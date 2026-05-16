domingo 17 de mayo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 16 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Sábado 16 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 16 de mayo

  • A la cabeza: 9969

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9969
  2. 7145
  3. 3847
  4. 8987
  5. 3655
  6. 8614
  7. 4348
  8. 5967
  9. 2157
  10. 1817
  11. 3037
  12. 5589
  13. 7752
  14. 4684
  15. 3057
  16. 3017
  17. 1086
  18. 5260
  19. 3110
  20. 4583

Resultados Quiniela Previa Provincia del 16 de mayo

  • A la cabeza: 7311

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A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7311
  2. 8973
  3. 5287
  4. 5305
  5. 3775
  6. 2599
  7. 2981
  8. 2661
  9. 9923
  10. 6156
  11. 6188
  12. 7046
  13. 8787
  14. 8733
  15. 4153
  16. 4848
  17. 2401
  18. 6890
  19. 2111
  20. 3765

Resultados Quiniela Primera Nacional del 16 de mayo

  • A la cabeza: 7547

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7547
  2. 4413
  3. 0071
  4. 2959
  5. 5817
  6. 5323
  7. 6598
  8. 4714
  9. 6629
  10. 1381
  11. 3298
  12. 1261
  13. 8938
  14. 2408
  15. 5575
  16. 9599
  17. 6674
  18. 7252
  19. 4244
  20. 9375

Resultados Quiniela Primera Provincia del 16 de mayo

  • A la cabeza: 7878

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7878
  2. 4452
  3. 0875
  4. 0255
  5. 8849
  6. 1862
  7. 3802
  8. 2908
  9. 9884
  10. 7100
  11. 9702
  12. 9527
  13. 0113
  14. 4228
  15. 4777
  16. 3945
  17. 0399
  18. 1112
  19. 9469
  20. 8089

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 16 de mayo

  • A la cabeza: 6002

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6002
  2. 1529
  3. 8710
  4. 7665
  5. 6409
  6. 6595
  7. 0673
  8. 4241
  9. 8730
  10. 4574
  11. 5371
  12. 7838
  13. 4029
  14. 2391
  15. 7619
  16. 7586
  17. 0784
  18. 7603
  19. 3628
  20. 2090

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 16 de mayo

  • A la cabeza: 8075

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8075
  2. 2222
  3. 5637
  4. 3255
  5. 2654
  6. 5402
  7. 8541
  8. 6524
  9. 5720
  10. 2218
  11. 3174
  12. 7535
  13. 6439
  14. 7585
  15. 6621
  16. 8252
  17. 0044
  18. 5530
  19. 5728
  20. 6446

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 16 de mayo

  • A la cabeza: 0188

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0188
  2. 6901
  3. 4766
  4. 5525
  5. 1227
  6. 8840
  7. 6022
  8. 8813
  9. 8746
  10. 1049
  11. 3331
  12. 0723
  13. 4220
  14. 3759
  15. 7603
  16. 4434
  17. 1674
  18. 4108
  19. 2604
  20. 3425

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 16 de mayo

  • A la cabeza: 3314

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3314
  2. 1470
  3. 7695
  4. 3392
  5. 1206
  6. 1626
  7. 2614
  8. 0505
  9. 1657
  10. 5763
  11. 9896
  12. 7727
  13. 3478
  14. 3671
  15. 8055
  16. 7460
  17. 2913
  18. 0247
  19. 9584
  20. 3520

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 16 de mayo

  • A la cabeza: 5962

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5962
  2. 9076
  3. 7400
  4. 7841
  5. 2789
  6. 1315
  7. 7102
  8. 6515
  9. 8536
  10. 8230
  11. 5756
  12. 1370
  13. 4607
  14. 1631
  15. 0669
  16. 8805
  17. 0895
  18. 7935
  19. 5312
  20. 1483

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 16 de mayo

  • A la cabeza: 6632

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6632
  2. 4678
  3. 6973
  4. 3546
  5. 9719
  6. 6311
  7. 8268
  8. 7112
  9. 4482
  10. 1277
  11. 7166
  12. 5662
  13. 3105
  14. 3575
  15. 5514
  16. 5439
  17. 7922
  18. 2010
  19. 5224
  20. 2146

Resultados de la Quiniela del 16 de mayo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 1270

- Resultados Santa Fe Nocturna: 8328

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 8785

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

- La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.

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