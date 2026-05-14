El jueves en Bahía Blanca estará signado por un ambiente frío y seco, típico de la estabilidad post-frontal que domina el sudoeste bonaerense. No se registrarán precipitaciones y el sol tendrá un rol protagónico, aunque con presencia de nubosidad variable. El aire polar cederá terreno lentamente ante la llegada de brisas del cuadrante noroeste, lo que permitirá un ligero ascenso térmico hacia la tarde.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con temperaturas muy bajas en el centro y alrededores, con registros que rondarán los 3°C, generando heladas aisladas en las zonas rurales de General Cerri. En Ingeniero White, la influencia marítima mantendrá la humedad en niveles cercanos al 85%, aunque la visibilidad será óptima para las operaciones portuarias. Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 14°C bajo un cielo mayormente despejado.

Clima jueves 14 de mayo

Hacia la noche, el clima se mantendrá estable con una temperatura que descenderá hasta los 8°C. El viento del noroeste continuará soplando con ráfagas suaves, lo que evitará un enfriamiento excesivo por efecto del viento en la zona del puerto. La presión atmosférica se mantendrá alta, asegurando que las condiciones de estabilidad persistan durante todo el cierre de la jornada de este jueves.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas vigentes por vientos fuertes ni tormentas. En la zona rural, los reportes de la Bolsa de Cereales indicarán una mañana fría con rocío persistente. Hacia el este, en Monte Hermoso, el mar presentará condiciones calmas y el cielo se mostrará apenas cubierto por algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad.

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El sudoeste bonaerense disfrutará de una tregua climática tras los días de inestabilidad previos. En los distritos de Villarino y Rosales, la visibilidad será excelente, descartándose la presencia de polvo en suspensión debido a la baja intensidad de las ráfagas previstas. Los productores agropecuarios encontrarán una ventana de buen tiempo para las tareas de campaña, con vientos que no superarán los 25 km/h en ningún sector.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el viernes, la temperatura experimentará un ascenso más marcado, alcanzando una máxima probable de 17°C gracias a la persistencia del viento norte. No obstante, el sistema meteorológico anticipa el ingreso de un nuevo frente de inestabilidad hacia el sábado, lo que aumentará la probabilidad de lloviznas y provocará una rotación del viento hacia el sector sur, refrescando nuevamente el ambiente para el domingo.