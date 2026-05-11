Quiniela de hoy lunes 11 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 11 de mayo
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A la cabeza: 0587
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0587
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5860
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6040
-
2639
-
6348
-
4401
-
4435
-
7643
-
4887
-
7349
-
3676
-
6757
-
5057
-
3624
-
1386
-
3331
-
4683
-
0184
-
1475
-
7699
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 11 de mayo
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A la cabeza: 2272
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2272
-
7227
-
3625
-
2639
-
6348
-
4401
-
4435
-
2942
-
5937
-
3069
-
2404
-
8056
-
7709
-
8920
-
5433
-
9508
-
0643
-
6138
-
2196
-
8452
Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 11 de mayo
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A la cabeza: 6205
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6205
-
0868
-
5770
-
6932
-
6093
-
2062
-
4400
-
2254
-
9538
-
5633
-
5516
-
2949
-
9090
-
7759
-
5713
-
7133
-
3952
-
3918
-
4034
-
6153
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 11 de mayo
-
A la cabeza: 2637
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2637
-
5429
-
6119
-
3709
-
0052
-
6641
-
8881
-
0801
-
1288
-
2198
-
7891
-
3955
-
6448
-
3556
-
2921
-
1483
-
7615
-
9293
-
9361
-
4129
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 11 de mayo
-
A la cabeza: 1881
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1881
-
3348
-
8173
-
3175
-
6965
-
1572
-
4390
-
3474
-
6598
-
1045
-
5240
-
7977
-
4504
-
2379
-
5934
-
9631
-
9360
-
7606
-
8555
-
8101
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 11 de mayo
-
A la cabeza: 0901
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0901
-
6470
-
2382
-
0422
-
4160
-
0214
-
6150
-
8382
-
5428
-
2008
-
4734
-
4668
-
5898
-
6428
-
5493
-
1111
-
3209
-
1599
-
1381
-
5044
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 11 de mayo
-
A la cabeza: 1643
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1643
-
4224
-
5758
-
9427
-
7192
-
5057
-
7288
-
0638
-
4880
-
3271
-
5266
-
4519
-
1324
-
6092
-
0821
-
2977
-
1819
-
7215
-
3855
-
8352
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 11 de mayo
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A la cabeza: 3797
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3797
-
5464
-
2724
-
5865
-
4212
-
6184
-
5433
-
9673
-
6164
-
4441
-
3470
-
1472
-
4172
-
5187
-
4794
-
4758
-
4429
-
7601
-
8555
-
8101
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 11 de mayo
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A la cabeza: 1198
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1198
-
2452
-
0212
-
2381
-
9976
-
3788
-
5602
-
4038
-
7711
-
0546
-
3770
-
1978
-
6757
-
3175
-
2392
-
4376
-
3555
-
4843
-
3231
-
1654
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 11 de mayo
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A la cabeza: 4648
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4648
-
8056
-
2404
-
1109
-
8920
-
5433
-
9508
-
0643
-
6138
-
2196
-
2465
-
6428
-
5493
-
1111
-
3209
-
1599
-
1381
-
5044
-
4843
-
1654
Resultados de la Quiniela del 11 de mayo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 1758 La Primera: 1553 Matutina: 5796 Vespertina: 7390 Nocturna: 1667
Resultados Santa Fe La Previa: 0297 La Primera: 1245 Matutina: 2469 Vespertina: 4776 Nocturna: 2194
Resultados Entre Ríos La Previa: 5724 La Primera: 3108 Matutina: 9021 Vespertina: 1544 Nocturna: 0982
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.