Agredió a vecinos, intentó quemar el edificio y terminó internada

Una mujer que amenazaba a sus vecinos, intentó provocar un incendio en el edificio y realizó pintadas con aerosol en distintos sectores de la propiedad, entre ellas una esvástica junto a la palabra “cobarde” en la puerta del departamento de un copropietario, terminó internada –contra su voluntad y de manera excepcional– en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.

La mujer, además, fue declarada inimputable, a partir de las conclusiones de diversos informes sobre su salud mental.

Según pudo saberse, los hechos ocurrieron en un edificio ubicado en la calle Mahatma Gandhi al 500, en el barrio de Villa Crespo, cuando los vecinos llamaron a la Policía de la Ciudad porque la mujer, que padece problemas psiquiátricos, se encontraba fuera de sí, amenazaba a sus vecinos y encendía servilletas con fósforos para dejarlas en distintos sectores del inmueble.

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Los vecinos también observaron que la denunciada había realizado pintadas con aerosol en los palieres y, en la puerta de un departamento, había pintado una esvástica seguida de la palabra “cobardes” y la figura de un corazón tachado.

Además, con un martillo de acero de 25 centímetros, golpeó y dañó la traba de la puerta de los tableros eléctricos del edificio.

De acuerdo con la información requerida, se trataría de una psiquiatra de 56 años que había estado internada en 2025, pero que abandonó el tratamiento y los controles sugeridos, ya había tenido problemas con sus vecinos.

Al tomar intervención la UFLA Norte, se iniciaron actuaciones por averiguación de incendio y daños, se dispuso su detención en flagrancia y que sea examinada por médicos legistas y peritos psiquiátricos a fin de evaluar su condición. Asimismo, a fin de brindar seguridad a los vecinos, se ordenó implantar una consigna policial en el lugar.

A partir de los informes médicos del Hospital Fernández y de peritos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA, se dio intervención a la Dirección de Medicina Forense del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que finalmente estableció que la mujer no podía comprender sus actos y dirigir sus acciones al momento del hecho, no estaba en condiciones de comprender y afrontar un proceso penal, además de cierto riesgo para sí como para terceros.

Con estas conclusiones y considerando las declaraciones testimoniales recabadas, el auxiliar fiscal Matías Vila solicitó a la Justicia como medida de seguridad la internación involuntaria excepcional de la mujer.