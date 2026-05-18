Incendio en una parrilla de Villa Crespo: asistieron a tres hombres

Un incendio en una parrilla del barrio porteño de Villa Crespo provocó un importante operativo de bomberos y complicaciones de tránsito durante la mañana de este lunes. El hecho ocurrió en un local gastronómico ubicado sobre avenida Corrientes al 5500, donde trabajaron ocho dotaciones y personal del SAME.

El episodio se registró en la intersección de avenida Corrientes y Gurruchaga, en el restaurante “Estación Villa Crespo”, un comercio de una sola planta que al momento del incendio se encontraba sin clientes en el interior.

Las columnas de humo pudieron verse desde varios metros de distancia y generaron demoras para circular por la zona en plena hora pico. Según informaron fuentes del operativo, el SAME asistió a tres hombres en el lugar, aunque ninguno presentó heridas de gravedad.

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De acuerdo con los primeros peritajes, las llamas se habrían iniciado en el conducto evacuador de gases de la parrilla, una estructura de aproximadamente medio metro de diámetro y ocho metros de altura. El fuego también alcanzó parte del mobiliario del sector gastronómico.

Si bien el foco ígneo logró ser controlado tras el trabajo de los bomberos, el operativo continuó durante varias horas y el tránsito permaneció parcialmente afectado sobre avenida Corrientes.

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Otro incendio en un edificio en Palermo

Un amplio operativo tuvo lugar el domingo por la mañana en el barrio porteño de Palermo, donde se incendió un edificio ubicado en la esquina de Salguero y Cabrera. Producto del fuego que se originó por un desperfecto eléctrico en la planta baja, el humo comenzó a subir por los departamentos y los vecinos tuvieron que ser evacuados a la terraza.

Las imágenes mostraron humo en la planta baja del edificio, ubicado en el número 1209. Convocados por el llamado de asistencia de los vecinos, personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME trabajó en el lugar. Muchos vecinos, incluso, salieron a los balcones de sus departamentos para poder respirar aire fresco y evitar la inhalación de gases tóxicos.

No se registraron víctimas ni heridos. De acuerdo con las primeras hipótesis, el foco ígneo se habría desencadenado por un desperfecto eléctrico que todavía continúa bajo investigación. Además, debido a que el edificio funciona íntegramente con electricidad, el suministro fue interrumpido y aún no hay precisiones sobre cuándo podrá restablecerse.