El intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, cuestionó duramente la eliminación del beneficio de zona fría para Córdoba tras la votación en la Cámara de Diputados. El funcionario advirtió que los hogares cordobeses enfrentarán un incremento de hasta el 100% en la factura de gas respecto al mismo período del año anterior y calificó la decisión como un acto de "crueldad" del gobierno de Javier Milei hacia los sectores más vulnerables.

"Esto de ajustar los números sin mirar a quién se daña, sin mirar a quién se afecta, quitan esta tarifa diferenciada. Es gravísimo porque vamos a tener que seguir aportando para que otros tengan la tarifa diferenciada. Es una muestra más de la quita de derechos, la quita de de de aquellas cuestiones que hacen a a la vida y a la calidad de vida de la ciudadanía", dijo.

La eliminación de zona fría se suma a un rosario de recortes que el intendente enumeró con precisión: quita de subsidios al transporte, desfinanciamiento del plan Remediar, recorte en discapacidad, deterioro del PAMI y baja real del 43% en el presupuesto universitario. En Río Cuarto, el impacto ya es concreto: 1.800 puestos de trabajo perdidos en dos años y una caída del 13% en el empleo local.

"No son subsidios, es tarifa diferenciada"

De Rivas rechazó de entrada la caracterización que hace el gobierno nacional del beneficio. "No son subsidios, es tarifa diferenciada", subrayó, y recordó que la incorporación de los 13 departamentos cordobeses al régimen en 2021 fue el resultado de años de trabajo técnico que arrancó en 2013, con análisis estadísticos sobre temperaturas y niveles de consumo que justificaban el tratamiento diferencial.

Zonas frías: tras la media sanción, diputada cordobesa calificó el proyecto de "feroz tarifazo en la boleta de gas"

Y fue más allá al pedir explicaciones a quienes votaron a favor: "Estaría bueno que sean sinceros aquellos que votaron a favor, de explicar el verdadero motivo por el cual se le quitan".

Municipios al límite, cubriendo lo que la Nación abandonó

De Rivas fue contundente al describir la asfixia de los gobiernos locales. Sin haberlo prometido en campaña, los municipios terminaron "haciéndose cargo de lo que el Estado nacional desfinanció". "No prometimos que nos íbamos a hacer cargo de todo lo que el gobierno nacional no hizo, al igual que nuestro querido gobernador Llaryora, y lo estamos haciendo", afirmó.

"Lo estamos haciendo con pocos recursos, cada vez más asfixiados, pero lo estamos haciendo por una cuestión de convicción".

El intendente también señaló la caída de la coparticipación como otro golpe directo a las arcas municipales. "¿Sabés las arcas de los municipios con la caída del 50% de la coparticipación nacional por la falta de consumo? Pero no cerramos un dispensario, no dejamos de asistir a las 30.000 personas", remarcó.

Crisis en la seguridad privada: advirtieron sobre la “uberización” del sector y el riesgo de miles de puestos de trabajo

Y amplió el diagnóstico sobre el modelo nacional: "La crueldad no tiene límite. El achique con tal de que los números cierren está claro que absolutamente no tiene ningún tipo de interés en resolver los problemas de la gente, sino agravársela a costa de que le cierre un Excel".

"Quien le suelta la mano a los riocuartenses y a todo el país es Javier Milei. Son sus políticas y son sus proyectos los que están llevando a la Argentina a la pérdida de empleo, al cierre de comercio, a las tarifas que son impagables".