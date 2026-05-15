QUINIELA de hoy Viernes 15 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 2927

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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2927 5599 4169 0193 5532 1956 6821 1203 2425 1780 0830 9443 9536 4644 2708 5261 1333 5996 1961 3584

Resultados Quiniela Previa Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 4728

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4728

2. 3974

3. 2952

4. 8905

5. 9836

6. 3139

7. 3678

8. 3318

9. 5402

10. 5727

11. 8045

12. 6684

13. 9856

14. 5158

15. 6727

16. 1206

17. 0280

18. 0781

19. 0494

20. 4782

Resultados Quiniela Primera Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 1809

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1809 8510 9764 7632 8104 8463 0260 6344 7517 4483 2772 9960 4716 0328 1643 8695 4071 5153 5447 9626

Resultados Quiniela Primera Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 4181

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4181

2. 6299

3. 4176

4. 0434

5. 3494

6. 3370

7. 3753

8. 0719

9. 7336

10. 9084

11. 4500

12. 5606

13. 2519

14. 5471

15. 1128

16. 8610

17. 2319

18. 0768

19. 3689

20. 7176

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 0022

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0022 7027 5111 5625 8253 9157 5767 1756 3537 7575 0910 0821 2328 0904 5758 4635 6355 6660 1509 4825

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 0277

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0277 7156 8595 2321 4577 4359 6919 1039 7321 8764 3483 2081 8041 7282 9961 5538 2990 5097 3693 7827

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 5414

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5414 1976 9094 8999 8100 8977 4098 5211 7476 1747 6301 0309 8851 4764 4468 4356 2854 1257 9134 1747

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 2897

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2897

2. 4845

3. 2085

4. 2092

5. 9933

6. 2484

7. 1193

8. 1131

9. 6536

10. 9750

11. 4337

12. 4359

13. 3338

14. 7171

15. 2336

16. 2557

17. 3882

18. 5270

19. 9818

20. 1496

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 15 de mayo

• A la cabeza: 1213

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1213

2. 5235

3. 8806

4. 4932

5. 9228

6. 7143

7. 5734

8. 6443

9. 5497

10. 7633

11. 0529

12. 7459

13. 6038

14. 9683

15. 9694

16. 6585

17. 3059

18. 1697

19. 5225

20. 5819

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 15 de mayo

• A la cabeza: 8861

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8861

2. 6552

3. 0472

4. 7881

5. 9832

6. 9078

7. 1768

8. 7918

9. 4542

10. 9049

11. 6413

12. 0305

13. 0781

14. 7111

15. 2169

16. 9723

17. 9589

18. 5619

19. 3788

20. 2889

Resultados de la Quiniela del 15 de mayo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 7134

- Resultados Santa Fe Nocturna: 6524

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 0750

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

- La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.