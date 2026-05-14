El proceso de canonización de Pedro Ballester, un estudiante de ingeniería química que falleció en 2018, comenzó formalmente en el Reino Unido. El joven nació en Manchester y murió a los 21 años víctima de un cáncer de huesos agresivo, dejando un impacto que la Iglesia Católica calificó como "extraordinario" por la forma en que enfrentó su enfermedad.

El eje central de la noticia reside en que Ballester se perfila como el primer exponente de la Generación Z británica en alcanzar los altares, uniendo la modernidad de su vida universitaria con la devoción religiosa tradicional.

Ballester se perfila como el primer exponente de la Generación Z británica en alcanzar los altares

La información fue publicada por el medio británico Daily Mail y confirmada por la Diócesis de Salford, que recopiló testimonios sobre su vida. "Él vivió una vida ordinaria de una manera extraordinaria", declaró su padre, Pedro Ballester (padre), al describir la constancia de su hijo en la oración y el servicio a los demás incluso durante los tratamientos de quimioterapia.

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El proceso diocesano busca determinar si el joven practicó las virtudes cristianas en un grado heroico antes de que el expediente pase a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma.

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Ballester nació en 1996 y creció en una familia vinculada al Opus Dei en Chorlton, Manchester. En 2014, cuando apenas iniciaba sus estudios universitarios, recibió el diagnóstico de osteosarcoma en la pelvis.

La noticia no interrumpió su integración en la vida estudiantil; por el contrario, continuó asistiendo a clases y manteniendo sus círculos de amistad en la Universidad de Manchester mientras el dolor físico aumentaba.

Ballester con el Papa Francisco

Su funeral, celebrado en la iglesia de la Sagrada Familia de Manchester, congregó a más de 500 personas, incluyendo al entonces obispo de Salford, John Arnold. Los asistentes destacaron que la habitación del hospital donde permaneció internado se convirtió en un lugar de peregrinación informal para otros jóvenes.

¿Por qué la Iglesia considera a Pedro Ballester un candidato a la santidad?

La causa de canonización se apoya en la "fama de santidad" que surgió espontáneamente tras su deceso. A diferencia de otros procesos históricos, el caso de Ballester destaca por la documentación digital de su vida y el impacto que tuvo en sus compañeros de generación a través de redes sociales.

Durante su enfermedad, el joven mantuvo una alegría constante que llamó la atención de los médicos y enfermeros del hospital. Nunca se quejó de los dolores derivados de los tumores óseos que finalmente le causaron la muerte.

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Este rasgo de serenidad ante el sufrimiento extremo es uno de los pilares que la postulación utiliza para argumentar la presencia de una gracia especial en su comportamiento cotidiano.

Esta actitud permitió que otros estudiantes volvieran a la práctica religiosa, motivados por el ejemplo de un par que compartía sus mismos intereses y preocupaciones. La causa ahora se encuentra en la etapa de recolección de pruebas documentales y testificales que certifiquen actos específicos de virtud heroica.

¿Cuál es el siguiente paso para el joven de Manchester en el Vaticano?

Una vez finalizada la fase diocesana, el tribunal enviará las actas a la Santa Sede. Allí, los cardenales y teólogos examinarán el material para proponer al Papa León XIV la declaración de "Venerable". Para que Ballester llegue a ser declarado "Beato", se requiere la acreditación de un milagro ocurrido por su intercesión, generalmente una curación médica inexplicable.

En sus últimos días, Ballester repetía que estaba "muy feliz" a pesar de su condición terminal

La comunidad católica de Manchester ya reportó diversos favores recibidos, aunque ninguno fue presentado formalmente como milagro todavía. La popularidad de su historia creció fuera de las fronteras británicas, llegando a comunidades en España, Estados Unidos y América Latina.

"Pedro nos enseñó que se puede ser joven, moderno y profundamente santo", indicaron fuentes de la diócesis local. El proceso podría durar varios años, pero la apertura de la causa ya permite que se le otorgue el título de "Siervo de Dios".

Este paso formal autoriza la difusión de su imagen y la oración privada pidiendo su ayuda, consolidando su estatus como un referente espiritual para la juventud británica.