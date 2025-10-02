Marcelo Colombo: "En el 2001 la iglesia ayudó a recuperar acuerdos democráticos"

Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, recordó el papel de la iglesia en momentos críticos.“En el 2001, la iglesia ayudó a recuperar acuerdos democráticos”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Según Colombo, “la experiencia del diálogo argentino fue un espacio que la iglesia favoreció y facilitó para que las partes buscaran posibilidades de acuerdos básicos”, un proceso que, aseguró, permitió “la continuidad después del 2001 con unas medidas de gobierno que fueron acogiendo en buena parte aquellas propuestas”.

Marcelo Colombo es prelado católico argentino. Se desempeñó como obispo de la Nueva Orán en Salta y también en la provincia de La Rioja. En 2018 fue nombrado arzobispo de Mendoza. El año pasado fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Un gusto volver a hablar con usted, en un momento en donde la crisis económica parece potenciarse día a día y donde encuentro ciertas reminiscencias a lo que fue necesaria la intervención de la iglesia a comienzo de este siglo. Me gustaría escucharlo y la preocupación que tenga la Episcopal respecto del rol que tenga que cumplir la iglesia.

Creo que, como todos los sectores de la sociedad, estamos preocupados por alcanzar, junto a una convivencia democrática que todos auspiciamos, sea cada vez más plena la búsqueda de soluciones que tengan en cuenta todos los sectores sin exclusiones. Más de una vez nos hemos estado refiriendo a estas características de muchas situaciones que no son tenidas en cuenta y subestimadas a la hora de los cálculos y de los programas.

Esto se le suma ahora a esta situación voluble que está viviendo la economía, producto de lo que es lo preelectoral como clima, pero también seguramente las faltas de acuerdos que ha estado generando tanto ruido y tanto desentendimiento. De manera que leyes que no podían ser aplicadas o no podían ser promulgadas son insistidas, son reclamadas; se busca su reglamentación por la urgencia de lo que abordan. Es decir, estamos en un clima difícil, pero seguramente agravado por una gran incapacidad de lograr acuerdos.

No sé si la Conferencia Episcopal encuentra reminiscencias a principio de siglo. La Iglesia es una de las pocas instituciones que tienen capilaridad federal en todo el país. En esa necesidad de acuerdos posteriores, ¿cuál va a ser el rol de la iglesia?

Nosotros estamos evaluando siempre la situación, los signos, la realidad. De hecho, no hace mucho, en Mar de Plata, tuvimos nuestras jornadas, y ahí se aludió reiteradamente a la experiencia del diálogo argentino como un espacio que la iglesia favoreció y facilitó para que las partes, eh, buscaran, eh, posibilidades de acuerdos básicos para las etapas que se estaban viviendo, y que posibilitó la continuidad después del 2001 con unas medidas de gobierno que fueron acogiendo, en buena parte, aquellas propuestas. En la actualidad, tenemos una gran dificultad en la dirigencia, muy fragmentada.

Estaba Duhalde, estaba Alfonsín, figuras con una referencia muy grande como aglutinadores de sus fuerzas políticas. Hoy hay mucha polarización. Hay que imaginar que algunas unidades se logran en vistas a elecciones o alianzas electorales, pero en el fondo hay una necesidad de mayores acuerdos y más definitivos en torno a lo que queremos. De parte de la iglesia, por supuesto, la mejor disposición. Tenemos nuestra pastoral social, tenemos nuestra comisión de justicia y paz, y creemos que es importante que Argentina dialogue.

Me parece que incluso acá está omnipresente otro de los personajes fundamentales que no teníamos, que era el Papa Francisco, ocupando en aquel momento, como Bergoglio, un papel fundamental, y me parece que su tarea es doble porque esa fragmentación que usted menciona es todavía más difícil. Era más fácil poner de acuerdo a dos que poner de acuerdo a diez.

Sí. Y dos que tenían siempre consensos en los grandes temas, en cuanto al lugar de la gente, en lugar de la democracia, en lugar de las medidas de gobierno. Hoy tenemos al aire un montón de teorías y doctrinas que, a poco de andar, se muestran insuficientes para explicar toda la realidad.