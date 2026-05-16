QUINIELA de hoy Sábado 16 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 16 de mayo
- A la cabeza: 9969
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9969
- 7145
- 3847
- 8987
- 3655
- 8614
- 4348
- 5967
- 2157
- 1817
- 3037
- 5589
- 7752
- 4684
- 3057
- 3017
- 1086
- 5260
- 3110
- 4583
Resultados Quiniela Previa Provincia del 16 de mayo
-
A la cabeza: 7311Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7311
- 8973
- 5287
- 5305
- 3775
- 2599
- 2981
- 2661
- 9923
- 6156
- 6188
- 7046
- 8787
- 8733
- 4153
- 4848
- 2401
- 6890
- 2111
- 3765
Resultados Quiniela Primera Nacional del 16 de mayo
-
A la cabeza: 7547
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7547
- 4413
- 0071
- 2959
- 5817
- 5323
- 6598
- 4714
- 6629
- 1381
- 3298
- 1261
- 8938
- 2408
- 5575
- 9599
- 6674
- 7252
- 4244
- 9375
Resultados Quiniela Primera Provincia del 16 de mayo
-
A la cabeza: 7878
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7878
- 4452
- 0875
- 0255
- 8849
- 1862
- 3802
- 2908
- 9884
- 7100
- 9702
- 9527
- 0113
- 4228
- 4777
- 3945
- 0399
- 1112
- 9469
- 8089
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 16 de mayo
-
A la cabeza: 6002
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6002
- 1529
- 8710
- 7665
- 6409
- 6595
- 0673
- 4241
- 8730
- 4574
- 5371
- 7838
- 4029
- 2391
- 7619
- 7586
- 0784
- 7603
- 3628
- 2090
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 16 de mayo
-
A la cabeza: 8075
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8075
- 2222
- 5637
- 3255
- 2654
- 5402
- 8541
- 6524
- 5720
- 2218
- 3174
- 7535
- 6439
- 7585
- 6621
- 8252
- 0044
- 5530
- 5728
- 6446
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 16 de mayo
-
A la cabeza: 0188
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0188
- 6901
- 4766
- 5525
- 1227
- 8840
- 6022
- 8813
- 8746
- 1049
- 3331
- 0723
- 4220
- 3759
- 7603
- 4434
- 1674
- 4108
- 2604
- 3425
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 16 de mayo
-
A la cabeza: 3314
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3314
- 1470
- 7695
- 3392
- 1206
- 1626
- 2614
- 0505
- 1657
- 5763
- 9896
- 7727
- 3478
- 3671
- 8055
- 7460
- 2913
- 0247
- 9584
- 3520
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 16 de mayo
-
A la cabeza: 5962
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5962
- 9076
- 7400
- 7841
- 2789
- 1315
- 7102
- 6515
- 8536
- 8230
- 5756
- 1370
- 4607
- 1631
- 0669
- 8805
- 0895
- 7935
- 5312
- 1483
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 16 de mayo
-
A la cabeza: 6632
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6632
- 4678
- 6973
- 3546
- 9719
- 6311
- 8268
- 7112
- 4482
- 1277
- 7166
- 5662
- 3105
- 3575
- 5514
- 5439
- 7922
- 2010
- 5224
- 2146
Resultados de la Quiniela del 16 de mayo por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 1270
- Resultados Santa Fe Nocturna: 8328
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 8785
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.