De los jarabes a los chats filtrados: quién es Rosmery Maturana, la ex asesora señalada como confidente íntima de Javier Milei

La filtración de supuestos audios de contenido sexual y consultas sobre la custodia oficial detonó un escándalo institucional alrededor de la figura de Javier Milei. En el centro de esta tormenta política y judicial aparece un nombre que, aunque se movía con discreción fuera del radar mediático oficial, conoce a la perfección la intimidad del mandatario: Rosmery Maturana. Apodada "Oscurita" en las redes sociales por su marcado fanatismo por las camas solares, la asesora de imagen y agente inmobiliaria pasó de aconsejar al Presidente sobre qué corbata usar a convertirse en la protagonista absoluta de una trama que mezcla desengaños amorosos, secretos de Estado e internas feroces en las más altas esferas del poder.

Los registros marcan que el vínculo entre Maturana y el mandatario no es ninguna novedad de la gestión actual. El punto de origen de esta relación se remonta a los tiempos de la pandemia, mucho antes de que Milei se probara la banda presidencial. Se conocieron a las 6 de la mañana en un bar del barrio porteño de Once, presentados por el polémico periodista Santiago Cúneo (irónicamente, el mismo que hoy denuncia al mandatario en Comodoro Py). Desde aquel saludo inicial que, según ella misma confesó, fue distante y frío, construyeron un vínculo que rápidamente trascendió lo profesional.

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Oriunda de Vicente López y estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Kennedy, Maturana armó un perfil multifacético. Aunque en el pasado (al menos hasta 2016) sus redes sociales la mostraban simpatizando con el Frente Renovador de Sergio Massa, su salto a la fama se gestó diseñando la estética de la nueva derecha argentina. Fue ella la gran responsable de moldear el "look rocker" de Milei para la campaña electoral, encargándose personalmente de seleccionar sus trajes, sus características corbatas y, sobre todo, de regalarle la icónica campera de cuero Under Armour que se volvió el símbolo definitivo del candidato.

Ese rol de estilista escondía, en realidad, una relación de confianza extrema que traspasaba los límites de la imagen pública. Sin contar jamás con un contrato oficial en el Estado, Maturana ocupaba un lugar de privilegio en el círculo íntimo del libertario, asistiéndolo en la vida privada. Su nivel de acceso era tal que, según trascendió en su momento, era ella quien le compraba los medicamentos cuando el economista se engripaba. A su vez, fue Milei el único hombre que la acompañó de cerca cuando falleció su padre, un gesto que selló una lealtad profunda entre ambos.

Ese nivel de intimidad fue precisamente lo que detonó su primera gran exposición mediática a principios de 2025. Durante los turbulentos días que rodearon la separación del Presidente y Amalia "Yuyito" González, Maturana fue señalada públicamente como la tercera en discordia. Los rumores indicaban que la ex vedette habría revisado el celular del mandatario, encontrando allí un intenso ida y vuelta de llamadas y mensajes con la asesora que desataron la furia final.

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Chats filtrados, advertencias y "vampiros"

Lejos de alejarse del ruido político tras aquel primer escándalo, la ex asesora demostró tener un perfil combativo y dispuesto a la confrontación. A mediados del año pasado, decidió utilizar su cuenta de Instagram para filtrar capturas de pantalla de conversaciones privadas que mantenía por WhatsApp con el jefe de Estado, buscando exponer las fallas en el entorno que cuidaba al mandatario.

“No es agresivo, no es psiquiátrico. Lo que pasa hay que solucionarlo, pero saquen a los verdaderos culpables", disparó en junio de 2025 al publicar un fragmento de chat, instalando una frase que golpeó de lleno en la imagen del Presidente y generó temblor en la Casa Rosada. En esos posteos, Maturana se reivindicaba como la única persona capaz de decirle "la verdad sin miedo a que se enoje", dejando en claro que el economista atravesaba momentos de extrema vulnerabilidad anímica bajo el peso de la gestión.

La cruzada personal de la ex estilista apuntaba directamente contra el equipo más cercano a Milei, a quienes no dudó en calificar públicamente como "vampiros de mala energía" que solo se acercaban por interés y que, de estar solos, "no llegarían a nada". Esa tensión constante entre el cuidado personal y las disputas por el poder es el contexto real que envuelve la actual filtración de audios íntimos, un episodio que termina de confirmar que Maturana siempre operó mucho más cerca de las decisiones presidenciales de lo que los despachos oficiales estaban dispuestos a admitir.

TC/DCQ