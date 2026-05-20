Cronograma de servicios para el 25 de mayo: horarios de colectivos, trenes y subtes por el feriado nacional

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) adoptará un esquema operativo especial con motivo de la conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Los usuarios que deban movilizarse durante la jornada del lunes se encontrarán con frecuencias reducidas.

La adecuación horaria responderá al diagrama habitual que se aplica para las jornadas dominicales y los días no laborables. Los cambios impactarán directamente en el flujo de conexión entre el conurbano bonaerense y el territorio capitalino.

¿A qué hora abren y cierran las líneas de subte y Premetro?

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires iniciará su actividad más tarde de lo habitual. Las primeras formaciones de las líneas A, B, C, D, E y H comenzarán a circular aproximadamente a las 8:00 horas. Las cabeceras finalizarán sus operaciones entre las 22:00 y las 22:30 horas, de acuerdo con la extensión de cada recorrido técnico.

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El cronograma oficial estipuló que el último tren de la Línea A partirá desde San Pedrito a las 22:08 horas y desde Plaza de Mayo a las 22:36 horas. Para la Línea B, la última salida desde Juan Manuel de Rosas se fijó a las 22:00 horas, mientras que desde Leandro N. Alem lo hará a las 22:31 horas. En la Línea C, el cierre técnico se producirá con la salida de las 22:21 horas desde Constitución y de las 22:34 horas desde Retiro.

La Línea D despachará su última formación desde Congreso de Tucumán a las 22:00 horas y desde Catedral a las 22:31 horas. La Línea E concluirá sus viajes a las 21:56 horas desde Plaza de los Virreyes y a las 22:28 horas desde Retiro. Por último, la Línea H cerrará sus terminales a las 22:29 horas en Facultad de Derecho y a las 22:51 horas en Hospitales.

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Por su parte, el Premetro operará bajo el mismo esquema de domingo y feriado, con una frecuencia disminuida respecto a la habitual. Las primeras formaciones partirán desde la estación Intendente Saguier a las 8:00 horas. El último servicio con destino al ramal Centro Cívico Lugano saldrá a las 21:00 horas, mientras que el convoy hacia General Savio iniciará su último recorrido a las 20:47 horas.

¿Qué horarios tendrán los trenes metropolitanos?

Los ferrocarriles operados por la empresa estatal Trenes Argentinos correrán con cronograma de feriados nacionales. Esta medida afectará de forma directa a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, disminuyendo la cantidad de formaciones disponibles por hora.

La Línea Mitre mantendrá en el ramal Tigre un intervalo de paso estimado en 22 minutos, con un primer servicio hacia Retiro a las 5:00 horas y el último a las 21:20 horas. La Línea San Martín funcionará con frecuencias aproximadas de 20 minutos entre cabeceras, iniciando sus salidas desde Retiro hacia Doctor Cabred a la 1:30 horas de la madrugada y finalizando a las 23:50 horas.

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En la Línea Belgrano Sur, las esperas de los ramales que conectan con González Catán se extenderán hasta los 40 minutos en horarios valle. La Línea Sarmiento presentará una afectación particular debido a la ejecución de tareas de infraestructura planificadas.

Los trenes circularán con recorrido limitado entre Once y Merlo por obras en la zona de vías, quedando completamente interrumpido el tramo complementario que une Moreno con Mercedes.

La Línea Roca también readecuará sus cronogramas de feriado en los cinco ramales eléctricos que parten desde la terminal de Constitución. Los trenes con destino a La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza, Bosques y Glew aplicarán la grilla horaria dominical, lo que implicará salidas espaciadas y la suspensión de los servicios rápidos adicionales.