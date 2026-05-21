Zonas frías: tras la media sanción, diputada cordobesa calificó el proyecto de "feroz tarifazo en la boleta de gas"

La diputada cordobesa Carolina Basualdo calificó de “feroz tarifazo” la media sanción de la nueva ley que excluye a la provincia de Córdoba de las “zonas frías” y que implicará un aumento para los usuarios residenciales.

“Junto a mis compañeros cordobeses del bloque de Provincias Unidas votamos en contra del proyecto impulsado por el Gobierno nacional que eliminó a Córdoba del régimen de Zona Fría, y que en el día de hoy (miércoles) fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación”, escribió en su cuenta de “X”.

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“Un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”

“Con la media sanción de este proyecto, se excluyó a 13 departamentos cordobeses del régimen de descuentos, y representa de hecho un tarifazo de entre el 40% y el 100% en la boleta de gas para casi 700 mil hogares, en pleno invierno, con temperaturas bajo cero en toda la provincia”, sostuvo Basualdo.

“El "superavit" del gobierno nacional cierra desamparando a los jubilados del PAMI y desfinanciando la salud pública, recortando los fondos de discapacidad, desfinanciado severamente a las Universidades Nacionales, recaudando el impuesto al combustible pero abandonando las rutas, reteniendo los recursos que son de las provincias y los municipios, y ahora, con un feroz tarifazo en la boleta de gas natural, principalmente de la clase media”, expresó en la parte final de su publicación.

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“Tarifazo masivo”

Durante la exposición en Diputados, Basualdo afirmó que “la política energética de una nación no puede diseñarse en un escritorio desde Buenos Aires, ignorando la realidad bioclimática de quienes producimos la riqueza de este país”.

“Y este proyecto no es una simple readecuación técnica, es un tarifazo masivo que excluye de manera automática a los 13 departamentos del sur y del centro de nuestra provincia” , aclaró.

Y luego completó: “Que no se confunda la tribuna, desde este bloque no venimos a defender los subsidios para los sectores de más altos ingresos ni a los que viven en country”.

“Esa es la chicana discursiva con la que el oficialismo utiliza para esconder un ajuste ciego contra quienes trabajan, contra los cordobeses”, concluyó Basualdo.