Alguno de los que visitó a los milicos en la cárcel seguro, ¿no?", se preguntó, antes de identificar que las agresiones verbales provenían del diputado tucumano.

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