En medio del escándalo, Agustín Laje y Ramiro Marra se sumaron a la fuerte interna libertaria y confirmaron las polémicas declaraciones de Daniel Parisini, conocido como el "Gordo" Dan, luego de que el referente del streaming asegurara que al presidente Javier Milei le mienten.

"SÍ, LE MIENTEN. Lo sufrí en carne propia", sostuvo el exlegislador Marra a través de su cuenta de X. Laje, por su parte: profundizó: "No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo me molesta constatar que le están mintiendo al Presidente".

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