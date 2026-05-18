El próximo descanso de tres días en el país ocurrirá entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio, de acuerdo al esquema oficial de jornadas no laborables establecido para el territorio nacional. Este período de descanso extendido se estructuró a partir de una modificación en el almanaque, motivada por la conmemoración de un prócer salteño. El esquema general del año civil contempló un total de 16 jornadas de cese de actividades obligatorias distribuidas en todas las provincias.

La normativa vigente, consolidada a través del sitio web oficial Argentina.gob.ar, determinó que el miércoles 17 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, reviste carácter de feriado trasladable. La administración central resolvió adelantar el beneficio al lunes 15 de junio para garantizar el receso prolongado.

El mes de junio presentará otra fecha patria en la misma semana, aunque no generará días de descanso adicionales en los días laborales subsiguientes. El sábado 20 de junio se recordará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, considerado un feriado inamovible de la estructura legal argentina que coincide con la jornada de fin de semana habitual.

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Cuándo hay fin de semana largo en junio y qué días abarca

La estructura del receso de junio comenzará el sábado 13 de junio, continuará el domingo 14 de junio y concluirá con la jornada no laborable del lunes 15 de junio. Esta modificación legal se amparó en la facultad del Poder Ejecutivo para mover los feriados que coinciden con los días de mitad de semana con el objetivo de fomentar la actividad económica interna.

El próximo feriado en Argentina reactivará los flujos turísticos hacia los principales centros vacacionales de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la región de Cuyo. Los operadores del sector comercial y de servicios hoteleros operarán bajo el régimen salarial correspondiente a los días feriados durante la jornada del lunes.

La legislación de contrato de trabajo fijó las condiciones salariales obligatorias para quienes presten servicios durante estas jornadas especiales. La normativa laboral explicitó que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, por lo cual los empleadores deberán abonar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual.

El próximo descanso de tres días en el país ocurrirá entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio.

Cuál es el calendario de feriados 2026 para el resto del año

El calendario de feriados 2026 contempla una serie de fines de semana largos de tres y cuatro días que se extenderán a lo largo de la segunda mitad del año. La grilla oficial consolidada para los meses posteriores incluye las siguientes fechas confirmadas por las autoridades de control nacional:

Del jueves 9 al domingo 12 de julio : Cuatro días por el Día de la Independencia y un feriado con fines turísticos el viernes 10.

: Cuatro días por el Día de la Independencia y un feriado con fines turísticos el viernes 10. Del sábado 15 al lunes 17 de agosto : Tres días por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre : Tres días por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre : Tres días debido al traslado del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre.

: Tres días debido al traslado del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre. Del sábado 5 al martes 8 de diciembre : Cuatro días por el Día de la Inmaculada Concepción de María, complementado con un feriado turístico el lunes 7.

: Cuatro días por el Día de la Inmaculada Concepción de María, complementado con un feriado turístico el lunes 7. Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre: Tres días correspondientes a la celebración de la Navidad.

No amamos tanto el 9 de Julio

El esquema de ordenamiento nacional determinó que el feriado del jueves 9 de julio se acoplará a un feriado puente turístico para el viernes 10 de julio, conformando el primer receso de cuatro días de la segunda mitad del año. El sector aeronáutico y terrestre ya habilitó la preventa de pasajes para dichas fechas de acuerdo a los cupos establecidos por la Secretaría de Transporte.

La distribución de los días no laborables de 2026 sumó un total de 12 fines de semana largos a lo largo de todo el ciclo anual, de los cuales ocho correspondieron a períodos de tres jornadas y cuatro constaron de cuatro días de duración. El objetivo de este diseño de asuetos apuntó a desestacionalizar el consumo turístico en los distritos municipales periféricos.

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