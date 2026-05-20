25 de Mayo en CABA: la agenda de actividades para celebrar la fiesta patria por la Revolución de 1810

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva celebración del lunes 25 de Mayo en el marco del 215° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 con una amplia agenda de actividades culturales, históricas y gastronómicas pensadas para conmemorar el Día de la Patria. Como cada año, vecinos y turistas podrán disfrutar de festivales folklóricos, desfiles, conciertos, ferias tradicionales y propuestas gratuitas en distintos puntos porteños.

Como ocurre cada año, miles de personas participarán de los festejos en distintos barrios porteños, en una jornada donde la música, la historia y la gastronomía volverán a convertirse en protagonistas de una celebración profundamente arraigada en la identidad argentina.

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Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacaron que “el objetivo de las celebraciones será promover el encuentro ciudadano y revalorizar las tradiciones argentinas a través de actividades abiertas y gratuitas”.

Festejos por el 25 de mayo

Las actividades organizadas por el Gobierno porteño y diversas instituciones culturales buscarán recrear el espíritu de la Revolución de Mayo de 1810. La Capital Federal vivirá una jornada de visitas guiadas a edificios históricos, peñas al aire libre y espectáculos musicales.

La agenda de actividades por el 215° aniversario del 25 de mayo en CABA

Miércoles 20 de mayo (15 horas)- Ecos de Mayo:

Concierto musical con relatos históricos referidos al 25 de Mayo de 1810 en el Museo Histórico del Norte, a cargo del Ensamble de saxofones “Incluyendo vidas” de la Escuela Superior de Música de la provincia de Salta, dirigido por la profesora Mariana Kortsarz.

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Concierto Ecos de Mayo

Viernes 22 de mayo- Relevo anual de la Guardia de Honor Regimiento 1 de Patricios (19 horas):

Se realizará el relevo anual de Guardia del Regimiento de Infantería 1 "Patricios" en el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires. La Legión de Patricios Voluntarios fue el cuerpo armado que, creado para la defensa de la Ciudad de Buenos Aires el 15 de octubre de 1806, custodió aquel 22 de mayo de 1810 el Cabildo Abierto convocado por el virrey Cisneros, acompañando activamente los acontecimientos que precedieron al 25 de mayo.

El Relevo anual de la Guardia de Honor Regimiento 1 de Patricios

Viernes 22- Feria Gustar, de 14 a 20 horas, en el Palacio Libertad:

Un espacio en el que la identidad de cada región argentina se hace presente a través de su gastronomía. Como parte de la celebración del Día de la Patria, que conmemora la Revolución de Mayo de 1810, en la Explanada del Palacio Libertad los visitantes podrán degustar y adquirir productos gastronómicos típicos de nuestras fechas patrias.

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Viernes 22- Música y danza en vivo en la Explanada, de 15 a 20 horas, en el Palacio Libertad:

Presentaciones musicales y expresiones de danzas tradicionales de distintas regiones del país.

15 h - Raíces en Movimiento.

16 h - La Pelegrina.

17 h - Mellys Etcheverry.

18 h - Monte América.

Sábado 23 y domingo 24 de mayo- Peña folklórica y feria gastronómica en la Avenida de Mayo :

La Avenida de Mayo se convertirá en un corredor patrio con puestos de artesanías, comidas típicas y espectáculos folklóricos en vivo durante todo el fin de semana largo. Se presentarán músicos, bailarines y agrupaciones tradicionales provenientes de distintas provincias argentinas.

Viernes 22 al domingo 24 de mayo: Circuitos guiados por el casco histórico porteño

Distintas organizaciones culturales impulsarán recorridos gratuitos por sitios emblemáticos relacionados con la Revolución de Mayo. Los circuitos incluirán paradas en iglesias históricas, edificios coloniales y espacios vinculados al nacimiento de la Argentina.

Los guías repasarán episodios clave de 1810 y el rol que tuvo Buenos Aires durante el proceso independentista.

Sábado 23 y domingo 24 de mayo- Feria de productos regionales en la Usina del Arte:

La Usina del Arte ofrecerá una propuesta orientada a la gastronomía y las economías regionales. Productores de distintas provincias presentarán dulces artesanales, embutidos, vinos, quesos y productos típicos argentinos.

Lunes 25 de mayo- Cambio de guardia y actividades históricas en el Cabildo de Buenos Aires:

El histórico Cabildo abrirá sus puertas con visitas guiadas gratuitas y recreaciones históricas vinculadas a los sucesos de Mayo de 1810. Uno de los momentos más esperados será el tradicional cambio de guardia realizado por cuerpos militares vestidos con uniformes de época.

También se desarrollarán charlas educativas y exhibiciones sobre los protagonistas de la Revolución de Mayo.

Lunes 25 de mayo- Fiesta Patria en la Plaza de Mayo:

El tradicional epicentro de los festejos volverá a reunir miles de personas con shows folklóricos, intervenciones artísticas y propuestas culturales durante toda la jornada del domingo patrio. Sobre el escenario principal se presentarán grupos de música popular argentina, ballets folklóricos y artistas invitados que interpretarán clásicos patrios y canciones tradicionales.

Además, habrá puestos gastronómicos con comidas regionales y espacios recreativos para familias y niños.

PM