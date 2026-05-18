“Tras el escándalo de Flavio Bolsonaro todo se encamina a que Lula sea reelecto”

Tras el escándalo que involucra a Flavio Bolsonaro por la difusión de audios en los que se lo vincula a un pedido de 24 millones de dólares para financiar una película biográfica sobre su padre, el escenario político en Brasil volvió a sacudirse. Según Oliver Stuenkel, el hecho impacta de lleno en la campaña de la derecha y “tiene realmente el potencial de fragilizar su campaña”, en un contexto en el que el candidato venía acercándose a Lula en los sondeos. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que la crisis “aumenta las chances de un cuarto mandato de Lula a partir del año que viene”.

Oliver Stuenkel es un politólogo, escritor y profesor Germano brasileño, especializado en riesgo geopolítico, relaciones internacionales y orden global. Su investigación se centra en la política exterior de Brasil, en la política latinoamericana y las potencias emergentes. Es autor de varios libros sobre geopolítica, como Los bricks y El futuro del orden mundial y El mundo post occidental.

Interc Brasil reveló los audios donde Flavio Bolsonaro le pide a Daniel Bocaro, el dueño del Banco Master, 24 millones de dólares para financiar una película biográfica de su padre, lo que generó este escándalo en Brasil. Me gustaría una evaluación suya de cómo esto afecta las chances electorales este año.

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Esto viene en momento crítico para la campaña de Flavio Bolsonaro, justamente cuando él estaba se aproximando de Lula en los sondeos. Entonces esto tiene realmente el potencial de fragilizar su campaña, de haber pedido millones de reales para financiar una película sobre su padre, siendo que la cantidad que pidió es mucho mucho más que cualquier costo de filas anteriores en Brasil. O sea, también hay dudas sobre si realmente se trata de financiamiento para la película o para otras actividades, por ejemplo, financiar al otro hijo de Bolsonaro que vive en Estados Unidos en este momento.

Entonces esto para toda la derecha en Brasil es un problema, porque otros candidatos ya están impedidos de postularse; por ejemplo, el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, y hay pocas otras opciones con visibilidad nacional. Entonces, esto ha sido celebrado por la izquierda en Brasil y aumenta las chances de un cuarto mandato de Lula a partir del año que viene.

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Cuando usted dice que, por ejemplo, el gobernador de San Pablo ya está impedido, ¿usted se refiere al tiempo que hay? Incluso coloca la posibilidad de que Flavio Bolsonaro no pueda ser candidato.

Me parece en este momento poco probable que no sea candidato, porque en torno de 20% del electorado brasileño está con el bolsonarismo en cualquier escenario. Es un poco parecido con el movimiento MAGA en Estados Unidos. Esto no va a afectar. Entonces, este piso de 20% es algo que los otros candidatos de la derecha no tienen. Entonces el peor escenario para la derecha sería que Flavio se fragilizara bastante, pero se mantenga en las elecciones y llega al segundo turno, pero pierde con facilidad contra Lula. Los otros candidatos, como por ejemplo el gobernador de Minas Gerais o el gobernador del estado de Goyas, no alcanzan aún este piso de 20%, está bastante lejos.

¿Qué dice la política brasileña de que el candidato oficialista tiene 80 años y que el opositor no tenga ninguna experiencia, sea una persona muy joven y que con este tipo de situaciones hay una falta de representación? Cómo se describiría esta situación?

Esto es un gran tema en el debate público en Brasil. De hecho, Lula se lanzó a la presidencia por primera vez cuando yo tenía 7 años, o sea, está realmente ha dominado la política brasileña como ninguna otra figura de este la democratización. Esto ha generado crítica porque no se sabe que será de la izquierda brasileña después de Lula, porque obviamente Lula, a pesar de haber ganado muchas elecciones, también ha conseguido asegurar su dominio sobre la izquierda, dificultando la ascensión de otras figuras a la izquierda, como Marina Silva y como otros. Y esto obviamente ahora en un escenario postlula puede ser un gran problema porque no hay figuras consolidadas que pueden sucederlo con mucha facilidad.

En la campaña de Flavio Bolsonaro ha intentado aprovecharse de la edad de Lula utilizando imágenes de Flavio, practicando deportes, pero también han surgido, y la campaña de Lula utilizará material mostrando que Lula está físicamente bien. Pero esto claramente muestra que después de estas elecciones, no importa si Lula gana o pierde, habrá un cambio generacional en la política brasileña la izquierda.

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Pero me parece que incluso los electores de Lula admiten hoy que en el futuro será necesario también promover liderazgos con más jóvenes. Y Lula ha mostrado una cierta dificultad de conectarse con electores más jóvenes; por ejemplo, no utiliza un teléfono móvil, entonces tiene una cierta dificultad.

Esto se muestra también que la derecha está mucho más presente en los debates online, donde Lula no tiene la misma capacidad que que los movimientos de derecha.

¿Le entendí bien que Lula no usa teléfono móvil?

Exacto. Es bastante para alguien que hoy tiene 80 años, o sea, la mayoría de las personas de 80 años que yo conozco tampoco lo usan con tanta frecuencia. O sea, esto es un se refiere que no usan las redes sociales porque el teléfono lo mínimamente lo debería usar, supongo.

Se nota claramente que Lula es un político más tradicional, econ mucha capacidad en encuentros presenciales, pero toda esa campaña es más tradicional en cuanto la derecha crea campañas y toda la comunicación se base en los debates en las redes sociales.

Hoy por hoy entonces Lula va a ser electo.

Aún tenemos un par de meses pero en este momento me parece que sería el escenario más probable. Los sondeos más recientes hechos antes del escándalo del Banco Máster y también es probable que surjan otras evidencias. Esto también posiblemente puede implicar a políticos de la izquierda. Entonces, aún no podemos decir Lula ganó, pero ciertamente en este momento es el escenario más probable aún.

Es claro que tenemos una sociedad bastante polarizada, pero el escenario económico no es suficientemente difícil para de hecho dificultar la reelección. Y la reelección en Brasil es el escenario más probable. Es difícil no ganar la reelección en Brasil. Los pocos que no lo consiguieron fue Bolsonaro hace 4 años.

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¿Podría explicar para la audiencia argentina qué es el Banco Master?

El Banco Master es un banco que surgió con mucha velocidad en los últimos años con Daniel Vorcaro, rápidamente creando conexiones no solamente en el mundo empresarial, pero también entre políticos y se ha tornando un interlocutor importante, con bastante visibilidad, siendo alguien que organiza grandes encuentros, pero como se reveló en los últimos meses, se trató de un banco practicando fraudes multimillonarias, que como se ve ahora también estuvo financiando actividades de algunos políticos. Entonces esto genera muchas preguntas sobre la transparencia regulatoria.

¿Por qué fue posible que el banco siguiera operando a pesar de que había señales claras de que un crecimiento de ese tipo en una entidad bancaria es muy poco probable que se haya dado de manera legal? Entonces, esto también afecta negativamente la reputación del país para inversores extranjeros. Porque en retrospectiva había sido fundamental identificar este banco Daniel Vorcaro como alguien involucrado en actividades ilegales antes que llegara a tal tamaño. El Banco Master creció mucho. Entonces, esto ciertamente también genera dudas y preguntas sobre el marco regulatorio bancario.