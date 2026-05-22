Donald Trump no irá al casamiento de su hijo en Bahamas: “No es un buen momento para mí”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no asistirá al casamiento de su hijo mayor, Donald Trump Jr., quien celebrará una íntima boda este fin de semana junto a la influencer y modelo Bettina Anderson en una exclusiva isla de las Bahamas.

El mandatario explicó que decidió quedarse en Washington debido al delicado contexto internacional, especialmente por la tensión con Irán. “No es un buen momento para mí. Tengo este asunto llamado Irán y otras cosas”, expresó el líder republicano al justificar su ausencia.

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A través de su red social Truth, Trump aseguró que le hubiese gustado acompañar a su hijo en un momento tan importante, aunque remarcó que las responsabilidades de gobierno pesan más en este contexto. “Aunque deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos me lo impiden”, escribió.

El presidente también sostuvo que considera fundamental permanecer en la Casa Blanca mientras continúan las negociaciones vinculadas al conflicto con Irán, en medio de una tregua frágil y conversaciones diplomáticas que buscan evitar una nueva escalada.

La reacción de Trump por las críticas

Horas antes de confirmar que no viajaría, Trump había dicho ante periodistas en el Despacho Oval que estaba evaluando asistir a la ceremonia. “Él quiere que vaya. Va a ser una pequeña ceremonia privada y voy a intentar ir”, comentó inicialmente.

Sin embargo, luego dejó en claro que cualquier decisión iba a generar repercusiones mediáticas. “Salgo perdiendo sí o sí. Si voy, me destrozan. Si no voy, me destrozan”, lanzó el mandatario, en referencia a la cobertura de los medios estadounidenses.

Pese a no estar presente, el republicano felicitó públicamente a la pareja y les deseó “un gran matrimonio”.

Cómo será la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson

Según medios estadounidenses, la boda se realizará en una isla remota de Bahamas y contará con menos de 50 invitados, entre familiares y amigos cercanos.

Será el segundo matrimonio de Donald Trump Jr., de 48 años, quien actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization y mantiene un rol activo dentro del movimiento político MAGA impulsado por su padre.

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La relación entre Trump Jr. y Anderson comenzó a tomar notoriedad pública durante 2024. Aunque inicialmente el empresario seguía vinculado sentimentalmente con la exconductora de Fox News, Kimberly Guilfoyle, con el paso de los meses la relación terminó y el vínculo con Anderson se consolidó rápidamente.

La pareja apareció junta en distintos eventos familiares organizados en Mar-a-Lago e incluso viajó recientemente a India para asistir a otra boda, antes de anunciar formalmente su compromiso.

El rol político de Donald Trump Jr.

Además de su participación empresarial, Don Jr. se convirtió en una de las figuras más visibles del trumpismo. Frecuentemente acompaña a su padre en actos políticos y apariciones públicas, y el año pasado incluso deslizó la posibilidad de postularse a la presidencia en el futuro.

La definición sobre un posible heredero político dentro del espacio republicano todavía permanece abierta, especialmente teniendo en cuenta que el actual mandato de Trump se extenderá hasta enero de 2029.

LB