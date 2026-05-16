QUINIELA de hoy Sábado 16 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 16 de mayo

A la cabeza: 9969

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9969 7145 3847 8987 3655 8614 4348 5967 2157 1817 3037 5589 7752 4684 3057 3017 1086 5260 3110 4583

Resultados Quiniela Previa Provincia del 16 de mayo

A la cabeza: 7311 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7311 8973 5287 5305 3775 2599 2981 2661 9923 6156 6188 7046 8787 8733 4153 4848 2401 6890 2111 3765

Resultados Quiniela Primera Nacional del 16 de mayo

A la cabeza: 7547

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7547 4413 0071 2959 5817 5323 6598 4714 6629 1381 3298 1261 8938 2408 5575 9599 6674 7252 4244 9375

Resultados Quiniela Primera Provincia del 16 de mayo

A la cabeza: 7878

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7878 4452 0875 0255 8849 1862 3802 2908 9884 7100 9702 9527 0113 4228 4777 3945 0399 1112 9469 8089

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 16 de mayo

A la cabeza: 6002

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6002 1529 8710 7665 6409 6595 0673 4241 8730 4574 5371 7838 4029 2391 7619 7586 0784 7603 3628 2090

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 16 de mayo

A la cabeza: 8075

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8075 2222 5637 3255 2654 5402 8541 6524 5720 2218 3174 7535 6439 7585 6621 8252 0044 5530 5728 6446

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 16 de mayo

A la cabeza: 0188

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0188 6901 4766 5525 1227 8840 6022 8813 8746 1049 3331 0723 4220 3759 7603 4434 1674 4108 2604 3425

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 16 de mayo

A la cabeza: 3314

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3314 1470 7695 3392 1206 1626 2614 0505 1657 5763 9896 7727 3478 3671 8055 7460 2913 0247 9584 3520

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 16 de mayo

A la cabeza: 5962

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5962 9076 7400 7841 2789 1315 7102 6515 8536 8230 5756 1370 4607 1631 0669 8805 0895 7935 5312 1483

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 16 de mayo

A la cabeza: 6632

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6632 4678 6973 3546 9719 6311 8268 7112 4482 1277 7166 5662 3105 3575 5514 5439 7922 2010 5224 2146

Resultados de la Quiniela del 16 de mayo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 1270

- Resultados Santa Fe Nocturna: 8328

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 8785

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

- La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.