Apagón en CABA: casi 100 mil usuarios sin luz tras el incendio en una subestación de Edesur

La explosión de un transformador provocó un incendio de magnitud en la subestación de Parque Centenario de Ededur. Como consecuencia, en la madrugada de este viernes se produjo un apagón masivo en una buena parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Barrios como Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal eatán sin servicio eléctrico. De acuerdo a la información de la empresa, en el pico de la interrupción hubo un total de 103.760 usuarios afectados.

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