Quiniela de hoy martes 12 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 12 de mayo

A la cabeza: 1064

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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1064 3354 9442 9221 7635 2409 6750 7666 0643 7212 2977 6516 5865 2378 1399 7847 1823 7329 1476 2108

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de mayo

A la cabeza: 5495

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5495 7025 4105 3204 8649 9892 9363 9694 9779 7877 4272 2187 1362 9931 9766 3034 1373 7002 3087 7015

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 12 de mayo

A la cabeza: 7618

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7618 9956 4527 7926 7133 5962 0110 4105 5220 9440 4380 7435 4553 0550 0109 3036 7158 3233 0688 7909

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de mayo

A la cabeza: 2043

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2043 2831 2720 4361 5116 6530 1297 3519 8380 3039 4220 5484 4976 4467 6422 5130 4683 9400 5742 4338

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 12 de mayo

A la cabeza: 0162

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0162 8721 5695 1131 3290 9751 5010 9411 6339 3464 8972 2614 6127 7499 2642 6984 9877 8835 7613 0588

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de mayo

A la cabeza: 7918

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7918 7498 3410 6288 5176 0080 9214 5065 7160 5029 5032 0760 3450 4880 1361 5352 5334 9789 5971 8852

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 12 de mayo

A la cabeza: 5496

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5496 4555 9989 8512 0756 3235 3824 6196 9534 7904 8171 5424 3870 6496 6092 6608 2235 7600 9857 0721

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de mayo

A la cabeza: 3368

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3368 5741 8853 1162 5179 4768 0530 5565 9540 2707 3705 4118 9637 3672 2197 8806 5171 2125 9797 7708

Resultados Quiniela del 12 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4896 La Primera: 0166 Matutina: 3635 Vespertina: 3066 Nocturna: (En curso)

Resultados Santa Fe La Previa: 6159 La Primera: 2901 Matutina: 7354 Vespertina: 4921 Nocturna: (En curso)

Resultados Entre Ríos La Previa: 0962 La Primera: 5812 Matutina: 4429 Vespertina: 1032 Nocturna: (En curso)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: