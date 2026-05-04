La promesa de Tilcara: el mito de la Virgen que marcó el destino de la Selección Argentina

En enero de 1986, el plantel liderado por Carlos Salvador Bilardo se instaló en Tilcara, Jujuy, buscando adaptación a la altura. La localidad, situada a más de 2.500 metros, fue el laboratorio físico previo a México. Allí nació una de las leyendas más persistentes del deporte nacional.

El grupo de jugadores convivió con los habitantes locales durante diez días intensos. Según la tradición oral de la zona, los futbolistas visitaron el santuario de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral. Allí habrían realizado un compromiso sagrado si lograban el éxito deportivo.

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La leyenda sostiene que los jugadores prometieron regresar a agradecer a la Virgen si ganaban la Copa del Mundo. El triunfo en el Estadio Azteca llegó meses después, pero la delegación no retornó al pueblo jujeño. Este olvido cimentó la creencia de una maldición sobre el equipo.

Durante décadas, la falta de títulos mundiales se atribuyó sistemáticamente a este incumplimiento. Periodistas y aficionados señalaban que la "deuda" con la protectora de Tilcara impedía nuevos festejos. El mito creció ante las finales perdidas en Italia 1990 y en Brasil 2014.

Carlos Bilardo siempre negó rotundamente la existencia de tal promesa formal ante la deidad. El entrenador argumentaba que las visitas al santuario fueron gestos de cortesía, no pactos místicos. Sin embargo, los pobladores locales mantuvieron su versión de los hechos por décadas.

La leyenda sostiene que los jugadores prometieron regresar a agradecer a la Virgen si ganaban la Copa del Mundo

En el libro El Doctor, el periodista Ariel Senosiain detalla la obsesión de Bilardo por la planificación científica. Pese a ese rigor, el técnico no pudo evitar que el misticismo rodeara su gestión. La cultura popular argentina adoptó el relato como una verdad absoluta e innegable.

El largo camino de la Selección y el misticismo en el fútbol argentino

Varios integrantes de aquel plantel de 1986 regresaron a la Quebrada de Humahuaca en años posteriores. En 2018, una delegación con figuras como Sergio Batista y José Luis Brown visitó el pueblo con el trofeo original. Intentaron, de forma simbólica, cerrar la herida con la comunidad.

Pese a ese gesto, la consagración mundial seguía siendo esquiva para el conjunto nacional. Los hinchas más supersticiosos consideraban que la presencia de los campeones no era suficiente. Exigían que el agradecimiento fuera institucional para romper definitivamente con el maleficio.

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La figura de Lionel Messi quedó atrapada en esta narrativa durante sus primeros tres mundiales. Se decía que el mejor jugador del siglo sufría las consecuencias de un pacto ajeno a su generación. El peso de la historia recaía sobre hombros que nada tenían que ver con aquel enero jujeño.

La mística argentina une lo sagrado con lo profano de manera indisoluble en cada competencia. La Virgen de Copacabana se convirtió en un ícono de la esperanza y, a la vez, del temor al fracaso. Cada eliminación reforzaba la idea de que el perdón divino era necesario para volver a ganar.

Incluso la Asociación del Fútbol Argentino debió gestionar la presión de los fieles y creyentes. Hubo campañas publicitarias y promesas cruzadas que involucraron a patrocinadores y figuras públicas. El folklore del fútbol demandaba una solución mística a un problema estrictamente deportivo.

La delegación no retornó al pueblo jujeño

En 2022, la preparación para Qatar se vivió con una intensidad espiritual diferente a la habitual. Los hinchas multiplicaron sus promesas a diversas figuras religiosas a lo largo de todo el país. La sombra de Tilcara sobrevolaba Doha mientras el equipo de Scaloni avanzaba en el torneo.

La victoria por penales ante Francia en Lusail puso fin a 36 años de sequía absoluta. Para muchos fue la prueba de que cualquier deuda pendiente había sido finalmente saldada en el campo. El 18 de diciembre de 2022 marcó el cierre de un ciclo de angustia para la afición.

Al regresar al país, el pueblo argentino celebró sin recordar necesariamente los mitos del pasado. La alegría desbordante en las calles sepultó las teorías sobre maldiciones y promesas incumplidas. La tercera estrella en el escudo significó la liberación de antiguos fantasmas regionales.

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Hoy, Tilcara sigue siendo un punto de peregrinación para turistas y amantes del fútbol mundial. El estadio local lleva el nombre de los campeones de 1986 como un homenaje permanente a su paso. La Virgen de Copacabana permanece en su santuario, observando el valle desde la inmensidad.

El periodista e historiador Alejandro Fabbri, en su obra Historias Secretas de los Mundiales, analiza estos fenómenos. Explica cómo el azar deportivo suele disfrazarse de destino o castigo divino en el imaginario. La lógica del juego choca frecuentemente con la necesidad de creer en algo más.

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La historia de la promesa de 1986 quedará como un capítulo esencial de la cultura futbolística nacional. Representa la unión entre el esfuerzo físico y la fe inquebrantable de un pueblo apasionado. Un hito que mezcla la táctica de Bilardo con el aroma a incienso de la Puna jujeña.

Argentina es hoy campeona del mundo y el mito de la maldición parece haber perdido su fuerza real. Los nuevos héroes escribieron su propia página sin cargar con deudas de generaciones anteriores. Sin embargo, el recuerdo de aquella tarde en Jujuy vivirá siempre en la memoria colectiva.