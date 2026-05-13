Quiniela de hoy miércoles 13 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 13 de mayo
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A la cabeza: 0610
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0610
-
5448
-
9214
-
7192
-
6590
-
1060
-
6755
-
7643
-
0614
-
7949
-
3635
-
6806
-
2191
-
5864
-
1297
-
3855
-
2235
-
0638
-
2568
-
2963
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 13 de mayo
-
A la cabeza: 2047
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2047
-
4568
-
3412
-
4705
-
7018
-
6011
-
5245
-
3328
-
7708
-
5988
-
9779
-
8056
-
9497
-
9951
-
4349
-
2351
-
0583
-
0565
-
3173
-
1599
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 13 de mayo
-
A la cabeza: 0957
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0957
-
8532
-
9511
-
6250
-
1881
-
3314
-
1085
-
4011
-
3951
-
4549
-
6406
-
7413
-
5865
-
1673
-
8640
-
5267
-
3544
-
0491
-
0622
-
1500
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 13 de mayo
-
A la cabeza: 4221
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4221
-
6971
-
0275
-
1411
-
9234
-
7742
-
1604
-
1998
-
1906
-
0089
-
4282
-
1878
-
1231
-
2407
-
4715
-
1380
-
6632
-
4940
-
0962
-
5096
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 13 de mayo
-
A la cabeza: 9896
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9896
-
1958
-
9837
-
8165
-
6703
-
0868
-
9856
-
3446
-
2311
-
6461
-
3779
-
4911
-
9177
-
6850
-
4745
-
8794
-
0121
-
4982
-
1819
-
6185
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 13 de mayo
-
A la cabeza: 5584
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5584
-
7870
-
9732
-
9524
-
0565
-
3814
-
8418
-
2735
-
8014
-
4434
-
1813
-
3241
-
3581
-
3580
-
5384
-
3093
-
0084
-
0904
-
3571
-
4042
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 13 de mayo
-
A la cabeza: 8905
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8905
-
5183
-
7808
-
0463
-
7192
-
4704
-
8585
-
5241
-
7538
-
6360
-
3173
-
1876
-
6712
-
8192
-
2351
-
9015
-
2568
-
0638
-
2191
-
5864
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 13 de mayo
-
A la cabeza: 9669
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9669
-
3771
-
0310
-
2663
-
0313
-
0382
-
0583
-
0565
-
3173
-
1599
-
9779
-
8056
-
9497
-
9951
-
4349
-
2351
-
0583
-
0565
-
3173
-
1599
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 13 de mayo
-
A la cabeza: 4510
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4510
-
3215
-
6784
-
9012
-
1123
-
4456
-
7890
-
2345
-
5678
-
8901
-
2233
-
5566
-
8899
-
1122
-
4455
-
7788
-
0011
-
3344
-
6677
-
9900
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 13 de mayo
-
A la cabeza: 5818
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5818
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
-
7890
-
2345
-
6789
-
0123
-
4567
-
8901
-
2345
-
6789
-
0123
-
4567
-
8901
-
2345
-
6789
-
0123
-
4567
Resultados de la Quiniela del 13 de mayo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 2944 La Primera: 6050 Matutina: 3351 Vespertina: 8190 Nocturna: 4013
Resultados Santa Fe La Previa: 3017 La Primera: 5978 Matutina: 2054 Vespertina: 8538 Nocturna: 2411 (Sorteo 12/05)
Resultados Entre Ríos La Previa: 3120 La Primera: 4567 Matutina: 9703 Vespertina: 1945 Nocturna: 5236 (Sorteo 12/05)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.