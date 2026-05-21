La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada provincial Gabriela Neme protagonizaron un fuerte cruce público este miércoles en redes sociales, luego de que la dirigente formoseña acusara a la titular del Senado de actuar como “cómplice” del gobernador Gildo Insfrán, en el marco de la suspensión de un acto opositor previsto en la Cámara alta.

El conflicto se originó a partir de la cancelación de una actividad que iba a realizarse en el Salón Azul del Senado, donde distintos referentes tenían previsto presentar denuncias sobre la situación institucional en Formosa, incluyendo cuestionamientos a la gestión provincial y reclamos vinculados a derechos políticos.

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Desde sus redes sociales, Neme difundió un extenso mensaje en el que atribuyó la suspensión a supuestas presiones políticas, y aseguró que la decisión implicó un gesto favorable hacia el oficialismo formoseño, en medio de crecientes tensiones entre sectores libertarios y dirigentes del interior.

En su publicación, también lanzó duras descalificaciones personales, vinculando a Villarruel con espacios ideológicos antagónicos y cuestionando su rol institucional, lo que contribuyó a amplificar el conflicto y sumar reacciones en distintos sectores políticos.

La respuesta de la vicepresidenta llegó pocas horas después a través de su cuenta oficial, con un tono irónico que rápidamente se viralizó y se posicionó entre las tendencias de la red social X, donde el intercambio acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos. "Señora, no la conozco. Pero, ud se fumó un ombú? Solo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas".

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Villarruel rechazó de plano las acusaciones, negó cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Formosa y sostuvo que las afirmaciones en su contra carecen de fundamento, en un mensaje que buscó desactivar las críticas y reafirmar su postura política.

CS/FL