Fotogalería: el rey Carlos III y la reina Camilla deslumbran en el parlamento en medio de la crisis del gobierno laborista británico

El tradicional discurso anual del rey, que pronunció Carlos III en el Parlamento este miércoles, y en el que el gobierno británico presentó su política para los meses venideros, quedó eclipsado por la crisis del ejecutivo laborista, con el primer ministro, Keir Starmer, luchando por mantener su puesto.

El discurso del monarca significaba una tregua en la guerra abierta dentro de un Partido Laborista dividido, que debate si Starmer debe seguir en el cargo o dimitir tras los desastrosos resultados en las elecciones locales del pasado jueves.

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El ministro de Sanidad, Wes Streeting, de 43 años, es uno los nombres que barajan los medios británicos para sustituir a Starmer, en una eventual salida del primer ministro, en el cargo desde julio de 2024, cuando los laboristas ganaron las elecciones, poniendo fin a catorce años de gobiernos conservadores.

Poco antes del "Discurso del Rey", el diario The Times informó que, según sus allegados, Streeting tenía previsto dimitir el jueves para lanzarse a una campaña por la sucesión de Starmer. Streeting se reunió con Starmer a primera hora del miércoles, en una conversación de la que no se dieron detalles.

La crisis dentro del laborismo llega tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo. En esas elecciones, el laborismo perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK. Tras esos resultados, el liderazgo de Starmer al frente del laborismo quedó en entredicho y más de 80 diputados del partido pidieron su renuncia.

El "Discurso del Rey" no es redactado por el monarca, pese a que el soberano lo pronuncia en el Parlamento, sino por el gobierno, que lo utiliza para detallar las leyes que propone para los próximos 12 meses. Las propuestas, muchas ya conocidas antes de su lectura por el monarca, incluyen profundizar la relación de Reino Unido con la Unión Europea (UE) y nacionalizar la empresa British Steel, una de las principales empresas siderúrgicas del país.

Entre otras medidas previstas figuran la reducción de la edad para votar a 16 años y la reforma del sistema de asilo, cuando el número de migrantes que cruzaron el canal de la Mancha acaba de superar los 200.000 desde que comenzaron los registros, en 2018. "Está claro que (Starmer) ha perdido autoridad y que no podrá cumplir lo poco que hay en este 'Discurso del Rey'", declaró ante el Parlamento la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch.

El primer ministro se defendió afirmando que el "Discurso del Rey" definió "un camino más esperanzador" para Reino Unido.

(ds)