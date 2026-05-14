jueves 14 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 14 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 14 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 14 de mayo

  • A la cabeza: 4534

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 4534

  2. 7022

  3. 5045

  4. 0201

  5. 3210

  6. 0049

  7. 6714

  8. 7677

  9. 5565

  10. 1290

  11. 2481

  12. 6516

  13. 5935

  14. 3968

  15. 1157

  16. 2378

  17. 4679

  18. 0643

  19. 2445

  20. 7311

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 14 de mayo

  • A la cabeza: 6189

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6189

  2. 8563

  3. 5418

  4. 7380

  5. 9737

  6. 9892

  7. 2684

  8. 4261

  9. 0601

  10. 1018

  11. 4443

  12. 4505

  13. 2470

  14. 1024

  15. 6427

  16. 6653

  17. 1827

  18. 8395

  19. 7531

  20. 1011

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 14 de mayo

  • A la cabeza: 0082

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0082

  2. 6830

  3. 7020

  4. 8224

  5. 5297

  6. 9482

  7. 6775

  8. 3708

  9. 4674

  10. 2197

  11. 3088

  12. 4825

  13. 5005

  14. 1656

  15. 1380

  16. 3773

  17. 9939

  18. 0817

  19. 5951

  20. 8415

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 14 de mayo

  • A la cabeza: 5508

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5508

  2. 5989

  3. 5391

  4. 5350

  5. 9064

  6. 3524

  7. 1658

  8. 1599

  9. 3757

  10. 8440

  11. 4768

  12. 2786

  13. 7808

  14. 0422

  15. 9940

  16. 1774

  17. 8866

  18. 7644

  19. 4851

  20. 6965

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 14 de mayo

  • A la cabeza: 0366

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0366

  2. 9975

  3. 7543

  4. 3070

  5. 3696

  6. 9144

  7. 6057

  8. 7058

  9. 4887

  10. 5218

  11. 9445

  12. 3968

  13. 3671

  14. 9987

  15. 9214

  16. 1017

  17. 5530

  18. 8832

  19. 8769

  20. 8387

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 14 de mayo

  • A la cabeza: 7764

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7764

  2. 7817

  3. 1016

  4. 6095

  5. 8055

  6. 0724

  7. 0420

  8. 9694

  9. 2506

  10. 1592

  11. 3042

  12. 6563

  13. 1765

  14. 5216

  15. 5448

  16. 7632

  17. 9369

  18. 0638

  19. 6870

  20. 5864

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 14 de mayo

  • A la cabeza: 9632

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9632

  2. 2387

  3. 6186

  4. 8476

  5. 4854

  6. 0019

  7. 0670

  8. 2977

  9. 6858

  10. 7949

  11. 3964

  12. 8251

  13. 8556

  14. 9987

  15. 3524

  16. 7481

  17. 6632

  18. 0108

  19. 9812

  20. 4330

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 14 de mayo

  • A la cabeza: 1836

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1836

  2. 0379

  3. 8691

  4. 1431

  5. 5126

  6. 9264

  7. 4880

  8. 5233

  9. 4811

  10. 7644

  11. 3277

  12. 6577

  13. 0321

  14. 8789

  15. 9884

  16. 6588

  17. 5410

  18. 2073

  19. 3717

  20. 1109

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 14 de mayo

  • A la cabeza: 6180

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6180

  2. 1751

  3. 2992

  4. 7119

  5. 6176

  6. 8928

  7. 6750

  8. 2197

  9. 8415

  10. 3088

  11. 4531

  12. 0064

  13. 5980

  14. 1127

  15. 4019

  16. 9831

  17. 2243

  18. 7654

  19. 5562

  20. 0098

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 14 de mayo

  • A la cabeza: 9084

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9084

  2. 3262

  3. 4908

  4. 1445

  5. 8447

  6. 4425

  7. 1658

  8. 3757

  9. 4768

  10. 9940

  11. 5351

  12. 7002

  13. 4118

  14. 0932

  15. 6554

  16. 7112

  17. 8830

  18. 2011

  19. 5439

  20. 0761

Resultados de la Quiniela del 14 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 9057 La Primera: 5675 Matutina: 0475 Vespertina: 3256 Nocturna: 8650

Resultados Santa Fe La Previa: 3040 La Primera: 9794 Matutina: 6286 Vespertina: 4709 Nocturna: 8905

Resultados Entre Ríos La Previa: 8123 La Primera: 5508 Matutina: 8123 Vespertina: 5330 Nocturna: 6189

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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