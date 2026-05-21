Flavio Bolsonaro viaja a Washington en busca de una foto con Donald Trump

(San Pablo).— Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente brasileño y precandidato presidencial, embarcará el lunes próximo para Washington. Busca con evidente desesperación aquello que puede constituir su tabla de salvación: un encuentro con Donald Trump, con la foto que lo exhiba junto al jefe de la Casa Blanca. Desde la semana pasada, cuando se descubrió su relación estrecha con el banquero mafioso Daniel Vorcaro, el senador entró en crisis por la pérdida de popularidad que le acarreó ese contacto.

La plana mayor de su agrupación política, el ultraderechista Partido Liberal (PL), se reunió varias veces, desde el sábado último, para analizar su eventual reemplazo. Pero según indicó el site G1 del diario carioca O Globo, los dirigentes no se animaron a darlo de baja, dado que otro postulante sin portar el apellido de Jair Bolsonaro no habría de contar con el apoyo del líder de la extrema derecha. Los partidarios del legislador en realidad no lo siguen a él; por el contrario, son fieles a su padre, quién pese a estar en la cárcel mantiene intacto el favoritismo de buena parte de la población (un 45%).

Flavio Bolsonaro busca reposicionarse en el centro de la interna de la derecha brasileña | AFP

Entre quiénes negocian el encuentro se encontraría el principal consejero del departamento de Estado, Darren Beatie, con llegada inmediata al secretario de Estado, Marco Rubio. Del lado del candidato derechista, actúa su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado que vive hace meses en Estados Unidos, sin poder volver a Brasil porque debería enfrentar a la Justicia y su probable encarcelamiento. De acuerdo con G1, ambos podrían ser recibidos el martes próximo en Washington.

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Crece la crisis política en Brasil tras las acusaciones vinculadas al Banco Master

Si, de hecho, el presidente de la mayor potencia del mundo encuentra espacio en su cargada agenda para recibir a un candidato presidencial en problemas y a su hermano prófugo de la Justicia brasileña, será algo impresionante —aunque no sirva para resolver sus problemas en Brasil. Políticos del PL, que integran el entorno de Flávio, están convencidos que una agenda con el presidente norteamericano le hará levantar muchos puntos, al reforzar su “importancia” internacional. Especialmente en un momento donde la derecha mira otros candidatos a las elecciones de octubre, como Romeu Zema, del Partido Novo, y Ronaldo Caiado, del PSD.

Darren Beatie, el consejero especial de Trump en política exterior y diplomacia, es un contacto de Eduardo Bolsonaro en el gobierno americano. Tres meses atrás, buscó reunirse con el exmandatario Jair en la prisión, pero el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes lo impidió. Para Beattie, crítico acérrimo de Lula da Silva, se ha reservado, según dicen los medios, un papel de relevancia en las relaciones diplomáticas con los brasileños. Entre sus detractores estadounidenses recuerdan que el hombre fue acusado de racismo y antifeminismo, luego de afirmar a través de las redes sociales que “los hombres blancos competentes deben estar en el comando (de la política de Estado) si se quiere que las cosas funcionen”. Obviamente olvida que uno de los presidentes de EE.UU. más eficaces en este siglo, es el afrodescendiente Barack Obama.

Flavio Bolsonaro viaja a Washington en busca del apoyo político de Donald Trump | AFP

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Los adláteres de Flavio Bolsonaro no están totalmente confiados en la realización de la cita con Trump. Hay factores que le juegan en contra, como la gran difusión de sus vínculos con el financista Vorcaro, responsable de la quiebra fraudulenta de su banco Master. Precisamente, este es un momento en que el presidente americano aparece inmerso en una campaña contra la corrupción transnacional y el lavado de dinero.

Se afirma que en el equipo de campaña de Lula da Silva, que juega en octubre su reelección, tienen sus recelos respecto de la estrategia a seguir por el “trumpismo”. Lo cierto es que en abril Trump recibió a su colega de Brasil en la Casa Blanca y le prodigó elogios; eso jugó a favor del líder brasileño. Por otro lado, nadie descarta un eventual empeoramiento de la crisis de Oriente Medio, por cuenta del ataque de EE.UU. e Israel a Irán; un asunto esencial en la política exterior americana.