Peregrinación a la Virgen de Luján: cortes, recorrido y cronograma para este 4 de octubre

La edición 51° de la histórica peregrinación juvenil a la Virgen de Luján se realizará este sábado 4 de octubre, los fieles recorrerán 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica. La columna principal partirá desde el Santuario de San Cayetano de Liniers a las 10 de la mañana, en un hábito religioso que cada año reúne a miles de creyentes. La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular dispondrá de más de 60 puestos de apoyo con asistencia sanitaria, puntos de hidratación y alimentos para acompañarlos a lo largo del camino.

Es uno de los encuentros más esperados por los fieles de todo el país. Cada año, miles de personas de distintas provincias se reúnen para trasladarse a pie hasta la Basílica, en una muestra de devoción y fe que trasciende generaciones. Este evento multitudinario representa una oportunidad única de encuentro espiritual, oración y reflexión personal.

Marcelo Colombo: "En el 2001 la iglesia ayudó a recuperar acuerdos democráticos"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Peregrinación a la Virgen de Luján

La devoción hacia la Virgen de Luján se combina con la solidaridad y encuentro comunitario. Para muchos, incluso, la experiencia se convierte en un ritual, donde compartir el camino con otros fieles fortalece los lazos espirituales y afectivos.

El trayecto les demandará unas 15 horas desde el santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y cruzará varios municipios bonaerenses a lo largo de la Ruta Nacional N.°7.

"Necesitamos un Estado presente": la Iglesia declaró la emergencia en barrios populares tras el triple crimen en Florencia Varela

¿Qué calles estarán cerradas al tránsito durante la peregrinación a la Virgen de Luján?

El ingreso de los fieles a la ciudad de Luján será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto, Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

A las y los vecinos que vivan dentro de la zona incluida en los cortes, se les permitirá pasar presentando DNI con domicilio actualizado o factura de un servicio a su nombre donde conste la dirección.

Sábado 4 de octubre: peregrinación a la Virgen de Luján

- Corte total calle Cuzco entre Amadeo Jacques y Dr. Ángel Roffo (00:00 a 14 horas)

- Corte total de Cuzco entre Av. Rivadavia y Dr. Ángel Roffo (00:00 A 14 horas)

Domingo 5 de octubre: procesión

Cortes totales momentáneos y sucesivos en las calles:

- Bartolomé Mitre entre Paraná y Montevideo

- Bartolomé Mitre y Uruguay

- Av. Rivadavia

- Juan Díaz de Solís

- Hipólito Yrigoyen

- Paraná, hasta el punto de partida. Cierres totales y sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los peregrinos

El papa León XIV descartó reformas sobre diaconisas y fieles LGBTQ+ y reafirmó la defensa de la familia tradicional

Basílica de Luján

El primer puesto de apoyo del recorrido estará frente a la estación de Ituzaingó de la línea Sarmiento, a unos 13 kilómetros del comienzo del recorrido. Mientras que el primer punto sanitario se ubicará en Merlo, unos 5 kilómetros más adelante.

El arzobispo Marcelo Colombo contó cómo los ajustes afectaron el trabajo de tratamiento de adicciones

Los 63 kilómetros que recorrerán los ciudadanos que participen de la peregrinación a la Virgen de Luján, transitarán los municipios de Luján y otros siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

PM/DCQ