Recuperaron el ex Velódromo de Palermo: más de 42.000 m² renovados para el deporte y actividades recreativas

La ciudad de Buenos Aires completó la recuperación del ex Velódromo Belisario Roldán, ubicado en el Parque Tres de Febrero, en el barrio porteño de Palermo. La obra abarcó más de 42mil metros cuadrados de espacio público, con mejoras en la infraestructura deportiva, incorporación de equipamiento recreativo y una renovación total del entorno urbano.

El proyecto impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Espacio Público y la Comuna 14, incluyó la restauración de la entrada histórica del predio, la reorganización del tránsito y del estacionamiento, y la creación de nuevos senderos que se integran al circuito aeróbico del parque. La intervención apunta a mejorar la accesibilidad, la seguridad y ampliar la oferta de actividades.

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El ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, destacó que la iniciativa busca fortalecer el sistema de parques de la ciudad con infraestructura moderna y espacios seguros. En la misma línea, el presidente de la comuna 14, Martín Cantera, subrayó que la obra permite centralizar el uso del parque y generar nuevos puntos de encuentro más allá de las zonas tradicionales.

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Nuevas instalaciones deportivas y recreativas

Uno de los ejes principales fue la puesta en valor de la pista del antiguo velódromo, con la recuperación de 3.500 m² de peraltes, que fueron reacondicionados con mejoras en la superficie, pintura integral y restauración de la herrería original.

Además, se incorporó una cancha de beach volley de 605 m² apta para competencias, y se renovó el bowl de skate con una intervención de 500 m² que mejora su rendimiento y condiciones de seguridad.

El predio suma también un área de juegos de 480 m² con propuestas de escalada adaptadas por edad, superficies de caucho y nuevos equipamientos como redes trepadoras y estructuras lúdicas. A esto se agregan bancos, cartelería y una nueva propuesta paisajística con árboles y vegetación que aportan sombra y mejoran el ambiente.

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En materia de seguridad, se instaló un nuevo sistema de alumbrado con más de 2.100 metros de tendido eléctrico, 78 columnas y 53 farolas. También se optimizó el sistema pluvial con 180 metros de cañería, nuevos sumideros y bocas de registro, lo que permite mejorar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones. Según estimaciones oficiales, la obra beneficia de manera directa a más de 100.000 vecinos.

CS/fl