El lunes 25 de mayo de 2026 se celebrará en toda la Argentina un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional. Como ocurre cada año, el feriado modificará el funcionamiento de los principales shoppings y supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires y todo el territorio nacional, que funcionarán con cronogramas reducidos.

En este contexto de jornada festiva por el Día de la Patria, las distintas cadenas reforzarán sus operaciones durante el fin de semana largo. Desde el sector comercial señalaron que el movimiento suele incrementarse durante los días previos, especialmente por las reuniones familiares.

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En lo que respecta a los shoppings, los centros comerciales como el Alto Palermo, Abasto Shopping y Unicenter prevén mantener sus puertas abiertas en un horario similar al de los de domingos y feriados, entre las 10 y las 22 horas.

Feriado 25 de mayo 2026: horarios de shoppings y supermercados

En tanto, los patios gastronómicos y cines funcionarán en franjas extendidas, mientras que algunos locales podrían optar por horarios reducidos dependiendo de cada marca.

Los hipermercados del AMBA mantendrán sus puertas abiertas, aunque atenderán al público en horarios reducidos. Las empresas recomiendan consultar previamente los horarios específicos de cada sucursal. debido a que podrían existir diferencias según la provincia y la ubicación de cada tienda.

Horarios de las principales cadenas

La cadena Carrefour Argentina informó que la mayoría de sus supermercados y sucursales Express abrirán el 25 de mayo con horarios especiales, generalmente entre las 9 y las 20 horas, aunque algunos locales podrían cerrar antes dependiendo de la ciudad y el flujo comercial.

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Por su parte, Chango Más también operará durante el feriado del 25 de mayo patrio con atención reducida. En gran parte de sus tiendas, el horario previsto será de 8 a 21 horas, mientras que determinados hipermercados del interior podrían aplicar modificaciones puntuales.

Cómo funcionarán los shoppings en el AMBA

En tanto, Disco confirmó que sus supermercados funcionarán con cronogramas especiales durante el lunes feriado. Las sucursales ubicadas en grandes centros urbanos atenderán en horarios similares a los domingos, aunque cada local podrá definir ajustes según la demanda.

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Además de estas cadenas, otros hipermercados como Coto, Jumbo y Vea también mantendrán sus puertas abiertas con atención limitada durante gran parte de la jornada.

PM/LT