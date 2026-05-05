La imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, no solo es un símbolo de fe, sino también el centro de una tradición que combina liturgia, historia y cultura material. Entre esos ritos, uno de los más significativos es el cambio de manto, una práctica que se realiza periódicamente y que refleja la devoción de generaciones de fieles.

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Cómo es el rito de vestir a la Virgen de Luján: una ceremonia religiosa con tradición centenaria

El cambio de vestimenta de la Virgen se realiza en el marco de una ceremonia especial dentro de la Basílica. Según registros del santuario y medios nacionales, el ritual es oficiado por un sacerdote, quien retira el traje anterior para colocar uno nuevo en un acto que forma parte de la tradición mariana.

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Este procedimiento no es público en todos sus detalles y suele desarrollarse en un clima de recogimiento religioso. La práctica responde a una lógica litúrgica: mantener la imagen en condiciones adecuadas y renovar el gesto simbólico de cuidado hacia la figura mariana.

Además, la tradición de vestir imágenes religiosas tiene antecedentes históricos en el catolicismo desde los siglos XVI y XVII, cuando estas prácticas se expandieron como parte de la religiosidad popular.

Cómo son los mantos de la Virgen de Luján: materiales, colores y significado religioso

El traje de la Virgen está compuesto por un vestido blanco y un manto celeste, colores asociados a la Inmaculada Concepción.

Los mantos son confeccionados especialmente cada año, con telas de calidad y bordados realizados a mano. Este trabajo suele estar a cargo de personas vinculadas al santuario, quienes continúan una tradición transmitida a lo largo del tiempo.

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Aunque la imagen original mide apenas unos 38 centímetros, el vestido que la cubre es más amplio para darle mayor presencia visual dentro del templo.

Qué simboliza el cambio de manto en la Virgen de Luján

El acto de cambiar el manto no es meramente estético. En la tradición católica, vestir a la Virgen representa un gesto de honra, cuidado y renovación espiritual.

Los colores, las telas y los detalles del bordado también remiten a significados religiosos. El celeste y blanco, por ejemplo, no solo identifican a la Virgen, sino que además se vinculan simbólicamente con la identidad nacional argentina, reforzando su carácter de patrona.

Qué se hace con los mantos antiguos de la Virgen de Luján: reliquias para los fieles

Uno de los aspectos más particulares de esta tradición es el destino de los mantos que dejan de utilizarse. Lejos de ser descartados, los tejidos son recortados en pequeñas piezas que luego se distribuyen entre los fieles como reliquias.

Estas telas se incorporan a estampitas u objetos devocionales y son consideradas elementos de valor espiritual. La práctica permite que los creyentes conserven un fragmento material vinculado a la imagen, extendiendo la devoción más allá del santuario.

El rol histórico del vestido en la imagen original de la Virgen de Luján

Desde sus orígenes, la imagen estuvo asociada a la vestimenta. De hecho, según documentos históricos, el Negro Manuel —primer custodio— tenía entre sus funciones el cuidado y la vestimenta de la Virgen en la primitiva ermita.

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Con el tiempo, el vestido se volvió parte esencial de la representación. Incluso, la imagen actual está protegida por una cubierta metálica que reproduce la forma de túnica y manto, reforzando visualmente ese elemento.

Un rito que une arte, fe y tradición popular

El cambio de mantos de la Virgen de Luján sintetiza múltiples dimensiones: la fe religiosa, el trabajo artesanal y la construcción de una identidad colectiva.

Cada nueva vestimenta no solo renueva la imagen, sino que también actualiza una tradición que se mantiene vigente desde hace siglos. En ese gesto —silencioso, repetido y profundamente simbólico— se condensa una de las expresiones más íntimas de la religiosidad argentina.