Los mejores trucos caseros y económicos para aislar a las ventanas del frío

El sellado de las aberturas es una de las tareas de mantenimiento más críticas para garantizar el bienestar térmico durante los meses de baja temperatura. El aire gélido suele filtrarse por los pequeños espacios entre el marco y la pared, o en la unión de las hojas de la ventana, lo que obliga a los sistemas de calefacción a trabajar con mayor intensidad. Para identificar estas fugas de manera sencilla, basta con pasar una vela encendida o una varilla de incienso cerca de los bordes; si la llama o el humo oscilan, existe una corriente de aire que debe ser bloqueada.

Los materiales más accesibles para el sellado de marcos

Una de las opciones más baratas y efectivas es el uso de burletes autoadhesivos. Estos elementos, fabricados en espuma, goma o silicona, se pegan directamente en los rieles o en el marco donde cierra la hoja de la ventana. Su función es rellenar el espacio vacío y crear una barrera física contra el viento. Es fundamental limpiar la superficie con alcohol antes de la colocación para asegurar que el pegamento resista la humedad y los cambios de temperatura durante toda la temporada.

Para las grietas fijas que se forman entre el marco de madera o metal y la mampostería, la silicona líquida o el sellador de poliuretano son herramientas indispensables. Estos productos vienen en tubos pequeños y permiten rellenar orificios por donde el aire entra de forma constante. Una vez seca, la silicona forma una junta elástica e impermeable que impide el paso del frío y, además, previene la formación de moho por condensación en los bordes de la ventana.

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Barreras textiles y plástico de burbujas, las opciones más económicas

Los denominados "chorizos" de arena o tela representan la solución casera por excelencia para la base de las ventanas. Se trata de fundas de tela alargadas rellenas de materiales aislantes como arena, arroz o restos de lana, que se colocan sobre el alféizar interno. Esta barrera de peso bloquea la entrada de aire por la parte inferior, que suele ser el punto de mayor filtración en modelos de ventanas antiguos o desgastados por el tiempo.

Otra alternativa económica consiste en el uso de plástico de burbujas sobre el vidrio. Al aplicar un poco de agua con un atomizador sobre el cristal y adherir el plástico, se crea una capa de cámaras de aire que funciona como un doble vidriado aislante improvisado. Aunque esta medida reduce la visibilidad hacia el exterior, es sumamente eficaz para habitaciones que no se utilizan durante el día o para ventanales muy grandes que pierden calor por irradiación.

Al aplicar un poco de agua con un atomizador sobre el cristal y adherir el plástico, se crea una capa de cámaras de aire que funciona como un doble vidriado aislante improvisado

El rol de las persianas y el uso de cintas aislantes de bajo costo

El cajón de la persiana suele ser un punto crítico de fuga térmica que muchos pasan por alto durante el invierno. Al ser un espacio hueco que comunica con el exterior, el aire frío entra con facilidad hacia el interior de la habitación a través de la ranura de la cinta o las juntas del panel.

Una solución económica consiste en abrir la tapa del taparrollo y colocar planchas de poliestireno expandido (telgopor) o lana de vidrio en su interior, lo que crea una barrera aislante sin obstruir el movimiento del mecanismo. Esta simple intervención reduce de forma drástica la sensación de corriente de aire en las cercanías de la ventana.

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Para quienes buscan una reparación inmediata y sumamente barata, la cinta aislante o la cinta de embalar pueden funcionar como un recurso de emergencia. Aplicar cinta sobre las uniones fijas de los marcos donde se detecten filtraciones ayuda a anular el paso del viento de manera temporal durante los días de clima más hostil.

Si bien no es una solución estética a largo plazo, su bajo costo y facilidad de aplicación permiten sellar grietas en vidrios o marcos dañados hasta que se pueda realizar una reparación definitiva con materiales más duraderos como la silicona. Asimismo, mantener las persianas totalmente bajas durante la noche genera una cámara de aire estanca entre el vidrio y el exterior, lo que añade una protección extra contra las heladas nocturnas.

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