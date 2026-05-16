Incendio en Bariloche: se prendió fuego el histórico Hotel Huemul frente al lago Nahuel Huapi

Un sorpresivo incendio afectó este sábado al tradicional Hotel Huemul, uno de los establecimientos turísticos más reconocidos de Bariloche, ubicado frente al lago Nahuel Huapi. El fuego comenzó durante la tarde en el sector superior del edificio y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia sobre la avenida Bustillo.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo, todos los huéspedes y trabajadores lograron ser evacuados a tiempo y hasta el momento no se registraron personas heridas.

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Las llamas comenzaron pasadas las 15 horas de este sábado 16 y rápidamente generaron preocupación entre vecinos, turistas y automovilistas que circulaban por la zona. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron densas columnas de humo y fuego saliendo desde el techo del hotel, convertido en el epicentro del incendio.

Incendio en el hotel Huemul crédito WeretilneckOK

Distintas dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar intensamente para contener las llamas y evitar que el incendio alcanzara otros sectores del complejo o construcciones cercanas.

La situación provocó complicaciones en la circulación sobre la avenida Bustillo, uno de los corredores más transitados de Bariloche, especialmente durante fines de semana y temporadas turísticas.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las causas que originaron el incendio ni sobre el nivel de los daños materiales provocados en el edificio.

Incendio en el hotel Huemul crédito WeretilneckOK

El Hotel Huemul cuenta con décadas de trayectoria en Bariloche y forma parte del paisaje histórico y turístico de la costa del Nahuel Huapi. El establecimiento dispone de más de 90 habitaciones, restaurante regional y acceso directo al lago, lo que lo convirtió en uno de los puntos tradicionales de alojamiento de la ciudad patagónica.

Mientras continúan las tareas de enfriamiento y peritaje, las autoridades buscan determinar cómo se inició el fuego y evaluar el alcance total de los daños ocasionados en el edificio.

RG/AF