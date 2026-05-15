viernes 15 de mayo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Viernes 15 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Viernes 15 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 2927

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 2927
  2. 5599
  3. 4169
  4. 0193
  5. 5532
  6. 1956
  7. 6821
  8. 1203
  9. 2425
  10. 1780
  11. 0830
  12. 9443
  13. 9536
  14. 4644
  15. 2708
  16. 5261
  17. 1333
  18. 5996
  19. 1961
  20. 3584

Resultados Quiniela Previa Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 4728

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4728

2. 3974

3. 2952

4. 8905

5. 9836

6. 3139

7. 3678

8. 3318

9. 5402

10. 5727

11. 8045

12. 6684

13. 9856

14. 5158

15. 6727

16. 1206

17. 0280

18. 0781

19. 0494

20. 4782

Resultados Quiniela Primera Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 1809

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1809
  2. 8510
  3. 9764
  4. 7632
  5. 8104
  6. 8463
  7. 0260
  8. 6344
  9. 7517
  10. 4483
  11. 2772
  12. 9960
  13. 4716
  14. 0328
  15. 1643
  16. 8695
  17. 4071
  18. 5153
  19. 5447
  20. 9626

Resultados Quiniela Primera Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 4181

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4181

2. 6299

3. 4176

4. 0434

5. 3494

6. 3370

7. 3753

8. 0719

9. 7336

10. 9084

11. 4500

12. 5606

13. 2519

14. 5471

15. 1128

16. 8610

17. 2319

18. 0768

19. 3689

20. 7176

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 0022

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0022
  2. 7027
  3. 5111
  4. 5625
  5. 8253
  6. 9157
  7. 5767
  8. 1756
  9. 3537
  10. 7575
  11. 0910
  12. 0821
  13. 2328
  14. 0904
  15. 5758
  16. 4635
  17. 6355
  18. 6660
  19. 1509
  20. 4825

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 0277

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0277
  2. 7156
  3. 8595
  4. 2321
  5. 4577
  6. 4359
  7. 6919
  8. 1039
  9. 7321
  10. 8764
  11. 3483
  12. 2081
  13. 8041
  14. 7282
  15. 9961
  16. 5538
  17. 2990
  18. 5097
  19. 3693
  20. 7827

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 5414

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5414
  2. 1976
  3. 9094
  4. 8999
  5. 8100
  6. 8977
  7. 4098
  8. 5211
  9. 7476
  10. 1747
  11. 6301
  12. 0309
  13. 8851
  14. 4764
  15. 4468
  16. 4356
  17. 2854
  18. 1257
  19. 9134
  20. 1747

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 2897

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2897

2. 4845

3. 2085

4. 2092

5. 9933

6. 2484

7. 1193

8. 1131

9. 6536

10. 9750

11. 4337

12. 4359

13. 3338

14. 7171

15. 2336

16. 2557

17. 3882

18. 5270

19. 9818

20. 1496

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 1213

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1213

2. 5235

3. 8806

4. 4932

5. 9228

6. 7143

7. 5734

8. 6443

9. 5497

10. 7633

11. 0529

12. 7459

13. 6038

14. 9683

15. 9694

16. 6585

17. 3059

18. 1697

19. 5225

20. 5819

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 8861

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8861

2. 6552

3. 0472

4. 7881

5. 9832

6. 9078

7. 1768

8. 7918

9. 4542

10. 9049

11. 6413

12. 0305

13. 0781

14. 7111

15. 2169

16. 9723

17. 9589

18. 5619

19. 3788

20. 2889

Resultados de la Quiniela del 15 de mayo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 7134

- Resultados Santa Fe Nocturna: 6524

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 0750

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

- La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.

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