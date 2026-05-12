miércoles 13 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 12 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 12 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 12 de mayo

  • A la cabeza: 1064

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 1064

  2. 3354

  3. 9442

  4. 9221

  5. 7635

  6. 2409

  7. 6750

  8. 7666

  9. 0643

  10. 7212

  11. 2977

  12. 6516

  13. 5865

  14. 2378

  15. 1399

  16. 7847

  17. 1823

  18. 7329

  19. 1476

  20. 2108

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de mayo

  • A la cabeza: 5495

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5495

  2. 7025

  3. 4105

  4. 3204

  5. 8649

  6. 9892

  7. 9363

  8. 9694

  9. 9779

  10. 7877

  11. 4272

  12. 2187

  13. 1362

  14. 9931

  15. 9766

  16. 3034

  17. 1373

  18. 7002

  19. 3087

  20. 7015

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 12 de mayo

  • A la cabeza: 7618

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7618

  2. 9956

  3. 4527

  4. 7926

  5. 7133

  6. 5962

  7. 0110

  8. 4105

  9. 5220

  10. 9440

  11. 4380

  12. 7435

  13. 4553

  14. 0550

  15. 0109

  16. 3036

  17. 7158

  18. 3233

  19. 0688

  20. 7909

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de mayo

  • A la cabeza: 2043

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2043

  2. 2831

  3. 2720

  4. 4361

  5. 5116

  6. 6530

  7. 1297

  8. 3519

  9. 8380

  10. 3039

  11. 4220

  12. 5484

  13. 4976

  14. 4467

  15. 6422

  16. 5130

  17. 4683

  18. 9400

  19. 5742

  20. 4338

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 12 de mayo

  • A la cabeza: 0162

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0162

  2. 8721

  3. 5695

  4. 1131

  5. 3290

  6. 9751

  7. 5010

  8. 9411

  9. 6339

  10. 3464

  11. 8972

  12. 2614

  13. 6127

  14. 7499

  15. 2642

  16. 6984

  17. 9877

  18. 8835

  19. 7613

  20. 0588

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de mayo

  • A la cabeza: 7918

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7918

  2. 7498

  3. 3410

  4. 6288

  5. 5176

  6. 0080

  7. 9214

  8. 5065

  9. 7160

  10. 5029

  11. 5032

  12. 0760

  13. 3450

  14. 4880

  15. 1361

  16. 5352

  17. 5334

  18. 9789

  19. 5971

  20. 8852

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 12 de mayo

  • A la cabeza: 5496

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5496

  2. 4555

  3. 9989

  4. 8512

  5. 0756

  6. 3235

  7. 3824

  8. 6196

  9. 9534

  10. 7904

  11. 8171

  12. 5424

  13. 3870

  14. 6496

  15. 6092

  16. 6608

  17. 2235

  18. 7600

  19. 9857

  20. 0721

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de mayo

  • A la cabeza: 3368

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3368

  2. 5741

  3. 8853

  4. 1162

  5. 5179

  6. 4768

  7. 0530

  8. 5565

  9. 9540

  10. 2707

  11. 3705

  12. 4118

  13. 9637

  14. 3672

  15. 2197

  16. 8806

  17. 5171

  18. 2125

  19. 9797

  20. 7708

Resultados Quiniela del 12 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4896 La Primera: 0166 Matutina: 3635 Vespertina: 3066 Nocturna: (En curso)

Resultados Santa Fe La Previa: 6159 La Primera: 2901 Matutina: 7354 Vespertina: 4921 Nocturna: (En curso)

Resultados Entre Ríos La Previa: 0962 La Primera: 5812 Matutina: 4429 Vespertina: 1032 Nocturna: (En curso)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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