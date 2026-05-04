La Virgen viajera: cómo la imagen de Luján conectó a la Argentina con el Vaticano y llegó hasta Europa

La historia de la Virgen de Luján es una de las más representativas del catolicismo en la Argentina. Sin embargo, su alcance no se limita al territorio nacional. Con el paso de los siglos, la imagen de la Inmaculada Concepción no solo se consolidó como emblema religioso argentino, sino que también logró proyectarse hacia el exterior, generando vínculos con el Vaticano y con comunidades en Europa.

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La imagen original de la Virgen llegó al actual territorio argentino en 1630, procedente de Brasil, adonde había arribado previamente desde Europa. Su destino final era Santiago del Estero, pero el traslado se detuvo en la zona del río Luján tras el episodio conocido como el “milagro de la carreta”, cuando los bueyes que transportaban la carga se negaron a avanzar.

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Este hecho fue interpretado como una señal de que la Virgen debía permanecer en ese lugar, lo que dio origen a la devoción local. Con el tiempo, ese culto inicial se transformó en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país, según información del Santuario de Luján y del Estado argentino.

Virgen de Luján y el Vaticano: cuándo fue declarada patrona de la Argentina

El crecimiento de la devoción llevó a su reconocimiento oficial por parte de la Iglesia católica. En 1930, el papa Pío XI proclamó a la Virgen de Luján como Patrona de la Argentina, lo que consolidó su relevancia dentro del mundo católico.

Este reconocimiento fortaleció el vínculo entre el santuario argentino y el Vaticano, posicionando a Luján como un centro de peregrinación de importancia regional. La relación con la Santa Sede se mantuvo a lo largo del tiempo mediante celebraciones litúrgicas y actos oficiales.

Réplicas de la Virgen de Luján en el mundo: presencia en Europa y comunidades argentinas

La expansión de la devoción no implicó el traslado permanente de la imagen original, sino la difusión de réplicas oficiales en distintos países. Estas imágenes fueron llevadas por comunidades religiosas y migrantes argentinos, lo que permitió extender el culto más allá de América Latina.

En Europa, existen representaciones de la Virgen de Luján en iglesias y espacios vinculados a fieles argentinos. Estas réplicas funcionan como puntos de encuentro espiritual y cultural para quienes viven fuera del país, reforzando la identidad religiosa en el exterior.

Por qué se habla de la “Virgen viajera”: expansión internacional de la devoción

El concepto de “Virgen viajera” no responde a un recorrido continuo de la imagen original, sino a la expansión de su culto a través del tiempo y del espacio. La devoción fue creciendo mediante peregrinaciones, misiones religiosas y el traslado de réplicas, lo que permitió su presencia en distintos continentes.

Entronizan el mosaico de la Virgen de Luján en el Vaticano

Este fenómeno es reconocido por instituciones religiosas y organismos oficiales como parte del desarrollo histórico del santuario de Luján y su proyección internacional.

La Virgen de Luján como símbolo religioso y cultural de la Argentina

Hoy, la Virgen de Luján es considerada no solo una figura religiosa, sino también un símbolo cultural argentino. Cada año, millones de peregrinos participan de las celebraciones en su honor, especialmente en la tradicional peregrinación a Luján.

Su presencia en el Vaticano y en comunidades del exterior refuerza ese carácter simbólico, ya que representa un punto de conexión entre la Argentina y el mundo.

A casi cuatro siglos de su llegada, la historia de la Virgen de Luján demuestra cómo una imagen de origen colonial logró consolidarse como un referente internacional. Su reconocimiento por el Vaticano y la existencia de réplicas en Europa evidencian una expansión basada en la fe y en los lazos culturales.

LV CP