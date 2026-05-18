Feriados 2026: ¿cómo operarán los bancos el lunes 25 de mayo?

El próximo lunes 25 de mayo, feriado nacional por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, los bancos de todo el territorio argentino permanecerán cerrados y no habrá atención presencial al público. La medida alcanzará tanto a bancos públicos como privados, en línea con el calendario oficial 2026. Además, tampoco habrá actividad en el mercado bursátil ni operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Desde el sector financiero recomendaron a los usuarios anticipar trámites importantes, especialmente extracciones de dinero en efectivo, depósitos y vencimientos de pagos programados para esa fecha.

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Las entidades financieras no realizarán transferencias internacionales ni transacciones cambiarias oficiales hasta el reinicio de las actividades el próximo martes 26 del corriente. ¿Qué servicios bancarios se encontrarán habilitados?

Feriado 25 de mayo: calendario oficial 2026

Qué servicios bancarios seguirán funcionando el próximo feriado del 25 de mayo

A pesar del cierre de sucursales, los usuarios podrán utilizar diferentes canales automáticos y digitales para realizar operaciones básicas durante el feriado del 25 de mayo:

- Extracción de efectivo en cajeros automáticos.

- Transferencias bancarias inmediatas.

- Pagos con tarjeta de débito y crédito.

- Uso de billeteras virtuales.

- Consultas de saldo y movimientos.

- Pago electrónico de servicios e impuestos.

- Constitución de plazos fijos digitales.

- Operaciones mediante home banking y aplicaciones móviles.

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Las transferencias inmediatas entre cuentas podrán realizarse normalmente durante el feriado del 25 de mayo, ya que el sistema electrónico continuará activo. No obstante, algunas acreditaciones vinculadas a operaciones bursátiles o bancarias específicas podrían registrarse al siguiente día hábil, martes 26.

Por otro lado, algunas plataformas digitales y exchanges vinculados a criptomonedas podrían continuar funcionando con normalidad durante el feriado de la Revolución de Mayo, ya que operan las 24 horas.

Qué servicios bancarios seguirán funcionando el próximo feriado del 25 de mayo

Feriado del 25 mayo: se suspende la cotización oficial y la compraventa de divisas

Uno de los principales efectos del feriado será la suspensión de la actividad cambiaria formal. El lunes 25 de mayo no habrá cotización oficial del dólar ni funcionamiento del mercado bancario para la compra y venta de divisas.

Las entidades financieras no operarán con dólar ahorro, transferencias internacionales ni transacciones cambiarias oficiales hasta el reinicio de las actividades el martes siguiente.

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Vencimientos de tarjetas de crédito durante el feriado del 25 de mayo

En cuanto a los vencimientos de tarjetas de crédito, préstamos o servicios programados para el 25 de mayo, las entidades financieras aclararon que generalmente se trasladan automáticamente al día hábil posterior sin aplicar recargos.

De todos modos, especialistas recomiendan revisar cada caso particular y verificar las condiciones informadas por cada banco para evitar inconvenientes.

PM cp