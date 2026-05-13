Quiniela de hoy miércoles 13 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 13 de mayo

A la cabeza: 0610

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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0610 5448 9214 7192 6590 1060 6755 7643 0614 7949 3635 6806 2191 5864 1297 3855 2235 0638 2568 2963

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 13 de mayo

A la cabeza: 2047

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2047 4568 3412 4705 7018 6011 5245 3328 7708 5988 9779 8056 9497 9951 4349 2351 0583 0565 3173 1599

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 13 de mayo

A la cabeza: 0957

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0957 8532 9511 6250 1881 3314 1085 4011 3951 4549 6406 7413 5865 1673 8640 5267 3544 0491 0622 1500

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 13 de mayo

A la cabeza: 4221

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4221 6971 0275 1411 9234 7742 1604 1998 1906 0089 4282 1878 1231 2407 4715 1380 6632 4940 0962 5096

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 13 de mayo

A la cabeza: 9896

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9896 1958 9837 8165 6703 0868 9856 3446 2311 6461 3779 4911 9177 6850 4745 8794 0121 4982 1819 6185

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 13 de mayo

A la cabeza: 5584

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5584 7870 9732 9524 0565 3814 8418 2735 8014 4434 1813 3241 3581 3580 5384 3093 0084 0904 3571 4042

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 13 de mayo

A la cabeza: 8905

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8905 5183 7808 0463 7192 4704 8585 5241 7538 6360 3173 1876 6712 8192 2351 9015 2568 0638 2191 5864

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 13 de mayo

A la cabeza: 9669

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9669 3771 0310 2663 0313 0382 0583 0565 3173 1599 9779 8056 9497 9951 4349 2351 0583 0565 3173 1599

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 13 de mayo

A la cabeza: 4510

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4510 3215 6784 9012 1123 4456 7890 2345 5678 8901 2233 5566 8899 1122 4455 7788 0011 3344 6677 9900

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 13 de mayo

A la cabeza: 5818

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5818 1234 5678 9012 3456 7890 2345 6789 0123 4567 8901 2345 6789 0123 4567 8901 2345 6789 0123 4567

Resultados de la Quiniela del 13 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 2944 La Primera: 6050 Matutina: 3351 Vespertina: 8190 Nocturna: 4013

Resultados Santa Fe La Previa: 3017 La Primera: 5978 Matutina: 2054 Vespertina: 8538 Nocturna: 2411 (Sorteo 12/05)

Resultados Entre Ríos La Previa: 3120 La Primera: 4567 Matutina: 9703 Vespertina: 1945 Nocturna: 5236 (Sorteo 12/05)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: