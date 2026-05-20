Impresionante incendio de un micro de larga distancia en la autopista 25 de Mayo: el tránsito hacia el centro está totalmente cortado

Un colectivo de larga distancia que circulaba sin pasajeros se prendió fuego por completo sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio porteño de Parque Chacabuco, y obligó al corte total de la calzada en sentido al centro, y requirió la intervención urgente de los Bomberos de la Ciudad y el SAME, que asistió a los choferes por inhalación de humo.

Según informaron fuentes oficiales, los choferes lograron salir del vehículo por sus propios medios antes de que el fuego acaparara la totalidad del micro. Al momento, las llamas alcanzaron dimensiones de 16 metros de largo por 3 de ancho y 5 de alto, lo que demandó un intenso trabajo del personal de bomberos.

Para contener el fuego antes de que se propagara hacia la infraestructura de la autopista u otros vehículos, los efectivos desplegaron de forma coordinada dos líneas de mangueras de 38 milímetros y un divergente de 63 milímetros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el momento en que se inició el fuego, la unidad se encontraba en circulación por la mano hacia el centro porteño, cuando las llamas tomaron el vehículo por completo. A causa de ello, el tránsito fue interrumpido para permitir el despliegue de los bomberos, quienes tras apagar el foco, iniciaron las tareas de enfriamiento y remoción sobre la calzada.

Los automovilistas que circulaban en sentido hacia la provincia de Buenos Aires pudieron continuar su marcha con normalidad, aunque las autoridades solicitaron hacerlo con extrema precaución debido a la importante reducción de visibilidad.

Incendio en una parrilla de Villa Crespo: asistieron a tres hombres

A su vez, el titular del SAME, Alberto Crescenti, advirtió en diálogo con TN sobre los peligros en la zona al señalar que “el humo se extiende hacia la otra mano”.

El fuego se extendió por completo sobre la unidad y obligó a la intervención de Bomberos de la Ciudad

Aunque las causas del hecho aún están bajo investigación y se esperan los peritajes correspondientes, las primeras hipótesis apuntan a un posible desperfecto mecánico o eléctrico en la zona del motor del micro.

La circulación hacia el centro quedó interrumpida por completo en la zona del siniestro

MV