martes 12 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 11 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 11 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 11 de mayo

  • A la cabeza: 0587

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 0587

  2. 5860

  3. 6040

  4. 2639

  5. 6348

  6. 4401

  7. 4435

  8. 7643

  9. 4887

  10. 7349

  11. 3676

  12. 6757

  13. 5057

  14. 3624

  15. 1386

  16. 3331

  17. 4683

  18. 0184

  19. 1475

  20. 7699

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 11 de mayo

  • A la cabeza: 2272

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2272

  2. 7227

  3. 3625

  4. 2639

  5. 6348

  6. 4401

  7. 4435

  8. 2942

  9. 5937

  10. 3069

  11. 2404

  12. 8056

  13. 7709

  14. 8920

  15. 5433

  16. 9508

  17. 0643

  18. 6138

  19. 2196

  20. 8452

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 11 de mayo

  • A la cabeza: 6205

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6205

  2. 0868

  3. 5770

  4. 6932

  5. 6093

  6. 2062

  7. 4400

  8. 2254

  9. 9538

  10. 5633

  11. 5516

  12. 2949

  13. 9090

  14. 7759

  15. 5713

  16. 7133

  17. 3952

  18. 3918

  19. 4034

  20. 6153

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 11 de mayo

  • A la cabeza: 2637

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2637

  2. 5429

  3. 6119

  4. 3709

  5. 0052

  6. 6641

  7. 8881

  8. 0801

  9. 1288

  10. 2198

  11. 7891

  12. 3955

  13. 6448

  14. 3556

  15. 2921

  16. 1483

  17. 7615

  18. 9293

  19. 9361

  20. 4129

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 11 de mayo

  • A la cabeza: 1881

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1881

  2. 3348

  3. 8173

  4. 3175

  5. 6965

  6. 1572

  7. 4390

  8. 3474

  9. 6598

  10. 1045

  11. 5240

  12. 7977

  13. 4504

  14. 2379

  15. 5934

  16. 9631

  17. 9360

  18. 7606

  19. 8555

  20. 8101

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 11 de mayo

  • A la cabeza: 0901

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0901

  2. 6470

  3. 2382

  4. 0422

  5. 4160

  6. 0214

  7. 6150

  8. 8382

  9. 5428

  10. 2008

  11. 4734

  12. 4668

  13. 5898

  14. 6428

  15. 5493

  16. 1111

  17. 3209

  18. 1599

  19. 1381

  20. 5044

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 11 de mayo

  • A la cabeza: 1643

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1643

  2. 4224

  3. 5758

  4. 9427

  5. 7192

  6. 5057

  7. 7288

  8. 0638

  9. 4880

  10. 3271

  11. 5266

  12. 4519

  13. 1324

  14. 6092

  15. 0821

  16. 2977

  17. 1819

  18. 7215

  19. 3855

  20. 8352

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 11 de mayo

  • A la cabeza: 3797

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3797

  2. 5464

  3. 2724

  4. 5865

  5. 4212

  6. 6184

  7. 5433

  8. 9673

  9. 6164

  10. 4441

  11. 3470

  12. 1472

  13. 4172

  14. 5187

  15. 4794

  16. 4758

  17. 4429

  18. 7601

  19. 8555

  20. 8101

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 11 de mayo

  • A la cabeza: 1198

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1198

  2. 2452

  3. 0212

  4. 2381

  5. 9976

  6. 3788

  7. 5602

  8. 4038

  9. 7711

  10. 0546

  11. 3770

  12. 1978

  13. 6757

  14. 3175

  15. 2392

  16. 4376

  17. 3555

  18. 4843

  19. 3231

  20. 1654

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 11 de mayo

  • A la cabeza: 4648

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4648

  2. 8056

  3. 2404

  4. 1109

  5. 8920

  6. 5433

  7. 9508

  8. 0643

  9. 6138

  10. 2196

  11. 2465

  12. 6428

  13. 5493

  14. 1111

  15. 3209

  16. 1599

  17. 1381

  18. 5044

  19. 4843

  20. 1654

Resultados de la Quiniela del 11 de mayo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 1758 La Primera: 1553 Matutina: 5796 Vespertina: 7390 Nocturna: 1667

Resultados Santa Fe La Previa: 0297 La Primera: 1245 Matutina: 2469 Vespertina: 4776 Nocturna: 2194

Resultados Entre Ríos La Previa: 5724 La Primera: 3108 Matutina: 9021 Vespertina: 1544 Nocturna: 0982

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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