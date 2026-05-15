QUINIELA de hoy Viernes 15 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 15 de mayo
• A la cabeza: 2927
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2927
- 5599
- 4169
- 0193
- 5532
- 1956
- 6821
- 1203
- 2425
- 1780
- 0830
- 9443
- 9536
- 4644
- 2708
- 5261
- 1333
- 5996
- 1961
- 3584
Resultados Quiniela Previa Provincia del 15 de mayo
• A la cabeza: 4728
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4728
2. 3974
3. 2952
4. 8905
5. 9836
6. 3139
7. 3678
8. 3318
9. 5402
10. 5727
11. 8045
12. 6684
13. 9856
14. 5158
15. 6727
16. 1206
17. 0280
18. 0781
19. 0494
20. 4782
Resultados Quiniela Primera Nacional del 15 de mayo
• A la cabeza: 1809
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1809
- 8510
- 9764
- 7632
- 8104
- 8463
- 0260
- 6344
- 7517
- 4483
- 2772
- 9960
- 4716
- 0328
- 1643
- 8695
- 4071
- 5153
- 5447
- 9626
Resultados Quiniela Primera Provincia del 15 de mayo
• A la cabeza: 4181
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4181
2. 6299
3. 4176
4. 0434
5. 3494
6. 3370
7. 3753
8. 0719
9. 7336
10. 9084
11. 4500
12. 5606
13. 2519
14. 5471
15. 1128
16. 8610
17. 2319
18. 0768
19. 3689
20. 7176
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 15 de mayo
• A la cabeza: 0022
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0022
- 7027
- 5111
- 5625
- 8253
- 9157
- 5767
- 1756
- 3537
- 7575
- 0910
- 0821
- 2328
- 0904
- 5758
- 4635
- 6355
- 6660
- 1509
- 4825
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 15 de mayo
• A la cabeza: 0277
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0277
- 7156
- 8595
- 2321
- 4577
- 4359
- 6919
- 1039
- 7321
- 8764
- 3483
- 2081
- 8041
- 7282
- 9961
- 5538
- 2990
- 5097
- 3693
- 7827
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 15 de mayo
• A la cabeza: 5414
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5414
- 1976
- 9094
- 8999
- 8100
- 8977
- 4098
- 5211
- 7476
- 1747
- 6301
- 0309
- 8851
- 4764
- 4468
- 4356
- 2854
- 1257
- 9134
- 1747
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 15 de mayo
• A la cabeza: 2897
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2897
2. 4845
3. 2085
4. 2092
5. 9933
6. 2484
7. 1193
8. 1131
9. 6536
10. 9750
11. 4337
12. 4359
13. 3338
14. 7171
15. 2336
16. 2557
17. 3882
18. 5270
19. 9818
20. 1496
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 15 de mayo
• A la cabeza: 1213
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1213
2. 5235
3. 8806
4. 4932
5. 9228
6. 7143
7. 5734
8. 6443
9. 5497
10. 7633
11. 0529
12. 7459
13. 6038
14. 9683
15. 9694
16. 6585
17. 3059
18. 1697
19. 5225
20. 5819
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 15 de mayo
• A la cabeza: 8861
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8861
2. 6552
3. 0472
4. 7881
5. 9832
6. 9078
7. 1768
8. 7918
9. 4542
10. 9049
11. 6413
12. 0305
13. 0781
14. 7111
15. 2169
16. 9723
17. 9589
18. 5619
19. 3788
20. 2889
Resultados de la Quiniela del 15 de mayo por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 7134
- Resultados Santa Fe Nocturna: 6524
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 0750
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.