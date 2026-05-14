Quiniela de hoy jueves 14 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 14 de mayo

A la cabeza: 4534

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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4534 7022 5045 0201 3210 0049 6714 7677 5565 1290 2481 6516 5935 3968 1157 2378 4679 0643 2445 7311

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 14 de mayo

A la cabeza: 6189

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6189 8563 5418 7380 9737 9892 2684 4261 0601 1018 4443 4505 2470 1024 6427 6653 1827 8395 7531 1011

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 14 de mayo

A la cabeza: 0082

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0082 6830 7020 8224 5297 9482 6775 3708 4674 2197 3088 4825 5005 1656 1380 3773 9939 0817 5951 8415

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 14 de mayo

A la cabeza: 5508

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5508 5989 5391 5350 9064 3524 1658 1599 3757 8440 4768 2786 7808 0422 9940 1774 8866 7644 4851 6965

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 14 de mayo

A la cabeza: 0366

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0366 9975 7543 3070 3696 9144 6057 7058 4887 5218 9445 3968 3671 9987 9214 1017 5530 8832 8769 8387

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 14 de mayo

A la cabeza: 7764

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7764 7817 1016 6095 8055 0724 0420 9694 2506 1592 3042 6563 1765 5216 5448 7632 9369 0638 6870 5864

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 14 de mayo

A la cabeza: 9632

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9632 2387 6186 8476 4854 0019 0670 2977 6858 7949 3964 8251 8556 9987 3524 7481 6632 0108 9812 4330

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 14 de mayo

A la cabeza: 1836

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1836 0379 8691 1431 5126 9264 4880 5233 4811 7644 3277 6577 0321 8789 9884 6588 5410 2073 3717 1109

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 14 de mayo

A la cabeza: 6180

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6180 1751 2992 7119 6176 8928 6750 2197 8415 3088 4531 0064 5980 1127 4019 9831 2243 7654 5562 0098

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 14 de mayo

A la cabeza: 9084

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9084 3262 4908 1445 8447 4425 1658 3757 4768 9940 5351 7002 4118 0932 6554 7112 8830 2011 5439 0761

Resultados de la Quiniela del 14 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 9057 La Primera: 5675 Matutina: 0475 Vespertina: 3256 Nocturna: 8650

Resultados Santa Fe La Previa: 3040 La Primera: 9794 Matutina: 6286 Vespertina: 4709 Nocturna: 8905

Resultados Entre Ríos La Previa: 8123 La Primera: 5508 Matutina: 8123 Vespertina: 5330 Nocturna: 6189

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: