Mbappé posó para Vanity Fair con looks urbanos, joyas de lujo y una estética cinematográfica

Kylian Mbappé volvió a ocupar el centro de la escena internacional, aunque esta vez lejos de las canchas. El delantero francés protagonizó la nueva portada de Vanity Fair en una producción fotográfica que mezcló moda, lujo y cultura urbana, mientras habló sobre la exposición pública, las críticas en Francia y el peso de convertirse en un símbolo de su generación.

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Con imágenes realizadas por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, la revista presentó a Mbappé con una estética cinematográfica y sofisticada. Entre trajes de Dior, joyas de Messika y relojes Hublot, el futbolista mostró una faceta más íntima y estilizada que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Mbappé posó sin remera y apostó al lujo silencioso

Una de las fotografías más comentadas de la producción mostró al capitán de la selección francesa sentado en un ambiente minimalista con un look total denim, sin remera y equilibrando una pelota sobre su rostro.

El estilismo, firmado por Dior, reforzó la idea de sofisticación moderna que buscó transmitir la editorial de Vanity Fair. El outfit fue acompañado por un reloj de Hublot y joyas de Messika, una combinación que fusionó elegancia clásica con identidad deportiva.

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Para la portada principal, Mbappé eligió un imponente abrigo marrón estilo montgomery, también de Dior, en una imagen de fuerte inspiración cinematográfica que consolidó el perfil fashionista del delantero.

Los looks streetwear de Kylian Mbappé que marcaron tendencia

Además de la sastrería de lujo, la producción mostró el costado más urbano del futbolista francés. En varias imágenes, Mbappé apostó por prendas oversized, zapatillas clásicas y conjuntos relajados vinculados al streetwear contemporáneo.

En uno de los outfits más destacados apareció con una chaqueta negra con cuello de cuero, remera blanca y pantalón recto beige, acompañado por zapatillas blancas de Nike. El look se completó con lentes oscuros y un bolso de gamuza marrón.

Otra de las producciones lo mostró con una chaqueta estilo collage en tonos naranja y crema, visera oscura y pantalones holgados negros, reforzando una estética juvenil ligada al lujo silencioso que domina actualmente las tendencias de moda masculina.

Incluso en escenas urbanas por Nueva York, el delantero apareció con conjuntos deportivos monocromáticos, gorra negra y lentes de sol mientras recorría la ciudad en monopatín eléctrico.

Mbappé habló de la presión, las críticas y su rol en Francia

Más allá de la moda, la entrevista publicada por Vanity Fair profundizó en el impacto mediático y político que tiene Mbappé dentro de Francia. El futbolista reflexionó sobre la presión constante de ser capitán de la selección y una de las caras más visibles del deporte mundial.

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“A los franceses les encanta quejarse”, afirmó durante la charla, en referencia a las críticas que suele recibir en su país pese a su éxito deportivo.

La publicación también abordó cómo Mbappé construyó una figura que excede el fútbol. Su influencia social, su posicionamiento público y su relación con la cultura francesa lo convirtieron en una personalidad global capaz de conectar con el deporte, la moda y el entretenimiento.

Kylian Mbappé y la transformación de los futbolistas en íconos culturales

La portada de Vanity Fair consolidó una tendencia cada vez más fuerte dentro del deporte de élite: la transformación de los futbolistas en referentes culturales y figuras de la moda internacional.

En los últimos años, nombres como David Beckham, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi expandieron su influencia más allá de las canchas. Mbappé parece seguir ese mismo camino, combinando rendimiento deportivo con una imagen cuidadosamente construida alrededor del lujo, el diseño y la cultura pop.