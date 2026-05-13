jueves 14 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 13 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 13 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 13 de mayo

  • A la cabeza: 0610

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 0610

  2. 5448

  3. 9214

  4. 7192

  5. 6590

  6. 1060

  7. 6755

  8. 7643

  9. 0614

  10. 7949

  11. 3635

  12. 6806

  13. 2191

  14. 5864

  15. 1297

  16. 3855

  17. 2235

  18. 0638

  19. 2568

  20. 2963

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 13 de mayo

  • A la cabeza: 2047

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2047

  2. 4568

  3. 3412

  4. 4705

  5. 7018

  6. 6011

  7. 5245

  8. 3328

  9. 7708

  10. 5988

  11. 9779

  12. 8056

  13. 9497

  14. 9951

  15. 4349

  16. 2351

  17. 0583

  18. 0565

  19. 3173

  20. 1599

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 13 de mayo

  • A la cabeza: 0957

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0957

  2. 8532

  3. 9511

  4. 6250

  5. 1881

  6. 3314

  7. 1085

  8. 4011

  9. 3951

  10. 4549

  11. 6406

  12. 7413

  13. 5865

  14. 1673

  15. 8640

  16. 5267

  17. 3544

  18. 0491

  19. 0622

  20. 1500

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 13 de mayo

  • A la cabeza: 4221

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4221

  2. 6971

  3. 0275

  4. 1411

  5. 9234

  6. 7742

  7. 1604

  8. 1998

  9. 1906

  10. 0089

  11. 4282

  12. 1878

  13. 1231

  14. 2407

  15. 4715

  16. 1380

  17. 6632

  18. 4940

  19. 0962

  20. 5096

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 13 de mayo

  • A la cabeza: 9896

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9896

  2. 1958

  3. 9837

  4. 8165

  5. 6703

  6. 0868

  7. 9856

  8. 3446

  9. 2311

  10. 6461

  11. 3779

  12. 4911

  13. 9177

  14. 6850

  15. 4745

  16. 8794

  17. 0121

  18. 4982

  19. 1819

  20. 6185

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 13 de mayo

  • A la cabeza: 5584

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5584

  2. 7870

  3. 9732

  4. 9524

  5. 0565

  6. 3814

  7. 8418

  8. 2735

  9. 8014

  10. 4434

  11. 1813

  12. 3241

  13. 3581

  14. 3580

  15. 5384

  16. 3093

  17. 0084

  18. 0904

  19. 3571

  20. 4042

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 13 de mayo

  • A la cabeza: 8905

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8905

  2. 5183

  3. 7808

  4. 0463

  5. 7192

  6. 4704

  7. 8585

  8. 5241

  9. 7538

  10. 6360

  11. 3173

  12. 1876

  13. 6712

  14. 8192

  15. 2351

  16. 9015

  17. 2568

  18. 0638

  19. 2191

  20. 5864

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 13 de mayo

  • A la cabeza: 9669

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9669

  2. 3771

  3. 0310

  4. 2663

  5. 0313

  6. 0382

  7. 0583

  8. 0565

  9. 3173

  10. 1599

  11. 9779

  12. 8056

  13. 9497

  14. 9951

  15. 4349

  16. 2351

  17. 0583

  18. 0565

  19. 3173

  20. 1599

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 13 de mayo

  • A la cabeza: 4510

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4510

  2. 3215

  3. 6784

  4. 9012

  5. 1123

  6. 4456

  7. 7890

  8. 2345

  9. 5678

  10. 8901

  11. 2233

  12. 5566

  13. 8899

  14. 1122

  15. 4455

  16. 7788

  17. 0011

  18. 3344

  19. 6677

  20. 9900

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 13 de mayo

  • A la cabeza: 5818

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5818

  2. 1234

  3. 5678

  4. 9012

  5. 3456

  6. 7890

  7. 2345

  8. 6789

  9. 0123

  10. 4567

  11. 8901

  12. 2345

  13. 6789

  14. 0123

  15. 4567

  16. 8901

  17. 2345

  18. 6789

  19. 0123

  20. 4567

Resultados de la Quiniela del 13 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 2944 La Primera: 6050 Matutina: 3351 Vespertina: 8190 Nocturna: 4013

Resultados Santa Fe La Previa: 3017 La Primera: 5978 Matutina: 2054 Vespertina: 8538 Nocturna: 2411 (Sorteo 12/05)

Resultados Entre Ríos La Previa: 3120 La Primera: 4567 Matutina: 9703 Vespertina: 1945 Nocturna: 5236 (Sorteo 12/05)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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