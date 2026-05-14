Quiniela de hoy jueves 14 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 14 de mayo
-
A la cabeza: 4534
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4534
-
7022
-
5045
-
0201
-
3210
-
0049
-
6714
-
7677
-
5565
-
1290
-
2481
-
6516
-
5935
-
3968
-
1157
-
2378
-
4679
-
0643
-
2445
-
7311
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 14 de mayo
-
A la cabeza: 6189
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6189
-
8563
-
5418
-
7380
-
9737
-
9892
-
2684
-
4261
-
0601
-
1018
-
4443
-
4505
-
2470
-
1024
-
6427
-
6653
-
1827
-
8395
-
7531
-
1011
Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 14 de mayo
-
A la cabeza: 0082
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0082
-
6830
-
7020
-
8224
-
5297
-
9482
-
6775
-
3708
-
4674
-
2197
-
3088
-
4825
-
5005
-
1656
-
1380
-
3773
-
9939
-
0817
-
5951
-
8415
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 14 de mayo
-
A la cabeza: 5508
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5508
-
5989
-
5391
-
5350
-
9064
-
3524
-
1658
-
1599
-
3757
-
8440
-
4768
-
2786
-
7808
-
0422
-
9940
-
1774
-
8866
-
7644
-
4851
-
6965
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 14 de mayo
-
A la cabeza: 0366
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0366
-
9975
-
7543
-
3070
-
3696
-
9144
-
6057
-
7058
-
4887
-
5218
-
9445
-
3968
-
3671
-
9987
-
9214
-
1017
-
5530
-
8832
-
8769
-
8387
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 14 de mayo
-
A la cabeza: 7764
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7764
-
7817
-
1016
-
6095
-
8055
-
0724
-
0420
-
9694
-
2506
-
1592
-
3042
-
6563
-
1765
-
5216
-
5448
-
7632
-
9369
-
0638
-
6870
-
5864
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 14 de mayo
-
A la cabeza: 9632
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9632
-
2387
-
6186
-
8476
-
4854
-
0019
-
0670
-
2977
-
6858
-
7949
-
3964
-
8251
-
8556
-
9987
-
3524
-
7481
-
6632
-
0108
-
9812
-
4330
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 14 de mayo
-
A la cabeza: 1836
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1836
-
0379
-
8691
-
1431
-
5126
-
9264
-
4880
-
5233
-
4811
-
7644
-
3277
-
6577
-
0321
-
8789
-
9884
-
6588
-
5410
-
2073
-
3717
-
1109
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 14 de mayo
-
A la cabeza: 6180
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6180
-
1751
-
2992
-
7119
-
6176
-
8928
-
6750
-
2197
-
8415
-
3088
-
4531
-
0064
-
5980
-
1127
-
4019
-
9831
-
2243
-
7654
-
5562
-
0098
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 14 de mayo
-
A la cabeza: 9084
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9084
-
3262
-
4908
-
1445
-
8447
-
4425
-
1658
-
3757
-
4768
-
9940
-
5351
-
7002
-
4118
-
0932
-
6554
-
7112
-
8830
-
2011
-
5439
-
0761
Resultados de la Quiniela del 14 de mayo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 9057 La Primera: 5675 Matutina: 0475 Vespertina: 3256 Nocturna: 8650
Resultados Santa Fe La Previa: 3040 La Primera: 9794 Matutina: 6286 Vespertina: 4709 Nocturna: 8905
Resultados Entre Ríos La Previa: 8123 La Primera: 5508 Matutina: 8123 Vespertina: 5330 Nocturna: 6189
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.