Quiniela de hoy lunes 11 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 11 de mayo

A la cabeza: 0587

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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0587 5860 6040 2639 6348 4401 4435 7643 4887 7349 3676 6757 5057 3624 1386 3331 4683 0184 1475 7699

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 11 de mayo

A la cabeza: 2272

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2272 7227 3625 2639 6348 4401 4435 2942 5937 3069 2404 8056 7709 8920 5433 9508 0643 6138 2196 8452

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 11 de mayo

A la cabeza: 6205

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6205 0868 5770 6932 6093 2062 4400 2254 9538 5633 5516 2949 9090 7759 5713 7133 3952 3918 4034 6153

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 11 de mayo

A la cabeza: 2637

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2637 5429 6119 3709 0052 6641 8881 0801 1288 2198 7891 3955 6448 3556 2921 1483 7615 9293 9361 4129

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 11 de mayo

A la cabeza: 1881

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1881 3348 8173 3175 6965 1572 4390 3474 6598 1045 5240 7977 4504 2379 5934 9631 9360 7606 8555 8101

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 11 de mayo

A la cabeza: 0901

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0901 6470 2382 0422 4160 0214 6150 8382 5428 2008 4734 4668 5898 6428 5493 1111 3209 1599 1381 5044

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 11 de mayo

A la cabeza: 1643

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1643 4224 5758 9427 7192 5057 7288 0638 4880 3271 5266 4519 1324 6092 0821 2977 1819 7215 3855 8352

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 11 de mayo

A la cabeza: 3797

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3797 5464 2724 5865 4212 6184 5433 9673 6164 4441 3470 1472 4172 5187 4794 4758 4429 7601 8555 8101

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 11 de mayo

A la cabeza: 1198

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1198 2452 0212 2381 9976 3788 5602 4038 7711 0546 3770 1978 6757 3175 2392 4376 3555 4843 3231 1654

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 11 de mayo

A la cabeza: 4648

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4648 8056 2404 1109 8920 5433 9508 0643 6138 2196 2465 6428 5493 1111 3209 1599 1381 5044 4843 1654

Resultados de la Quiniela del 11 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 1758 La Primera: 1553 Matutina: 5796 Vespertina: 7390 Nocturna: 1667

Resultados Santa Fe La Previa: 0297 La Primera: 1245 Matutina: 2469 Vespertina: 4776 Nocturna: 2194

Resultados Entre Ríos La Previa: 5724 La Primera: 3108 Matutina: 9021 Vespertina: 1544 Nocturna: 0982

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: