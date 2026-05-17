Un edificio del barrio porteño de Palermo fue escenario de un principio de incendio este domingo por la mañana, lo que generó un fuerte operativo de emergencia para evacuar a varias familias que habían quedado atrapadas en los pisos superiores y debieron refugiarse en la terraza.

El siniestro comenzó en la planta baja de un inmueble ubicado en la calle Jerónimo Salguero al 1200, entre José Antonio Cabrera y Gorriti. De acuerdo con las primeras pericias, las llamas se originaron en el sector de las cajas de los medidores de luz de la empresa Edenor, aparentemente a causa de un cortocircuito.

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Al arribar al lugar, el personal de Bomberos de la Ciudad montó un perímetro de seguridad y logró sofocar el foco ígneo de manera rápida. Una vez que el humo comenzó a disiparse en los pasillos comunes, los efectivos ascendieron hasta la azotea del edificio, donde constataron la presencia de un grupo de vecinos pertenecientes al séptimo y octavo piso que se encontraban resguardados.

Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que, afortunadamente, no fue necesaria la asistencia médica ni el traslado de personas por parte del SAME.

Tensión en Villa Crespo: amenazó a sus vecinos e intentó incendiar el palier

Este episodio en Palermo se suma a otro hecho de extrema gravedad ocurrido recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, donde un inmueble estuvo en riesgo directo pero por causas intencionales. Una médica psiquiatra de 56 años sufrió un brote, amenazó de muerte a sus vecinos e intentó prender fuego el edificio donde habitaba, en el barrio de Villa Crespo.

El dramático suceso tuvo lugar en un complejo de departamentos situado en la calle Mahatma Gandhi al 500. Alertados por el comportamiento alterado de la mujer y el peligro inminente de la situación, los propios vecinos llamaron de urgencia a la Policía de la Ciudad.

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Según detallaron fuentes judiciales involucradas en la investigación, la agresora comenzó a encender servilletas de papel con fósforos, arrojándolas de forma deliberada en distintas áreas comunes de la propiedad con el claro objetivo de iniciar un incendio generalizado en el lugar.

Pintadas nazis y destrozos en los tableros eléctricos

El raid de violencia de la mujer en Villa Crespo incluyó la vandalización de los palieres del edificio con pintura en aerosol. Los copropietarios descubrieron con asombro que en la puerta del departamento de uno de los vecinos la atacante había dibujado una esvástica, acompañada por la inscripción “cobardes” y un corazón tachado.

Además de los ataques con fuego y pintura, la mujer utilizó un martillo de acero de 25 centímetros de largo para destrozar a golpes las trabas de seguridad de las puertas de los tableros eléctricos de la estructura, afectando el suministro del lugar.

Tras la correspondiente intervención de las autoridades judiciales, la profesional de la salud fue declarada inimputable por los peritos intervinientes, y se ordenó de manera inmediata su internación involuntaria excepcional bajo los protocolos sanitarios correspondientes.

MEG/ff