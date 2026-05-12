Quiniela de hoy martes 12 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 12 de mayo
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A la cabeza: 1064
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1064
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3354
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9442
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9221
-
7635
-
2409
-
6750
-
7666
-
0643
-
7212
-
2977
-
6516
-
5865
-
2378
-
1399
-
7847
-
1823
-
7329
-
1476
-
2108
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de mayo
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A la cabeza: 5495
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5495
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7025
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4105
-
3204
-
8649
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9892
-
9363
-
9694
-
9779
-
7877
-
4272
-
2187
-
1362
-
9931
-
9766
-
3034
-
1373
-
7002
-
3087
-
7015
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 12 de mayo
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A la cabeza: 7618
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7618
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9956
-
4527
-
7926
-
7133
-
5962
-
0110
-
4105
-
5220
-
9440
-
4380
-
7435
-
4553
-
0550
-
0109
-
3036
-
7158
-
3233
-
0688
-
7909
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de mayo
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A la cabeza: 2043
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2043
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2831
-
2720
-
4361
-
5116
-
6530
-
1297
-
3519
-
8380
-
3039
-
4220
-
5484
-
4976
-
4467
-
6422
-
5130
-
4683
-
9400
-
5742
-
4338
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 12 de mayo
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A la cabeza: 0162
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0162
-
8721
-
5695
-
1131
-
3290
-
9751
-
5010
-
9411
-
6339
-
3464
-
8972
-
2614
-
6127
-
7499
-
2642
-
6984
-
9877
-
8835
-
7613
-
0588
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de mayo
-
A la cabeza: 7918
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7918
-
7498
-
3410
-
6288
-
5176
-
0080
-
9214
-
5065
-
7160
-
5029
-
5032
-
0760
-
3450
-
4880
-
1361
-
5352
-
5334
-
9789
-
5971
-
8852
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 12 de mayo
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A la cabeza: 5496
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5496
-
4555
-
9989
-
8512
-
0756
-
3235
-
3824
-
6196
-
9534
-
7904
-
8171
-
5424
-
3870
-
6496
-
6092
-
6608
-
2235
-
7600
-
9857
-
0721
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de mayo
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A la cabeza: 3368
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3368
-
5741
-
8853
-
1162
-
5179
-
4768
-
0530
-
5565
-
9540
-
2707
-
3705
-
4118
-
9637
-
3672
-
2197
-
8806
-
5171
-
2125
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9797
-
7708
Resultados Quiniela del 12 de mayo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 4896 La Primera: 0166 Matutina: 3635 Vespertina: 3066 Nocturna: (En curso)
Resultados Santa Fe La Previa: 6159 La Primera: 2901 Matutina: 7354 Vespertina: 4921 Nocturna: (En curso)
Resultados Entre Ríos La Previa: 0962 La Primera: 5812 Matutina: 4429 Vespertina: 1032 Nocturna: (En curso)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.